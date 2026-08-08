Edi Iordănescu intervine Sfat pentru Marius Baciu în presupusul conflict cu Florin Tănase: „Nu-l ții în vitrină” +54 foto
Edi Iordănescu a intervenit în presupusul conflict dintre Marius Baciu și Florin Tănase/ Foto: IMAGO, sportpictures.eu - montaj GOLAZO.ro
Superliga

Edi Iordănescu intervine Sfat pentru Marius Baciu în presupusul conflict cu Florin Tănase: „Nu-l ții în vitrină”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 08.08.2026, ora 16:19
  • Edi Iordănescu (48 de ani), fost antrenor la FCSB, a vorbit despre presupusul conflict dintre Marius Baciu și Florin Tănase.
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La o zi după eliminarea rușinoasă a celor de la FCSB din Conference League, au apărut informații potrivit cărora ar fi izbucnit un scandal în vestiarul roș-albaștrilor, iar mai mulți jucători și-ar dori ca Marius Baciu să părăsească echipa.

După remiza cu Farul (2-2), meci pe care l-a început din postura de rezervă, Florin Tănase a avut o declarație acidă la adresa tehnicianul echipei.

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Edi Iordănescu: Pe Tănase îl folosești, nu-l ții în vitrină”

Iordănescu Jr. a comentat și el posibila ruptură dintre Baciu și căpitanul celor de la FCSB și l-a sfătuit pe tehnicianul roș-albaștrilor să nu mai înceapă fără Tănase în primul „11”.

„Cu Marius am fost coleg, am o relație bună și de respect. Îi doresc din tot sufletul să aibă putere de muncă, să fie sănătos și să aibă inspirația de a lua deciziile corecte.

De a gestiona relația lui cu patronul, cu conducerea, de a găsi mijloacele ca să reușească să-și îndeplinească obiectivele. Personal, sunt alături de el și țin pumnii.

Dar, Tănase este, a fost și cât timp va fi la FCSB va fi un jucător important, exponențial, cheie, jucător cu un statut.

E unul dintre căpitanii echipei. Tănase, dacă-l ai la FCSB, îl ai să joace, să te ajute, să-l câștigi pentru echipă. Îl aduci să-l folosești și nu să-l ții în vitrină. Nu e jucătorul pe care să-l aduci și să-l ții în afara terenului.

Nu înseamnă că cineva trebuie să-i garanteze rolul ăsta, dar, la cum îl cunosc eu, e jucător care tot timpul a fost implicat total. A fost jucător care a avut impact imens. Cu rolul potrivit, Tănase poate să livreze ceea ce se așteaptă de la el.

Dacă se transformă într-un conflict, toate părțile vor avea de suferit. Nu l-am considerat acid, doar cu personalitate, a spus ce a gândit, jucător asumat.

E un lider, a avut și are mentalitate de lider. Dacă tot s-a făcut efortul să nu plece, s-a făcut cu un scop. Să rămână să ajute echipa. Ăla e rolul pe care îl văd eu”, a declarat Edu Iordănescu, citat de fanatik.ro.

FOTO. FCSB - Farul 2-2, meci în care Florin Tănase a ratat un penalty

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Florin Tănase: „Cu ce l-am atacat pe Baciu?”

Întrebat despre relația sa cu antrenorul Marius Baciu și despre apariția unor tensiuni în vestiar după eliminarea din Europa, căpitanul FCSB a negat că ar exista probleme.

„Relația cu Marius Baciu e de antrenor-jucător. Ce altfel de relație să avem? Am soție. Poate să spună dacă l-am atacat, nici vorbă de așa ceva. Cu ce l-am atacat?

Am spus că nu am jucat ceea ce trebuia. E clar că toată lumea e vinovată, de la antrenor la jucător. Înseamnă că l-am atacat? Mi-am spus doar părerea despre meci”, a afirmat jucătorul roș-albaștrilor la finalul partidei cu Farul.

După meciul cu Auda, Tănase a fost brutal de sincer la DigiSport: „Nu meritam, zic eu, să mergem mai departe. Dacă aveam un joc bun și Dumnezeu ne răsplătea și marcam, dar, cum am zis, jocul nu ne dă încrederea aia și nu marcăm.

Se pare că, dacă nu se vor schimba lucrurile și în campionat, de pe primul loc putem ajunge unde am mai fost anul trecut și trebuie să îmbunătățim.

Cum am mai spus-o, dacă jocul era unul bun și ne cream ocazii și ratam, nu îmi făceam griji, dar nu ne-am creat ocazii”, a declarat Tănase după FCSB - Farul 2-2.

Tănase are o întrerupere, a venit şi puţin mai târziu în pregătire, n-a făcut-o toată, în ultimele zile l-am menajat. Vrem să-l avem în a doua parte, face parte din strategia noastră Marius Baciu, antrenor FCSB

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