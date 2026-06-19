Ce se întâmplă cu tatăl lui Messi Familia a emis un comunicat în care recunoaște problema de sănătate și face un apel: „Prudență și umanitate”

Pe fondul numeroaselor zvonuri și informații apărute în spațiul public, familia lui Lionel Messi (38 de ani) a transmis un comunicat oficial în care confirmă că Jorge Messi, tatăl fotbalistului, traversează o problemă de sănătate, dar subliniază că evoluția sa este favorabilă.

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Lionel Messi a avut lacrimi în ochi în timpul meciului Argentina - Algeria 3-0. Inițial, s-a crezut că e vorba despre emoția de a fi la Mondial.

După meci, însă, căpitanul „pumelor” a spus: „Am plâns dintr-un motiv care nu are legătură cu sportul. Am avut câteva zile complicate”, fără să dea alte detalii.

Acum, după anumite dezvăluiri apărute în presa din Argentina și preluate în întreaga lume, familia a confirmat problemele de sănătate ale lui Jorge Messi, însă a precizat că doar cercul familial apropiat deține informații reale despre starea lui.

„În aceste momente se află sub supraveghere medicală, recuperându-se și având o evoluție favorabilă în cadrul afecțiunii pe care o prezintă”, se arată în comunicat.

Reprezentanții familiei au transmis și un apel la responsabilitate și discreție, considerând că sănătatea unei persoane și liniștea celor apropiați nu ar trebui să devină subiect de speculații publice.

Lionel Messi, în lacrimi după primul gol la CM 2026: „Am avut câteva zile mai complicate”

Acum sunt mai liniștit. Am schimbat câteva mesaje cu familia și abia aștept să ajung la hotel pentru a vorbi mai mult cu ei. Am plâns dintr-un motiv care nu are legătură cu sportul. Am avut câteva zile complicate. Le sunt recunoscător tuturor colegilor mei, pentru că au fost alături de mine, m-au susținut și mi-au dat multă putere pentru a trece peste asta. Lionel Messi, după meciul cu Algeria

Declarațiile lui Lionel Messi au lăsat loc speculațiilor, iar, mai târziu, jurnalistul argentinian Eduardo Feinmann a dezvăluit:

„Are legătură cu tatăl său. Jorge Messi are o problemă destul de gravă, nu este într-o stare bună de sănătate”, a afirmat jurnalistul.

Acesta a susținut că problemele medicale ale lui Jorge Messi ar dura de mai mult timp și că situația s-ar fi agravat recent.

„De ceva vreme, de anul trecut, Jorge Messi are o problemă de sănătate destul de gravă. Săptămâna aceasta au existat niște situații care i-au înrăutățit puțin mai mult starea de sănătate. Iar Messi suferă din acest motiv”, a mai spus Feinmann.

Totuși, jurnalistul nu a oferit informații privind un eventual diagnostic sau tratamentul urmat.

Comunicatul integral al familiei Messi

„Familia Messi informează că Jorge trece printr-o problemă de sănătate.

În aceste momente, el se află sub supraveghere medicală, recuperându-se și având o evoluție favorabilă în ceea ce privește afecțiunea de care suferă.

În fața versiunilor, zvonurilor și speculațiilor care au circulat în ultimele ore, familia dorește să își exprime profundul disconfort față de lipsa de sensibilitate, respect și scrupule cu care unele persoane au tratat o situație strict privată și familială.

De asemenea, familia dorește să clarifice faptul că doar membrii cei mai apropiați ai familiei dețin informații reale și exacte despre starea lui Jorge.

Prin urmare, orice versiune, declarație sau informație care nu provine direct de la familie și prin canalele sale oficiale nu trebuie considerată validă sau veridică.

În momente ca acesta, solicităm responsabilitate, prudență și umanitate. Sănătatea unei persoane și liniștea celor apropiați nu ar trebui să fie obiectul speculațiilor sau al unui interes mediatic iresponsabil.

Mulțumim sincer pentru dovezile de afecțiune, respect și preocupare primite și solicităm să fie respectate viața privată, confidențialitatea și intimitatea lui Jorge și a întregii sale familii pe parcursul acestui proces.

Orice noutate relevantă va fi comunicată la momentul oportun de către familie și prin canalele corespunzătoare.

Vă mulțumim pentru înțelegere”.

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