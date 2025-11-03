- Petrolul - Botoșani 0-0. Oaspeții au irosit șansa victoriei când Stefan Krell (33 de ani) a apărat un penalty executat de Mitrov.
- Farul - Csikszereda 3-0. Elevii lui Ianis Zicu s-au impus fără probleme împotriva nou-promovatei.
- Botoșani încheie turul sezonului regulat în postura de lider al Ligii 1, la egalitate de puncte cu Rapid.
Etapa #15 din Superliga a început pe 31 octombrie, cu meciul Dinamo - CFR, 2-1, și se va termina pe 3 noiembrie, cu partida dintre Petrolul și liderul Botoșani.
Campioana României, FCSB, s-a impus în fața celor de la U Cluj cu scorul de 2-0, după „dubla” reușită de Darius Olaru (min. 32, 55).
Unul dintre cele mai atractive meciuri ale etapei a fost confruntarea dintre Rapid și Universitatea Craiova, ambele pretendente la titlu, încheiată 2-2, după o partidă incendiară.
Petrolul - Botoșani 0-0
- Arbitru: Horia Gabriel Mladinovici. Asistenți: Mihăiță Necula, Cristian Daniel Ilinca. VAR: Claudiu Marcu. AVAR: Sorin Costreie
- Stadion: „Ilie Oană” - Ploiești
Farul - Csikszereda 3-0
- Au marcat: Vînă '14, Grigoryan '40, Ișfan '70
- Arbitru: Iulian Călin. Asistenți: Vasile Marinescu, George Bogdan Duță. VAR: Sebastian Colţescu. AVAR: Sebastian Eugen Gheorghe
- Stadion: Complex Sportiv Academia Gheorghe Hagi - Ovidiu
Dinamo - CFR Cluj 2-1
- Au marcat: Karamoko (90), Soro (90+1)/Emerllahu (69)
- Arbitru: Petrescu Radu. Asistenți: Marica Mihai Marius și Neacșu Ionuț Traian. Arbitru VAR: Colțescu Sebastian. Arbitru AVAR: Marcu Claudiu
- Stadion: Arena Națională (București)
Unirea Slobozia - FC Argeș 0-1
- A marcat: Moldoveanu (49)
- Arbitru: Chivulete Andrei Florin, Asistenți: Ghinguleac Radu Adrian, Vatamanu Cosmin, VAR: Coza Ionuţ, AVAR: Antonie Andrei
- Stadion: Clinceni - Arena 1
U Cluj - FCSB 0-2
- A marcat: Olaru (32, 55)
- Arbitru: Cojocaru Adrian Viorel, Asistenți: Mitruţi Daniel, Filip Alexandru, VAR: Vidican Rareș George, AVAR: Rusandu Lucian
- Stadion: Cluj Arena
UTA Arad - Metaloglobus 2-0
- Au marcat: M. Coman (min. 74), Pospelov (min. 86)
- Arbitru: Roman George Cătălin, Asistenți: Marin Nicușor, Ghiciulescu Raul Constantin, VAR: Costreie Sorin, AVAR: Bîrdeş Romică
- Stadion: Arena „Francisc Neuman”
Hermannstadt - Oțelul Galați 1-3
- Au marcat: Karo (min. 14) / Paulinho (min. 39, Andrezinho (min. 57) și Conrado (penalty, min. 71)
- Arbitru: Mihuleac Gabriel, Asistenți: Artene Ovidiu, Vornicu Adrian, VAR: Dumitrache Bogdan, AVAR: Flueran Viorel Nicușor
- Stadion: Municipal (Sibiu - Sibiu)
U Craiova - Rapid 2-2
- Au marcat: A. Rus (min. 29), Nsimba (penalty, min. 90+9) / Crhistensen (min. 16), Kramer (min. 74)
- Arbitru: Bîrsan Marcel, Asistenți: Avram Valentin, Bucsi Imre-Laszlo, VAR: Andrei Florin, AVAR: Porumbel Valentin
- Stadion: „Ion Oblemenco”
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1.
|Botoșani
|15
|32
|2.
|Rapid
|15
|32
|3.
|U Craiova
|15
|29
|4.
|Dinamo
|15
|27
|5.
|Argeș
|15
|27
|6.
|Oțelul
|15
|22
|7.
|Farul
|15
|22
|8.
|FCSB
|15
|19
|9.
|UTA
|15
|19
|10.
|Unirea Slobozia
|15
|18
|11.
|U Cluj
|15
|17
|12.
|Petrolul
|15
|14
|13.
|CFR Cluj
|15
|13
|14.
|Csikszereda
|15
|13
|15.
|Hermannstadt
|15
|10
|16.
|Metaloglobus
|15
|7