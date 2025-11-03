Petrolul - Botoșani 0-0. Oaspeții au irosit șansa victoriei când Stefan Krell (33 de ani) a apărat un penalty executat de Mitrov.

Farul - Csikszereda 3-0. Elevii lui Ianis Zicu s-au impus fără probleme împotriva nou-promovatei.

Botoșani încheie turul sezonului regulat în postura de lider al Ligii 1, la egalitate de puncte cu Rapid.

Etapa #15 din Superliga a început pe 31 octombrie, cu meciul Dinamo - CFR, 2-1, și se va termina pe 3 noiembrie, cu partida dintre Petrolul și liderul Botoșani.

Campioana României, FCSB, s-a impus în fața celor de la U Cluj cu scorul de 2-0, după „dubla” reușită de Darius Olaru (min. 32, 55).

Unul dintre cele mai atractive meciuri ale etapei a fost confruntarea dintre Rapid și Universitatea Craiova, ambele pretendente la titlu, încheiată 2-2, după o partidă incendiară.

Petrolul - Botoșani 0-0

Arbitru: Horia Gabriel Mladinovici. Asistenți: Mihăiță Necula, Cristian Daniel Ilinca. VAR: Claudiu Marcu. AVAR: Sorin Costreie

Farul - Csikszereda 3-0

Au marcat: Vînă '14, Grigoryan '40, Ișfan '70

Arbitru: Iulian Călin. Asistenți: Vasile Marinescu, George Bogdan Duță. VAR: Sebastian Colţescu. AVAR: Sebastian Eugen Gheorghe

Dinamo - CFR Cluj 2-1

Au marcat: Karamoko (90), Soro (90+1)/Emerllahu (69)

Arbitru : Petrescu Radu. Asistenți : Marica Mihai Marius și Neacșu Ionuț Traian. Arbitru VAR : Colțescu Sebastian. Arbitru AVAR : Marcu Claudiu

Unirea Slobozia - FC Argeș 0-1

A marcat: Moldoveanu (49)

Arbitru : Chivulete Andrei Florin, Asistenți : Ghinguleac Radu Adrian, Vatamanu Cosmin, VAR : Coza Ionuţ, AVAR : Antonie Andrei

U Cluj - FCSB 0-2

A marcat: Olaru (32, 55)

Arbitru : Cojocaru Adrian Viorel, Asistenți : Mitruţi Daniel, Filip Alexandru, VAR : Vidican Rareș George, AVAR : Rusandu Lucian

UTA Arad - Metaloglobus 2-0

Au marcat: M. Coman (min. 74), Pospelov (min. 86)

Arbitru : Roman George Cătălin, Asistenți : Marin Nicușor, Ghiciulescu Raul Constantin, VAR : Costreie Sorin, AVAR : Bîrdeş Romică

Hermannstadt - Oțelul Galați 1-3

Au marcat: Karo (min. 14) / Paulinho (min. 39, Andrezinho (min. 57) și Conrado (penalty, min. 71)

Arbitru : Mihuleac Gabriel, Asistenți : Artene Ovidiu, Vornicu Adrian, VAR : Dumitrache Bogdan, AVAR : Flueran Viorel Nicușor

U Craiova - Rapid 2-2

Au marcat: A. Rus (min. 29), Nsimba (penalty, min. 90+9) / Crhistensen (min. 16), Kramer (min. 74)

Arbitru : Bîrsan Marcel, Asistenți : Avram Valentin, Bucsi Imre-Laszlo, VAR : Andrei Florin, AVAR : Porumbel Valentin

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1. Botoșani 15 32 2. Rapid 15 32 3. U Craiova 15 29 4. Dinamo 15 27 5. Argeș 15 27 6. Oțelul 15 22 7. Farul 15 22 8. FCSB 15 19 9. UTA 15 19 10. Unirea Slobozia 15 18 11. U Cluj 15 17 12. Petrolul 15 14 13. CFR Cluj 15 13 14. Csikszereda 15 13 15. Hermannstadt 15 10 16. Metaloglobus 15 7

