Concedierile l-au îmbogățit Jose Mourinho a câștigat peste 100 de milioane de euro din cele șapte demiteri din carieră » Topul sumelor încasate

Jose Mourinho, un mare antrenor, cu multe trofee și despăgubit cu multe milioane de euro după ce a fost concediat la cluburile sale.

Portughezul, 62 de ani, tocmai a fost dat afară de Fenerbahce.

Jose Mourinho va rămâne unul dintre marii antrenori ai istoriei fotbalului.

Un revoluționar al jocului, care a pregătit echipe mari și a câștigat o mulțime de competiții.

26 de trofee a cucerit Jose Mourinho de-a lungul carierei, inclusiv două Ligi ale Campionilor, cu FC Porto (2004) și Inter Milano (2010)

Mourinho a primit peste 100 de milioane de euro după ce a fost demis

Cariera lusitanului nu a însemnat însă doar victorii și momente frumoase.

La cele opt cluburi importante ale sale, numai de la FC Porto și Inter Milano a plecat pentru că a vrut el. De fiecare dată după ce a câștigat Champions League.

Mourinho a rămas doar 14 luni la Fenerbahce Foto: Imago

În rest, a fost concediat, chiar de două ori la Chelsea. Și a primit mereu milioane de euro despăgubire. Tocmai a fost dat afară de Fenerbahce!

Iată cum arată lista demiterilor și sumelor încasate la rezilierea contractelor, potrivit agenției italiene Sport Mediaset.

Septembrie 2007: Chelsea - 21 de milioane de euro

Iunie 2013: Real Madrid - 20 de milioane

Decembrie 2015: Chelsea - 10 milioane

Decembrie 2018: Manchester United - 23 de milioane

Aprilie 2021: Tottenham - 17 milioane

Ianuarie 2024: AS Roma - 3 milioane

August 2025: Fenerbahce - 15 milioane

109 milioane de euro reprezintă suma totală încasată de Mourinho de la cluburile sale după ce a fost dat afară

Cel mai mult i-a plătit o dată Manchester United, 23 de milioane.

Dar, adunând cele două despăgubiri, Chelsea i-a achitat 31 de milioane.

Ultima apariție în Ligă a lui Mourinho: 0-3 cu Leipzig. În martie 2020!

Mou are însă o mare problemă în ultimul timp. Lusitanul nu a mai participat în Liga Campionilor de peste cinci ani.

Ultima sa apariție în Champions a fost înregistrată pe 10 martie 2020 și a coincis cu o înfrângere aspră:

Era la Tottenham - 0-3 cu Leipzig în returul „optimilor”, după 0-1 acasă, în prima manșă.

De atunci, nu s-a mai calificat în grupe sau în faza principală a competiției.

Ratarea Ligii acum a provocat concedierea de la Fenerbahce.

