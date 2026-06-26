Nimeni nu știe câți ani are! Patru vârste posibile pentru căpitanul RD Congo la Mondial, între 31 și 37 de ani. Nici lui nu-i e clar!
Chancel Mbemba,. cel mai selecționat jucător din istoria RD Congo. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Nimeni nu știe câți ani are! Patru vârste posibile pentru căpitanul RD Congo la Mondial, între 31 și 37 de ani. Nici lui nu-i e clar!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 26.06.2026, ora 15:28
alt-text Actualizat: 26.06.2026, ora 15:28
  • Chancel Mbemba, stoperul naționalei RD Congo și al echipei franceze Lille, are oficial 31 de ani. Dar datele de naștere au variat de-a lungul timpului. 
  • El a participat în premieră cu „leoparzii” la Campionatul Mondial. Nu a pierdut niciun minut la 1-1 cu Portugalia și 0-1 cu Columbia. 
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Este prima oară când naționala RD Congo participă la Campionatul Mondial sub acest nume, la 52 de ani de când a jucat la CM 1974 ca Zair.

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Mbemba a jucat numai în Europa. Liderul Congo la Mondial

Căpitanul „leoparzilor”, Chancel Mbemba, a evoluat 90 de minute în ambele meciuri cu principalele favorite ale grupei K:

  • 1-1 cu Portugalia. 
  • 0-1 în fața Columbiei. 
Mbemba, schimb de fanioane cu Cristiano Ronaldo înaintea jocului cu Portugalia. CR7 are vârsta clară: 41 de ani. Foto: Imago Mbemba, schimb de fanioane cu Cristiano Ronaldo înaintea jocului cu Portugalia. CR7 are vârsta clară: 41 de ani. Foto: Imago
Mbemba, schimb de fanioane cu Cristiano Ronaldo înaintea jocului cu Portugalia. CR7 are vârsta clară: 41 de ani. Foto: Imago

Un stoper care a evoluat numai în Europa de-a lungul carierei, la cinci cluburi importante:

  • Anderlecht (2013-2015). 
  • Newcastle (2015-2018).
  • FC Porto (2018-2022). 
  • Marseille (2022-2025). 
  • Lille (din 2025). 
111 meciuri
a jucat Chancel Mbemba pentru RD Congo, record de selecții (7 goluri, două assisturi)

Prima legitimație arată că Mbemba ar avea astăzi 37 de ani

Mbemba are o problemă însă. Nimeni nu știe exact câți ani are!

Oficial, s-a născut pe 8 august 1994 în capitala Kinshasa, dar datele sale de naștere au variat de-a lungul timpului.

Cotidianul argentinian Ole a descoperit alte trei vârste posibile ale lui Chancel. Ar putea avea 31 sau 34, 35 și 37 de ani.

Legitimația care arăta că Mbemba s-a născut în 1988. Foto: X Legitimația care arăta că Mbemba s-a născut în 1988. Foto: X
Legitimația care arăta că Mbemba s-a născut în 1988. Foto: X

Controversa pleacă de când era junior. La academia Espoir Sportif la Grace a fost înregistrat în 2006 cu data nașterii 8 august 1988. Ceea ce înseamnă că ar avea 37 de ani.

Federația RD Congo și Anderlecht i-au modificat vârsta lui Mbemba

În 2011, alt semn de întrebare. Federația congoleză (FECOFA) l-a trecut pe 30 noiembrie 1991. Vârsta lui actuală ar fi de 34 de ani.

Ole amintește de scandalul legat de Jocurile Olimpice. Un oficial FECOFA a afirmat la CNN că i-au modificat anul nașterii pentru a-l putea înscrie la JO 2012.

Duel Mbemba - Bruno Fernandes la CM 2026. Foto: Imago Duel Mbemba - Bruno Fernandes la CM 2026. Foto: Imago
Duel Mbemba - Bruno Fernandes la CM 2026. Foto: Imago

Încă o transformare: Anderlecht l-a luat pentru echipa de juniori în 2012. Totuși, nu ar fi putut juca la U19 dacă ar fi fost născut în 1988 (24) sau 1991 (21). Și clubul belgian l-a înregistrat în 1994. Pentru bruxellezi, avea 18 ani.

Nici Mbemba nu mai știe exact când s-a născut: 1990 sau 1994?

Ultima lovitură: când a fost întrebat de anul nașterii, Mbemba a răspuns 1990. Astăzi? 35 de ani!

După ancheta FIFA, Mbemba s-a răzgândit și a zis că Anderlecht a dat anul corect: 1994!

Oficial, așa a rămas. 8 august 1994.

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