Jack Grealish (30 de ani) a fost surprins după ce a ațipit pe scaun într-un bar din Manchester, sâmbătă după-amiază.

Starul lui Manchester City a fost împrumutat la Everton în vara lui 2025, însă nu a mai evoluat în nicio partidă după accidentarea din ianuarie, care a fost urmată de o intervenție chirurgicală.

Jack Grealish a adormit la un bar din Manchester

Fiind departe de gazon de câteva luni, starul englez și-a dedicat acum timpul și celor apropiați, iar sâmbătă a ieșit cu mai mulți prieteni la un bar din Manchester, în jurul orei 16:00.

Extrema lui Manchester City pare să fi consumat însă mai multe pahare de alcool, care l-au „doborât” la doar o oră după ce a ajuns la local, informează thesun.co.uk.

Cunoscut pentru relația sa cu alcoolul, Grealish nu este la prima situație de acest fel. În urmă cu an, englezul a fost surprins beat în timp ce părăsea un bar din Newcastle.

Totodată, la finalul anului 2025, jucătorul a organizat o petrecere de Crăciun în valoare de aproximativ 23.000 de euro, într-un club de striptease din capitala Angliei, unde a consumat mai multe shot-uri alături de prieteni.

Grealish a suferit o fractură de stres la începutul anului, în urma căreia a fost operat, iar recuperarea de lungă durată l-a făcut să rateze întreg sezonul, dar și Campionatul Mondial din această vară.

În cele 20 de apariții bifate pentru Everton în acest sezon, Grealish reușit două goluri și 6 pase decisive.

117,5 milioane de euro plătea Manchester City către Aston Villa, în 2021, pentru transferul lui Jack Grealish

La echipa națională, fotbalistul englez a bifat 39 de apariții, în care a reușit 4 goluri și 8 pase decisive.

