Concedierile l-au îmbogățit Jose Mourinho a câștigat peste 100 de milioane de euro din cele șapte demiteri din carieră » Topul sumelor încasate

- Jose Mourinho, un mare antrenor, cu multe trofee și despăgubit cu multe milioane de euro după ce a fost concediat la cluburile sale.
- Portughezul, 62 de ani, tocmai a fost dat afară de Fenerbahce.
Jose Mourinho va rămâne unul dintre marii antrenori ai istoriei fotbalului.
Un revoluționar al jocului, care a pregătit echipe mari și a câștigat o mulțime de competiții.
Mourinho a primit peste 100 de milioane de euro după ce a fost demis
Cariera lusitanului nu a însemnat însă doar victorii și momente frumoase.
La cele opt cluburi importante ale sale, numai de la FC Porto și Inter Milano a plecat pentru că a vrut el. De fiecare dată după ce a câștigat Champions League.
În rest, a fost concediat, chiar de două ori la Chelsea. Și a primit mereu milioane de euro despăgubire. Tocmai a fost dat afară de Fenerbahce!
Iată cum arată lista demiterilor și sumelor încasate la rezilierea contractelor, potrivit agenției italiene Sport Mediaset.
- Septembrie 2007: Chelsea - 21 de milioane de euro
- Iunie 2013: Real Madrid - 20 de milioane
- Decembrie 2015: Chelsea - 10 milioane
- Decembrie 2018: Manchester United - 23 de milioane
- Aprilie 2021: Tottenham - 17 milioane
- Ianuarie 2024: AS Roma - 3 milioane
- August 2025: Fenerbahce - 15 milioane
Cel mai mult i-a plătit o dată Manchester United, 23 de milioane.
Dar, adunând cele două despăgubiri, Chelsea i-a achitat 31 de milioane.
Ultima apariție în Ligă a lui Mourinho: 0-3 cu Leipzig. În martie 2020!
Mou are însă o mare problemă în ultimul timp. Lusitanul nu a mai participat în Liga Campionilor de peste cinci ani.
Ultima sa apariție în Champions a fost înregistrată pe 10 martie 2020 și a coincis cu o înfrângere aspră:
- Era la Tottenham - 0-3 cu Leipzig în returul „optimilor”, după 0-1 acasă, în prima manșă.
De atunci, nu s-a mai calificat în grupe sau în faza principală a competiției.
Ratarea Ligii acum a provocat concedierea de la Fenerbahce.