Nimeni nu știe câți ani are! Patru vârste posibile pentru căpitanul RD Congo la Mondial, între 31 și 37 de ani. Nici lui nu-i e clar!

- Chancel Mbemba, stoperul naționalei RD Congo și al echipei franceze Lille, are oficial 31 de ani. Dar datele de naștere au variat de-a lungul timpului.
- El a participat în premieră cu „leoparzii” la Campionatul Mondial. Nu a pierdut niciun minut la 1-1 cu Portugalia și 0-1 cu Columbia.
Este prima oară când naționala RD Congo participă la Campionatul Mondial sub acest nume, la 52 de ani de când a jucat la CM 1974 ca Zair.
Mbemba a jucat numai în Europa. Liderul Congo la Mondial
Căpitanul „leoparzilor”, Chancel Mbemba, a evoluat 90 de minute în ambele meciuri cu principalele favorite ale grupei K:
- 1-1 cu Portugalia.
- 0-1 în fața Columbiei.
Un stoper care a evoluat numai în Europa de-a lungul carierei, la cinci cluburi importante:
- Anderlecht (2013-2015).
- Newcastle (2015-2018).
- FC Porto (2018-2022).
- Marseille (2022-2025).
- Lille (din 2025).
Prima legitimație arată că Mbemba ar avea astăzi 37 de ani
Mbemba are o problemă însă. Nimeni nu știe exact câți ani are!
Oficial, s-a născut pe 8 august 1994 în capitala Kinshasa, dar datele sale de naștere au variat de-a lungul timpului.
Cotidianul argentinian Ole a descoperit alte trei vârste posibile ale lui Chancel. Ar putea avea 31 sau 34, 35 și 37 de ani.
Controversa pleacă de când era junior. La academia Espoir Sportif la Grace a fost înregistrat în 2006 cu data nașterii 8 august 1988. Ceea ce înseamnă că ar avea 37 de ani.
Federația RD Congo și Anderlecht i-au modificat vârsta lui Mbemba
În 2011, alt semn de întrebare. Federația congoleză (FECOFA) l-a trecut pe 30 noiembrie 1991. Vârsta lui actuală ar fi de 34 de ani.
Ole amintește de scandalul legat de Jocurile Olimpice. Un oficial FECOFA a afirmat la CNN că i-au modificat anul nașterii pentru a-l putea înscrie la JO 2012.
Încă o transformare: Anderlecht l-a luat pentru echipa de juniori în 2012. Totuși, nu ar fi putut juca la U19 dacă ar fi fost născut în 1988 (24) sau 1991 (21). Și clubul belgian l-a înregistrat în 1994. Pentru bruxellezi, avea 18 ani.
Nici Mbemba nu mai știe exact când s-a născut: 1990 sau 1994?
Ultima lovitură: când a fost întrebat de anul nașterii, Mbemba a răspuns 1990. Astăzi? 35 de ani!
După ancheta FIFA, Mbemba s-a răzgândit și a zis că Anderlecht a dat anul corect: 1994!
Oficial, așa a rămas. 8 august 1994.