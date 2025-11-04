Mourinho, vizită-surpriză VIDEO. Unde a fost surprins tehnicianul portughez: „Face parte din cultura clubului Benfica”
Jose Mourinho foto: captură video X/Benfica
Mourinho, vizită-surpriză VIDEO. Unde a fost surprins tehnicianul portughez: „Face parte din cultura clubului Benfica”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 04.11.2025, ora 10:10
alt-text Actualizat: 04.11.2025, ora 10:10
  • Jose Mourinho (62 de ani) este dedicat complet noului său club, Benfica Lisabona.
  • Revenit în țara natală în acest start de sezon, „The Special One” este prezent în fiecare zi nu doar alături de echipa mare, ci și de juniorii clubului.

Benfica are un start de sezon foarte bun de campionat sub conducerea lui Mourinho, fiind pe locul 3 după 10 meciuri, la 4 puncte în spatele liderului Porto, fără niciun meci pierdut până acum.

Jose Mourinho, surprins la cantina Benfica Campus

Mourinho este implicat 100% la noul club, iar în ultimele zile a fost prezent non-stop la baza de antrenament a celor de la Benfica.

Pe lângă antrenamentele echipei mari, Mourinho este prezent constant și la pregătirea juniorilor clubului, dar și la unele dintre meciurile acestora. Totodată, portughezul a fost surprins inclusiv la cantina campusului, alături de aceștia, potrivit record.pt.

„În loc să mă duc în camera mea și să dorm puțin, mă duc să mă uit la antrenamente și la unele dintre meciurile copiilor. Face parte din cultura clubului Benfica”, a declarat Jose Mourinho, conform sabado.pt.

Următorul meci al Benficăi este miercuri, în Liga Campionilor, acasă cu Bayer Leverkusen, de la ora 22:00. Până acum, Benfica a bifat trei eșecuri în faza principală, în ciuda startului bun din campionat.

Clasamentul în Liga Campionilor

LocEchipaMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1PSG39
2Bayern Munchen39
3Inter39
4Arsenal39
5Real Madrid39
6Borussia Dortmund37
7Manchester City37
8Newcastle36
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9Barcelona36
10Liverpool36
11Chelsea36
12Sporting36
13Qarabag36
14Galatasaray36
15Tottenham35
16PSV34
17Atalanta34
18Marseille33
19Atletico Madrid33
20Club Brugge33
21Athletic Bilbao33
22Frankfurt33
23Napoli33
24Union SG33
Zona echipelor eliminate⤵️
25Juventus32
26Bodo/Glimt32
27AS Monaco32
28Slavia Praga32
29Pafos32
30Bayer Leverkusen32
31Villarreal31
32Copenhaga31
33Olympiacos31
34Kairat Almaty31
35Benfica30
35Ajax30

Jose Mourinho antrenor Benfica Lisabona benfica campus
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share