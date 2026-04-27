Situație bizară înainte de CM 2026 Italia a „înlocuit” Iranul cu șase săptămâni înainte de turneul final! Ce s-a întâmplat la stadionul din Seattle

Participarea naționalei Iranului la CM 2026 este încă sub semnul întrebării, cu o lună și jumătate înainte de startul turneului final.

Campionatul Mondial din 2026, primul cu 48 de echipe și organizat în 3 țări (SUA, Canada, Mexic), va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie.

Reprezentantul lui Donald Trump, Paolo Zampolli, a transmis recent că le-a propus oficialilor FIFA înlocuirea Iranului cu Italia la CM 2026, însă forul internațional nu intenționează să facă această schimbare.

Totuși, șansele ca Iran să se retragă de la turneul final rămân ridicate, după ce FIFA a refuzat cererea federației de a muta meciurile echipei din Statele Unite în Mexic.

Stadionul din Seattle afișează steagul Italiei înainte de CM 2026

Acum, o situație bizară a apărut în Seattle, oraș care va găzdui partide la această ediție a Mondialului.

La intrarea pe stadionul Lumen Field sunt amplasate panouri cu steagurile naționalelor care vor disputa meciuri pe arenă la CM 2026. Drapelul Italiei este prezent, în timp ce al Iranului nu, informează ftw-eu.usatoday.com.

🇮🇷 Outside of Lumen Field in Seattle the Iran flag is missing from a display of World Cup Countries. Interestingly, Italy is featured on the special display. pic.twitter.com/IZyY9KizAp — Noah Riffe (@NoahRiffe) April 26, 2026

Nu este clar de ce drapelul italian este prezent, având în vedere că a ratat calificarea, însă fanii speculează că oficialii americani au presupus că Italia va învinge Bosnia și Herțegovina la baraj.

Însă acest lucru nu explică de ce încă nu a fost făcută nicio modificare, având în vedere că barajul s-a disputat în urmă cu o lună, dar și de ce Iranul a fost lăsat pe dinafară.

O eventuală recalificare a Italiei la Cupa Mondială din 2026... este, în primul rând, imposibilă și, în al doilea rând, nepotrivită. Nu știu care dintre acestea mai importantă. Calificarea se decide pe teren. Andrea Abodi, ministrul italian al Sportului

Iran s-a calificat la Campionatul Mondial pentru a patra oară consecutiv și va juca toate meciurile din grupă în SUA.

Noua Zeelandă, Belgia și Egipt vor fi adversarele pe care naționala asiatică le va înfrunta în faza grupelor de la turneul final, care va începe pe 11 iunie.

Cele șase meciuri găzduite de stadionul din Seattle:

Belgia - Egipt, 15 iunie

SUA - Australia, 19 iunie

Bosnia - Qatar, 24 iunie

Egipt - Iran, 26 iunie

Un meci din 16-imi, 1 iulie

Un meci din optimi, 6 iulie

