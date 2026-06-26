- Anthony Elanga a asigurat calificarea Suediei în „16-imile” Mondialului cu golul lui spectaculos, dar era supărat la final pentru 1-1: „Nu știam că un punct e suficient”.
- Ce au spus coechipierii și selecționerul Potter despre reacția extremei.
- Elanga e viitorul adversar al naționalei noastre, pe 25 septembrie și 5 octombrie, în Liga Națiunilor B.
Anthony Elanga a garantat locul Suediei în „16-imile” Campionatului Mondial.
Extrema, 24 de ani, a reușit unul dintre cele mai frumoase goluri ale turneului final, o diagonală spectaculoasă din colțul careului mare.
A egalat în fața Japoniei (1-1) și, cu patru puncte, naționala scandinavă era calificată de pe poziția a treia.
Elanga credea că Suedia a fost eliminată
Toți jucătorii galben-albaștri știau că această remiză îi ajută să depășească faza grupelor. Toți cu o excepție: chiar marcatorul Elanga.
După ce a înscris, imediat, a strigat spre colegi: „Haideți, să continuăm!”.
La sfârșit, era unicul supărat inițial, potrivit Aftonbladet. Credea că Suedia se întoarce acasă.
„Nu știam că un egal era suficient”, a afirmat atacantul lui Newcastle pentru cotidianul nordic.
Isak, despre Elanga: „Era frustrat la final”
Văzându-l agitat în timpul partidei, antrenorul secund Sebastian Larsson a încercat atunci să-l avertizeze.
Căpitanul Victor Lindelof a dezvăluit că jucătorii au fost informați înaintea meciului asupra tuturor scenariilor posibile de calificare.
„Dormea probabil la ședință”, s-a amuzat apărătorul lui Aston Villa.
L-am certat puțin. Era frustrat la finalul partidei și era de înțeles, pentru că nu știa ce trebuia să știe Alexander Isak, pentru Aftonbladet
Antrenorul Suediei: „Dumnezeu să-l binecuvânteze! Îl iubesc pe Elanga”
Selecționerul Graham Potter a fost unul dintre cei care l-au liniștit pe Elanga după joc.
„Asta explică unele lucruri. Nu puteam fi mai clari când am discutat cu ei, dar el se gândea evident la altceva.
Dumnezeu să-l binecuvânteze! Îl iubesc”, a reacționat antrenorul englez.