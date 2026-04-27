Tatăl lui Verstappen, accident violent FOTO. Jos a lovit un copac și s-a răsturnat la un raliu din Belgia

Jos Verstappen (54 de ani) a fost implicat într-un accident serios la Rallye de Wallonie, competiție desfășurată în Belgia.

Jos este tatăl cvadruplului campion mondial de Formula 1, Max Verstappen (28 de ani).

Fostul pilot de Formula 1 a pierdut controlul mașinii sale, o Skoda Fabia RS Rally2, și a lovit un copac.

Jos Verstappen a lovit un copac și s-a răsturnat la un raliu din Belgia: „Mașina este serios avariată”

Organizatorii au descris incidentul drept un accident „violent”, dar au transmis că echipajul este în siguranță. Atât Jos Verstappen, cât și copilotul său, Jasper Vermeulen, au scăpat nevătămați.

„Verstappen, out! Prima probă specială de la Loyers i-a pus capăt cursei lui Jos Verstappen, victima unei ieșiri violente în decor.

Echipajul este în regulă, dar mașina este serios avariată, iar abandonul este inevitabil”, au notat organizatorii, pe rețelele de socializare.

Verstappen Sr. se afla pe locul al treilea înaintea probei, după ce reușise să recupereze timp în clasament, în ciuda unui început dificil de weekend, conform skysports.com.

La această etapă, fostul pilot de Formula 1 nu a concurat alături de copilotul său obișnuit, Renaud Jamoul, aflat în recuperare după o intervenție la gleznă. Locul acestuia a fost luat de Jasper Vermeulen, potrivit dailymail.com.

„Cred că am intrat puțin prea repede în viraj, iar la ieșirea din viraj mașina a derapat. Apoi am lovit un stâlp. Stâlpul a întors mașina, iar apoi am aterizat pe plafon”, a spus pilotul despre accident.

9 ani a concurat Jos Verstappen în Formula 1, între 1994 și 2003. Ulterior, acesta a trecut la raliuri, unde este campionul en-titre al Belgiei, iar în 2008 a câștigat cursa de 24 de ore de la Le Mans, la clasa LMP2.

Incidentul din Belgia nu este primul accident major din cariera recentă de raliu a lui Jos Verstappen.

Anul trecut, acesta a fost implicat într-o ieșire în decor la Royal Rally of Scandinavia, în Suedia, unde a ajuns într-un șanț și s-a răsturnat, dar a scăpat și atunci fără răni.

În urma accidentului de la Rallye de Wallonie, cursa lui Verstappen s-a încheiat înainte de final, iar victoria i-a revenit belgianului Adrian Fernemont, aflat la al treilea succes în această competiție.

Max Verstappen, fiul lui Jos, a spus în trecut că este impresionat de ceea ce face tatăl său în raliuri, dar a recunoscut că nu ar concura niciodată în această disciplină, din cauza riscurilor prea mari.

„Cred că este foarte tare, dar mă gândesc doar la ce s-ar întâmpla dacă aș face o greșeală și aș lovi acel copac. Adică, acel copac nu se mișcă. Pentru mine, asta este limita.

Pentru mine, este ceva ce nu vreau să fac. Riscul este pur și simplu prea mare.

Știu că poate sună puțin ciudat, dar în Formula 1, cel puțin de cele mai multe ori, când ai un accident, există o barieră. O barieră proiectată corespunzător, care ar trebui să absoarbă ceva mai mult din impact. În mintea mea, cel puțin, este puțin diferit”, spunea pilotul de Formula 1, conform sportbible.com.

