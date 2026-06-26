Nu știa că s-a calificat Momente incredibile pe teren la Japonia - Suedia 1-1. Marcatorul certat de colegi:  „Dormea la ședință!”
Elanga (dreapta) era supărat, deși Suedia se calificase. Isak și colegii i-au explicat. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Nu știa că s-a calificat Momente incredibile pe teren la Japonia - Suedia 1-1. Marcatorul certat de colegi: „Dormea la ședință!”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 26.06.2026, ora 11:29
alt-text Actualizat: 26.06.2026, ora 11:42
  • Anthony Elanga a asigurat calificarea Suediei în „16-imile” Mondialului cu golul lui spectaculos, dar era supărat la final pentru 1-1: „Nu știam că un punct e suficient”. 
  • Ce au spus coechipierii și selecționerul Potter despre reacția extremei. 
  • Elanga e viitorul adversar al naționalei noastre, pe 25 septembrie și 5 octombrie, în Liga Națiunilor B.
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Anthony Elanga a garantat locul Suediei în „16-imile” Campionatului Mondial.

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Extrema, 24 de ani, a reușit unul dintre cele mai frumoase goluri ale turneului final, o diagonală spectaculoasă din colțul careului mare.

A egalat în fața Japoniei (1-1) și, cu patru puncte, naționala scandinavă era calificată de pe poziția a treia.

2 este numărul
golurilor marcate de Elanga la CM 2026: la 1-5 cu Olanda și 1-1 cu Japonia

Elanga credea că Suedia a fost eliminată

Toți jucătorii galben-albaștri știau că această remiză îi ajută să depășească faza grupelor. Toți cu o excepție: chiar marcatorul Elanga.

După ce a înscris, imediat, a strigat spre colegi: „Haideți, să continuăm!”.

Execuția perfectă a lui Elanga la golul de 1-1. Foto: Imago Execuția perfectă a lui Elanga la golul de 1-1. Foto: Imago
Execuția perfectă a lui Elanga la golul de 1-1. Foto: Imago

La sfârșit, era unicul supărat inițial, potrivit Aftonbladet. Credea că Suedia se întoarce acasă.

„Nu știam că un egal era suficient”, a afirmat atacantul lui Newcastle pentru cotidianul nordic.

Isak, despre Elanga: „Era frustrat la final”

Văzându-l agitat în timpul partidei, antrenorul secund Sebastian Larsson a încercat atunci să-l avertizeze.

Căpitanul Victor Lindelof a dezvăluit că jucătorii au fost informați înaintea meciului asupra tuturor scenariilor posibile de calificare.

„Dormea probabil la ședință”, s-a amuzat apărătorul lui Aston Villa.

L-am certat puțin. Era frustrat la finalul partidei și era de înțeles, pentru că nu știa ce trebuia să știe Alexander Isak, pentru Aftonbladet

Antrenorul Suediei: „Dumnezeu să-l binecuvânteze! Îl iubesc pe Elanga”

Selecționerul Graham Potter a fost unul dintre cei care l-au liniștit pe Elanga după joc.

Potter l-a făcut să înțeleagă pe Elanga că Suedia e calificată. Foto: Imago Potter l-a făcut să înțeleagă pe Elanga că Suedia e calificată. Foto: Imago
Potter l-a făcut să înțeleagă pe Elanga că Suedia e calificată. Foto: Imago

„Asta explică unele lucruri. Nu puteam fi mai clari când am discutat cu ei, dar el se gândea evident la altceva.

Dumnezeu să-l binecuvânteze! Îl iubesc”, a reacționat antrenorul englez.

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