Mourinho, vizită-surpriză VIDEO. Unde a fost surprins tehnicianul portughez: „Face parte din cultura clubului Benfica”

Jose Mourinho (62 de ani) este dedicat complet noului său club, Benfica Lisabona.

Revenit în țara natală în acest start de sezon, „The Special One” este prezent în fiecare zi nu doar alături de echipa mare, ci și de juniorii clubului.

Benfica are un start de sezon foarte bun de campionat sub conducerea lui Mourinho, fiind pe locul 3 după 10 meciuri, la 4 puncte în spatele liderului Porto, fără niciun meci pierdut până acum.

Jose Mourinho, surprins la cantina Benfica Campus

Mourinho este implicat 100% la noul club, iar în ultimele zile a fost prezent non-stop la baza de antrenament a celor de la Benfica.

Pe lângă antrenamentele echipei mari, Mourinho este prezent constant și la pregătirea juniorilor clubului, dar și la unele dintre meciurile acestora. Totodată, portughezul a fost surprins inclusiv la cantina campusului, alături de aceștia, potrivit record.pt.

🌙 Mais uma noite no Benfica Campus. pic.twitter.com/QImHFsE0CT — SL Benfica (@SLBenfica) November 3, 2025

„În loc să mă duc în camera mea și să dorm puțin, mă duc să mă uit la antrenamente și la unele dintre meciurile copiilor. Face parte din cultura clubului Benfica”, a declarat Jose Mourinho, conform sabado.pt.

Următorul meci al Benficăi este miercuri, în Liga Campionilor, acasă cu Bayer Leverkusen, de la ora 22:00. Până acum, Benfica a bifat trei eșecuri în faza principală, în ciuda startului bun din campionat.

Clasamentul în Liga Campionilor

Loc Echipa Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1 PSG 3 9 2 Bayern Munchen 3 9 3 Inter 3 9 4 Arsenal 3 9 5 Real Madrid 3 9 6 Borussia Dortmund 3 7 7 Manchester City 3 7 8 Newcastle 3 6 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9 Barcelona 3 6 10 Liverpool 3 6 11 Chelsea 3 6 12 Sporting 3 6 13 Qarabag 3 6 14 Galatasaray 3 6 15 Tottenham 3 5 16 PSV 3 4 17 Atalanta 3 4 18 Marseille 3 3 19 Atletico Madrid 3 3 20 Club Brugge 3 3 21 Athletic Bilbao 3 3 22 Frankfurt 3 3 23 Napoli 3 3 24 Union SG 3 3 Zona echipelor eliminate⤵️ 25 Juventus 3 2 26 Bodo/Glimt 3 2 27 AS Monaco 3 2 28 Slavia Praga 3 2 29 Pafos 3 2 30 Bayer Leverkusen 3 2 31 Villarreal 3 1 32 Copenhaga 3 1 33 Olympiacos 3 1 34 Kairat Almaty 3 1 35 Benfica 3 0 35 Ajax 3 0

