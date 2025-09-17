Radu Naum AI Maurinio
Opinii

Publicat: 17.09.2025, ora 15:57
Actualizat: 17.09.2025, ora 16:25
  • Textul lui Sebastian Jucan de pe Hotnews găzduiește vocea scriitorului Clemens J. Setz (nu mă pot opri să compar numele cu cel al personajului Roman J. Israel, jucat minunat de Denzel W., disponibil pe Netflix) care descrie un viitor distopic, cu oameni narcotizați de inteligența artificială.

Dar până să vină Apocalipsa avem un preludiu comic. Sunt vremuri în care orice e ludic merită expus la Luvru. AI există deja, sub diferite forme. Cea mai distractivă poartă numele de Jose Mourinho.

Ce e un AI? O entitate capabilă să dezvolte o inteligență plată, asemenea elevilor silitori care învață totul pe dinafară, dar fără să știe nimic cu adevărat, pentru că de îndată ce îi scoți de pe șinele memoriei încep să abereze, așa cum face des ChatGPT.

Mourinho e o imagine artificială a unui fost mare antrenor

Se spune că AI poate să învețe rapid, dar de fapt se adaptează rapid, face catralioane de conexiuni care rămân însă tot plate. AI poate la maximul capacităților sale să facă o compilație magnifică din tot ceea ce a fost produs de om, dar să creeze cu adevărat ab nihilo, să aibă un gând genial, asta îi e imposibil.

El poate fi de mare ajutor, cum poate fi și extrem de nociv. AI este nu mai mult de un asistent silitor, o „mână dreaptă” utilă. Ridică-l la rang de chirurg și îți va sfârși prin a-ți cita o maximă celebră: operație reușită, pacientul mort.

Mourinho, sau Maurinio, mai simplu, că suntem în epoca simplităților tunate și tatuate, e o imagine artificială a unui fost mare antrenor.

E ca un Socrate al fotbalului, repozat demult, dar care continuă să funcționeze pentru că unii și alții apelează la el. Maurinio e un zeu în sensul strict în care zeii inspiră, dar nu există.

Pune un zeu să-ți conducă o companie și se va întâmpla în cel același fel în care se întâmplă cu Maurinio: compania își va rata obiectivele cu un cost exorbitant.

Compensație minusculă: senzația că un zeu a trecut prin încăpere. Dar dacă vrei senzații tari îl poți chema și pe Sting să-ți antreneze echipa. Nu o va face, dar măcar ai parte de un concert pe cinste.

Mourinho a căzut mereu în picioare pe câte o plajă selectă

După peste 150 de milioane de euro transferuri la Fenerbahce cu rezultat ratarea calificării în Liga Campionilor, Maurinio a fost invitat să profite de clauzele colosale al unui contract olimpian și să se odihnească binemeritat la umbra vreunui palmier.

Clauzele de reziliere sunt adevăratul business al portughezului. A adunat în cariera lui 120 de milioane de euro numai din datul afară de pe unde a fost instalat ca un zeu și a plecat ca ultimul plebeu.

Spre deosebire de studenții argentinieni din epoca dictaturii militare, antrenorii hologramici sunt aruncați din avioane cu orbitoare parașute de aur.

De aceea, Maurinio a căzut mereu în picioare pe câte o plajă selectă unde a lăsat timpul să îi refacă țesătura legendară. Și mereu s-au găsit unii care, închinându-se zilnic la această divinitate mediatică, să vrea să pună mâna pe ea, să o pipăie, să urle: „Există!”.

Doar că ei toți ajung prea târziu la vorba lui Whoopi Goldberg care, întrebată de ce s-a căsătorit de trei ori, a răspuns cu vocea ei gingașă: „Îmi plac nunțile pentru că în ziua aia toată lumea zâmbește și e fericită. Problema mea e cu ziua de după”.

Jose e idolul multora, ca orice șmecher

Benfica a eliminat Fener-ul lui Maurinio în meciul decisiv pentru Champions, partidă după care portughezul și-a făcut bagajele. Benfica tocmai a pierdut prima partidă din grupă, și-a dat afară antrenorul și ghiciți pe cine vrea la timonă? Claro, Don Jose!

Deci îl ia de bun pe cel căruia tocmai i-a provocat demiterea. Colosal. După această logică aștept ca la prima înfrângere a lui Qarabag să îl vedem suit în primul avion (privat) de Azerbaidjan pe zeul nostru favorit.

Nu contează că de la ultima aventură de acum mai bine de un deceniu omul nu a mai realizat performanțele așteptate. Și asta în ciuda investițiilor gigantice în transferuri ale echipelor pe la care a trecut, o sumă totală de, țineți-vă bine, aproape un miliard de euro. O scumpete de antrenor.

Jose e idolul multora, ca orice șmecher, orice prestidigitator care vinde aer, orice „ex” profitând de clasorul lui cu trofee uscate.

Mourinho a fost un mare antrenor. Maurinio e dovada că fără fotbal am râde mult, mult mai puțin.

