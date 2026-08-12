De ce a lăsat Italia pentru România Matthias Verreth a dezvăluit ce l-a convins să semneze cu Dinamo + Soția lui a fost sceptică inițial

Matthias Verreth (28 de ani) a oferit primele declarații din postura de jucător al celor de la Dinamo.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

„Alb-roșiii” l-au prezentat oficial, marți, pe mijlocașul belgian sosit de la Bari, iar acesta a dezvăluit motivele pentru care a ales să semneze cu formația din Ștefan cel Mare.

Matthias Verreth: „Îmi doresc un mediu nou, un nou început”

Într-un interviu acordat pentru 48 TV, Verreth a explicat de ce oficializarea transferului a durat atât de mult.

„Ei bine, uneori există o a treia parte care trebuie convinsă, iar asta a fost, în cazul de față, problema, dar nu nu vreau să o numesc chiar așa, ci mai degrabă dificultatea cu care ne-am confruntat, adică faptul că erau trei părți, nu doar două”, a spus Verreth.

Întrebat ce l-a determinat să accepte până la urmă oferta celor de la Dinamo, belgian a transmis:

„Am purtat discuții cu Dinamo foarte repede și am fost convins aproape imediat. Au contat și dificultățile pe care le aveam la nivel personal. Îmi doresc un mediu nou, un nou început, la fel și pentru familia mea, așa că asta m-a convins să iau această decizie.

(n.r. - contează mult și familia?) Familia este foarte importantă. Asta îi include pe copiii și soția mea, așa că este un aspect important în viață.

Da, am discutat cu soția mea despre această decizie. La început, ea mi-a spus: «Îmi doresc foarte mult să rămân în Italia». Însă, vorbind despre nivelul sportiv pe care îl pot atinge aici, am convins-o să vină la București”, a mai explicat fotbalistul.

Matthias Verreth: „Visez să joc în cupele europene”

Ulterior, noul jucător de la Dinamo a transmis că posibilitatea de a evolua în cupele europene cu formația „alb-roșie” a cântărit mult în decizia sa.

„În primul rând, după cum știți, sezonul trecut am retrogradat cu Bari. Aș fi jucat acum în liga a treia, iar aici am făcut un pas către prima ligă. În mod normal, ne luptăm pentru primele patru sau cinci locuri, ceea ce îți oferă șansa de a juca în cupele europene.

Asta este important pentru mine, pentru că, încă de mic, visez să joc în Liga Campionilor, Europa League sau Conference League. Așadar, aceasta a fost o șansă mare pentru mine de a juca la acest nivel”, a mai explicat Verreth.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport