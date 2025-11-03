Liga 1, etapa #15 FC Botoșani rămâne pe primul loc, după 0-0 cu Petrolul »  Clasamentul turului din sezonul regulat +41 foto
Liga 1. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
Superliga

Liga 1, etapa #15 FC Botoșani rămâne pe primul loc, după 0-0 cu Petrolul » Clasamentul turului din sezonul regulat

alt-text Ionuț Cojocaru , Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 03.11.2025, ora 22:30
alt-text Actualizat: 03.11.2025, ora 22:32
  • Petrolul - Botoșani 0-0. Oaspeții au irosit șansa victoriei când Stefan Krell (33 de ani) a apărat un penalty executat de Mitrov.
  • Farul - Csikszereda 3-0. Elevii lui Ianis Zicu s-au impus fără probleme împotriva nou-promovatei.
  • Botoșani încheie turul sezonului regulat în postura de lider al Ligii 1, la egalitate de puncte cu Rapid.

Etapa #15 din Superliga a început pe 31 octombrie, cu meciul Dinamo - CFR, 2-1, și se va termina pe 3 noiembrie, cu partida dintre Petrolul și liderul Botoșani.

Campioana României, FCSB, s-a impus în fața celor de la U Cluj cu scorul de 2-0, după „dubla” reușită de Darius Olaru (min. 32, 55).

Unul dintre cele mai atractive meciuri ale etapei a fost confruntarea dintre Rapid și Universitatea Craiova, ambele pretendente la titlu, încheiată 2-2, după o partidă incendiară.

Trei tenismeni arestați Două persoane din România, reținute în urma unei anchete internaționale: „Sumele acopereau doar călătoria și cazarea”
Citește și
Trei tenismeni arestați Două persoane din România, reținute în urma unei anchete internaționale: „Sumele acopereau doar călătoria și cazarea”
Citește mai mult
Trei tenismeni arestați Două persoane din România, reținute în urma unei anchete internaționale: „Sumele acopereau doar călătoria și cazarea”

Petrolul - Botoșani 0-0

  • Arbitru: Horia Gabriel Mladinovici. Asistenți: Mihăiță Necula, Cristian Daniel Ilinca. VAR: Claudiu Marcu. AVAR: Sorin Costreie
  • Stadion: „Ilie Oană” - Ploiești

Farul - Csikszereda 3-0

  • Au marcat: Vînă '14, Grigoryan '40, Ișfan '70
  • Arbitru: Iulian Călin. Asistenți: Vasile Marinescu, George Bogdan Duță. VAR: Sebastian Colţescu. AVAR: Sebastian Eugen Gheorghe
  • Stadion: Complex Sportiv Academia Gheorghe Hagi - Ovidiu

Dinamo - CFR Cluj 2-1

  • Au marcat: Karamoko (90), Soro (90+1)/Emerllahu (69)
Dinamo - CFR Cluj 2-1 VIDEO. „Câinii” erau ca și bătuți, dar au revenit incredibil cu 2 goluri în 3 minute!
Citește și
Dinamo - CFR Cluj 2-1 VIDEO. „Câinii” erau ca și bătuți, dar au revenit incredibil cu 2 goluri în 3 minute!
Citește mai mult
Dinamo - CFR Cluj 2-1 VIDEO. „Câinii” erau ca și bătuți, dar au revenit incredibil cu 2 goluri în 3 minute!
  • Arbitru: Petrescu Radu. Asistenți: Marica Mihai Marius și Neacșu Ionuț Traian. Arbitru VAR: Colțescu Sebastian. Arbitru AVAR: Marcu Claudiu
  • Stadion: Arena Națională (București)
Dinamo - CFR Cluj. Foto: Iosif Popescu
Dinamo - CFR Cluj. Foto: Iosif Popescu

Galerie foto (41 imagini)

Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan
+41 Foto
labels.photo-gallery

Unirea Slobozia - FC Argeș 0-1

  • A marcat: Moldoveanu (49)
  • Arbitru: Chivulete Andrei Florin, Asistenți: Ghinguleac Radu Adrian, Vatamanu Cosmin, VAR: Coza Ionuţ, AVAR: Antonie Andrei
  • Stadion: Clinceni - Arena 1

U Cluj - FCSB 0-2

  • A marcat: Olaru (32, 55)
U Cluj - FCSB 0-2 Olaru MVP în victoria care duce campioana la granița Top 6
Citește și
U Cluj - FCSB 0-2 Olaru MVP în victoria care duce campioana la granița Top 6
Citește mai mult
U Cluj - FCSB 0-2 Olaru MVP în victoria care duce campioana la granița Top 6
  • Arbitru: Cojocaru Adrian Viorel, Asistenți: Mitruţi Daniel, Filip Alexandru, VAR: Vidican Rareș George, AVAR: Rusandu Lucian
  • Stadion: Cluj Arena
U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan (9).jpg
U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan (9).jpg

Galerie foto (34 imagini)

U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan
+34 Foto
labels.photo-gallery

UTA Arad - Metaloglobus 2-0

  • Au marcat: M. Coman (min. 74), Pospelov (min. 86)
  • Arbitru: Roman George Cătălin, Asistenți: Marin Nicușor, Ghiciulescu Raul Constantin, VAR: Costreie Sorin, AVAR: Bîrdeş Romică
  • Stadion: Arena „Francisc Neuman”

Hermannstadt - Oțelul Galați 1-3

  • Au marcat: Karo (min. 14) / Paulinho (min. 39, Andrezinho (min. 57) și Conrado (penalty, min. 71)
  • Arbitru: Mihuleac Gabriel, Asistenți: Artene Ovidiu, Vornicu Adrian, VAR: Dumitrache Bogdan, AVAR: Flueran Viorel Nicușor
  • Stadion: Municipal (Sibiu - Sibiu)

U Craiova - Rapid 2-2

  • Au marcat: A. Rus (min. 29), Nsimba (penalty, min. 90+9) / Crhistensen (min. 16), Kramer (min. 74)
U Craiova - Rapid 2-2 VIDEO. Derby-ul etapei #15 se termină la egalitate după un final de meci incendiar. Cum arată clasamentul acum
Citește și
U Craiova - Rapid 2-2 VIDEO. Derby-ul etapei #15 se termină la egalitate după un final de meci incendiar. Cum arată clasamentul acum
Citește mai mult
U Craiova - Rapid 2-2 VIDEO. Derby-ul etapei #15 se termină la egalitate după un final de meci incendiar. Cum arată clasamentul acum
  • Arbitru: Bîrsan Marcel, Asistenți: Avram Valentin, Bucsi Imre-Laszlo, VAR: Andrei Florin, AVAR: Porumbel Valentin
  • Stadion: „Ion Oblemenco”
Universitatea Craiova - Rapid
Universitatea Craiova - Rapid

Galerie foto (16 imagini)

Universitatea Craiova - Rapid Universitatea Craiova - Rapid Universitatea Craiova - Rapid Universitatea Craiova - Rapid Universitatea Craiova - Rapid
+16 Foto
labels.photo-gallery

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1.Botoșani1532
2.Rapid1532
3.U Craiova1529
4.Dinamo 1527
5.Argeș1527
6.Oțelul 1522
7.Farul1522
8.FCSB1519
9.UTA 1519
10.Unirea Slobozia1518
11.U Cluj1517
12.Petrolul 1514
13.CFR Cluj1513
14.Csikszereda1513
15.Hermannstadt1510
16.Metaloglobus 157

Citește și

Liga 2, Etapa #12 Voluntari - Sepsi, live de la 17:00, în ultimul meci al rundei » Clasamentul actualizat
Liga 2
10:29
Liga 2, Etapa #12 Voluntari - Sepsi, live de la 17:00, în ultimul meci al rundei » Clasamentul actualizat
Citește mai mult
Liga 2, Etapa #12 Voluntari - Sepsi, live de la 17:00, în ultimul meci al rundei » Clasamentul actualizat
Polonezii râd de Edi Comentarii sarcastice la Varșovia după ce Iordănescu și-a dat demisia de la Legia: „Fotbalul ne obosește”
Campionate
15:21
Polonezii râd de Edi Comentarii sarcastice la Varșovia după ce Iordănescu și-a dat demisia de la Legia: „Fotbalul ne obosește”
Citește mai mult
Polonezii râd de Edi Comentarii sarcastice la Varșovia după ce Iordănescu și-a dat demisia de la Legia: „Fotbalul ne obosește”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

CALCULE De unde adună voturi Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei. Ce rezultate a avut în București mișcarea pe care o reprezintă
CALCULE De unde adună voturi Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei. Ce rezultate a avut în București mișcarea pe care o reprezintă
CALCULE De unde adună voturi Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei. Ce rezultate a avut în București mișcarea pe care o reprezintă
dinamo bucuresti CFR Cluj liga 1 LIVE rapid fcsb etapa 15
Știrile zilei din sport
Lovitură pentru  FCSB Campioana vrea să ia doi jucători de bază ai rivalei CFR Cluj » Reacția patronului roș-albaștrilor
Superliga
03.11
Lovitură pentru FCSB Campioana vrea să ia doi jucători de bază ai rivalei CFR Cluj » Reacția patronului roș-albaștrilor
Citește mai mult
Lovitură pentru  FCSB Campioana vrea să ia doi jucători de bază ai rivalei CFR Cluj » Reacția patronului roș-albaștrilor
„Fără Kopic aș pleca și eu!” Dezvăluiri din interiorul lui Dinamo, despre situația de la club: „Oamenii merită, la cât investesc”  
Superliga
03.11
„Fără Kopic aș pleca și eu!” Dezvăluiri din interiorul lui Dinamo, despre situația de la club: „Oamenii merită, la cât investesc”
Citește mai mult
„Fără Kopic aș pleca și eu!” Dezvăluiri din interiorul lui Dinamo, despre situația de la club: „Oamenii merită, la cât investesc”  
„Este Messi mai bun decât tine?” Cristiano Ronaldo  a răspuns fără ezitare: „Nu vreau să fiu umil”
Campionate
03.11
„Este Messi mai bun decât tine?” Cristiano Ronaldo a răspuns fără ezitare: „Nu vreau să fiu umil”
Citește mai mult
„Este Messi mai bun decât tine?” Cristiano Ronaldo  a răspuns fără ezitare: „Nu vreau să fiu umil”
Caracatița pariurilor ilegale La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Cât de mare e piața neagră în România?
Investigatii
03.11
Caracatița pariurilor ilegale La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Cât de mare e piața neagră în România?
Citește mai mult
Caracatița pariurilor ilegale La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Cât de mare e piața neagră în România?
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:02
15 milioane € în 4 ani Care e bugetul anual pentru funcționarea Arenei Naționale » GOLAZO.ro are detalii despre noile investiții, reparații și situația acoperișului
15 milioane € în 4 ani Care e bugetul anual pentru funcționarea Arenei Naționale » GOLAZO.ro are detalii despre noile investiții, reparații și situația acoperișului
15:59
Iftime nu-l lasă pe Grozavu să plece Patronul FC Botoșani, despre dorința antrenorului de a se retrage: „Ce poate să vrea mai mult?”
Iftime nu-l lasă pe Grozavu să plece Patronul FC Botoșani, despre dorința antrenorului de a se retrage: „Ce poate să vrea mai mult?”
15:13
Dan Udrea Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Dan Udrea Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
14:16
Lucescu a decis Ce se întâmplă cu Drăgușin la meciul cu Bosnia și ce a spus antrenorul lui Tottenham despre națională
Lucescu a decis Ce se întâmplă cu Drăgușin la meciul cu Bosnia și ce a spus antrenorul lui Tottenham despre națională
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Top stiri din sport
Care derby a câștigat audiența TV Dinamo - CFR, U Cluj - FCSB și Craiova - Rapid. Departajarea în rating și cota de piață are nevoie de photo-finish
Media
03.11
Care derby a câștigat audiența TV Dinamo - CFR, U Cluj - FCSB și Craiova - Rapid. Departajarea în rating și cota de piață are nevoie de photo-finish
Citește mai mult
Care derby a câștigat audiența TV Dinamo - CFR, U Cluj - FCSB și Craiova - Rapid. Departajarea în rating și cota de piață are nevoie de photo-finish
U Craiova - Rapid, meciul sezonului? Udrea și Geambașu se contrazic după derby: „Pe teren a fost o singură echipă” / „Cea mai intensă și mai frumoasă partidă”
Superliga
03.11
U Craiova - Rapid, meciul sezonului? Udrea și Geambașu se contrazic după derby: „Pe teren a fost o singură echipă” / „Cea mai intensă și mai frumoasă partidă”
Citește mai mult
U Craiova - Rapid, meciul sezonului? Udrea și Geambașu se contrazic după derby: „Pe teren a fost o singură echipă” / „Cea mai intensă și mai frumoasă partidă”
„Cea mai slabă echipă!” Silvian Cristescu, dezlănțuit la adresa Rapidului: „Cel mai bun jucător de la ei a fost arbitrul”
Superliga
03.11
„Cea mai slabă echipă!” Silvian Cristescu, dezlănțuit la adresa Rapidului: „Cel mai bun jucător de la ei a fost arbitrul”
Citește mai mult
„Cea mai slabă echipă!” Silvian Cristescu, dezlănțuit la adresa Rapidului: „Cel mai bun jucător de la ei a fost arbitrul”
A cedat pe bancă VIDEO+FOTO. Schimbat după ce a ratat un penalty, Dybala a fost surprins plângând în hohote
Campionate
03.11
A cedat pe bancă VIDEO+FOTO. Schimbat după ce a ratat un penalty, Dybala a fost surprins plângând în hohote
Citește mai mult
A cedat pe bancă VIDEO+FOTO. Schimbat după ce a ratat un penalty, Dybala a fost surprins plângând în hohote

Echipe/Competiții

fcsb 63 CFR Cluj 46 dinamo bucuresti 37 rapid 18 Universitatea Craiova 36 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
04.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share