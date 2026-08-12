„E foarte greu cu atitudinea asta” Cosmin Olăroiu a răbufnit după umilința de la debut. Își atacă jucătorii: „N-au înțeles. Gata, s-a terminat!” +33 foto
Cosmin Olăroiu
Campionate

„E foarte greu cu atitudinea asta” Cosmin Olăroiu a răbufnit după umilința de la debut. Își atacă jucătorii: „N-au înțeles. Gata, s-a terminat!”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 12.08.2026, ora 15:28
alt-text Actualizat: 12.08.2026, ora 15:28
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Echipa tehnicianului român a fost eliminată astfel din Liga Campionilor Asiei, modul în care s-au prezentat jucătorii fiind mult sub așteptările acestuia.

Dan Udrea Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Citește și
Dan Udrea Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Citește mai mult
Dan Udrea Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Cosmin Olăroiu: „Un duș rece, dar necesar. Să înțelegem care ne e adevărata valoare”

„Echipa mai bună a câștigat. Știam că va fi un meci extrem de greu cu o echipă foarte puternică, cu jucători de valoare, care individual fac diferența. Ceea ce s-a întâmplat e o lecție bună pentru noi.

Pentru că, în ultimul timp, am avut o atitudine puțin diferită. Și cred că acest rezultat e un duș rece. Poate prea rece, prea dur. Dar unul necesar ca să înțelegem care ne e adevărata valoare și să fim umili.

E foarte greu de digerat ce s-a întâmplat pe teren. În prima repriză, cred că noi am avut zece șuturi, iar ei două. Doar că ei au dat două goluri din două șuturi. Ceea ce spune foarte mult! Am ținut foarte mult să joace anumiți jucători, ca să facem o evaluare completă a posibilităților lor.

Al-Jazira nu mai poate fi doar o echipă frumoasă. Trebuie să fie o echipă muncitoare, pragmatică, dispusă la efort, dispusă la sacrificiu, ca să câștige. Cu atitudinea asta boemă pe care am arătat-o acum, cred eu că e foarte greu să câștigi”, a declarat Olăroiu, potrivit sport.ro.

FOTO. Golul doi marcat de Al-Ittihad contra celor de la Al-Jazira

Al doilea gol marcat de Al-Ittihad în meciul cu Al-Jazira. Foto: captură X/@ActusSPL
Al doilea gol marcat de Al-Ittihad în meciul cu Al-Jazira. Foto: captură X/@ActusSPL

Galerie foto (33 imagini)

Al doilea gol marcat de Al-Ittihad în meciul cu Al-Jazira. Foto: captură X/@ActusSPL Al doilea gol marcat de Al-Ittihad în meciul cu Al-Jazira. Foto: captură X/@ActusSPL Al doilea gol marcat de Al-Ittihad în meciul cu Al-Jazira. Foto: captură X/@ActusSPL Al doilea gol marcat de Al-Ittihad în meciul cu Al-Jazira. Foto: captură X/@ActusSPL Al doilea gol marcat de Al-Ittihad în meciul cu Al-Jazira. Foto: captură X/@ActusSPL
+33 Foto
labels.photo-gallery

Cosmin Olăroiu: „Sunt foarte mulți jucători care au impresia că au o anumită valoare”

Întrebat apoi cum intenționează să schimbe lucrurile, antrenorul român a răspuns:

„Vom aduce jucători capabili să lupte și să joace la un nivel de performanță. Ce am văzut, în acest meci, a fost foarte puțin, comparativ cu așteptările mele. Dar, paradoxal, e foarte bine!

(n.r. - De ce?) Pentru că, din păcate, la această echipă sunt foarte mulți jucători care au impresia că au o anumită valoare, dar care n-au înțeles că echipa e pe primul loc, nu ei individual.

Acum, gata, s-a terminat cu această impresie. Avem o imagine clară a posibilităților pe care le avem și știm ce avem de făcut. Uneori, e nevoie de un pas înapoi, ca să avansezi”, a mai spus Olăroiu.

Citește și

„A fost iad în vestiar” Mourinho, dezvăluiri incendiare despre primul mandat la Real, conflictul cu Casillas și căutarea „cârtiței”: „A înnebunit”
Campionate
14:58
„A fost iad în vestiar” Mourinho, dezvăluiri incendiare despre primul mandat la Real, conflictul cu Casillas și căutarea „cârtiței”: „A înnebunit”
Citește mai mult
„A fost iad în vestiar” Mourinho, dezvăluiri incendiare despre primul mandat la Real, conflictul cu Casillas și căutarea „cârtiței”: „A înnebunit”
Ion Țiriac, turn de lux în București FOTO. Fostul mare tenismen demolează vila fiului său pentru o investiție de 62 de milioane de euro
Diverse
13:58
Ion Țiriac, turn de lux în București FOTO. Fostul mare tenismen demolează vila fiului său pentru o investiție de 62 de milioane de euro
Citește mai mult
Ion Țiriac, turn de lux în București FOTO. Fostul mare tenismen demolează vila fiului său pentru o investiție de 62 de milioane de euro

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Denise Rifai pleacă, după doar șase luni, din emisiunea de la Antena 1. „Pentru mine, aventura Furnicuțele ajunge la final”
Denise Rifai pleacă, după doar șase luni, din emisiunea de la Antena 1. „Pentru mine, aventura Furnicuțele ajunge la final”
Denise Rifai pleacă, după doar șase luni, din emisiunea de la Antena 1. „Pentru mine, aventura Furnicuțele ajunge la final”
DEBUT Cosmin Olaroiu al-ittihad al-jazira
Știrile zilei din sport
„Am pus presiune pe mine” Popovici, prima reacție după aurul cucerit la 100 m liber: „Știam că rusul e mai bun pe prima jumătate”
Înot
12.08
„Am pus presiune pe mine” Popovici, prima reacție după aurul cucerit la 100 m liber: „Știam că rusul e mai bun pe prima jumătate”
Citește mai mult
„Am pus presiune pe mine” Popovici, prima reacție după aurul cucerit la 100 m liber: „Știam că rusul e mai bun pe prima jumătate”
Pleacă Filipe Coelho? VIDEO. Răspuns ferm al antrenorului Craiovei când a fost întrebat despre demitere, dacă va fi eliminat de KuPS
Europa League
12.08
Pleacă Filipe Coelho? VIDEO. Răspuns ferm al antrenorului Craiovei când a fost întrebat despre demitere, dacă va fi eliminat de KuPS
Citește mai mult
Pleacă Filipe Coelho? VIDEO. Răspuns ferm al antrenorului Craiovei când a fost întrebat despre demitere, dacă va fi eliminat de KuPS
Popovici și Kornev, dialog savuros Provocare lansată după finala de 100m : „Vino în Rusia, o să-ți arăt eu cum trebuie să conduci!”
Înot
12.08
Popovici și Kornev, dialog savuros Provocare lansată după finala de 100m: „Vino în Rusia, o să-ți arăt eu cum trebuie să conduci!”
Citește mai mult
Popovici și Kornev, dialog savuros Provocare lansată după finala de 100m : „Vino în Rusia, o să-ți arăt eu cum trebuie să conduci!”
LPF despre Dinamo - FCSB Anunțul făcut de oficialul Ligii cu privire la disputarea partidei la Cluj: cele două condiții care trebuie îndeplinite
Superliga
12.08
LPF despre Dinamo - FCSB Anunțul făcut de oficialul Ligii cu privire la disputarea partidei la Cluj: cele două condiții care trebuie îndeplinite
Citește mai mult
LPF despre Dinamo - FCSB Anunțul făcut de oficialul Ligii cu privire la disputarea partidei la Cluj: cele două condiții care trebuie îndeplinite
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:50
Popovici și Kornev, dialog savuros Provocare lansată după finala de 100m: „Vino în Rusia, o să-ți arăt eu cum trebuie să conduci!”
Popovici și Kornev, dialog savuros Provocare lansată după finala de 100m : „Vino în Rusia, o să-ți arăt eu cum trebuie să conduci!”
00:14
Scene obscene la Supercupă FOTO. Un fan a renunțat la inhibiții după golul favoriților. Imaginile necenzurate s-au văzut la TV!
Scene obscene la Supercupă  FOTO. Un fan  a renunțat la inhibiții după golul favoriților. Imaginile necenzurate s-au văzut la TV!
21:08
„Am pus presiune pe mine” Popovici, prima reacție după aurul cucerit la 100 m liber: „Știam că rusul e mai bun pe prima jumătate”
„Am pus presiune pe mine” Popovici, prima reacție după aurul cucerit la 100 m liber: „Știam că rusul e mai bun pe prima jumătate”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Top stiri
Xavi, primul străin după 48 de ani! Surpriză în Țările de Jos. Xavi e noul selecționer.  De ce el: „Sunt fiul fotbalului olandez”
Campionate
12.08
Xavi, primul străin după 48 de ani! Surpriză în Țările de Jos. Xavi e noul selecționer. De ce el: „Sunt fiul fotbalului olandez”
Citește mai mult
Xavi, primul străin după 48 de ani! Surpriză în Țările de Jos. Xavi e noul selecționer.  De ce el: „Sunt fiul fotbalului olandez”
David e Goliat! Popovici a luat aurul în finala de 100m liber, la Europene! Imagini de la Paris: semnul făcut de român după cursă
Înot
12.08
David e Goliat! Popovici a luat aurul în finala de 100m liber, la Europene! Imagini de la Paris: semnul făcut de român după cursă
Citește mai mult
David e Goliat! Popovici a luat aurul în finala de 100m liber, la Europene! Imagini de la Paris: semnul făcut de român după cursă
U Craiova s-a decis  Echipa din Liga 2 cu care campioana României a încheiat un parteneriat 
Superliga
12.08
U Craiova s-a decis Echipa din Liga 2 cu care campioana României a încheiat un parteneriat
Citește mai mult
U Craiova s-a decis  Echipa din Liga 2 cu care campioana României a încheiat un parteneriat 
FOTO | Eclipsa totală de Soare de diseară: unde la noi se vede cel mai bine, unde nu se vede deloc și cum te poți bucura de spectacolul cosmic, în ciuda neajunsului geografic
B365
12.08
FOTO | Eclipsa totală de Soare de diseară: unde la noi se vede cel mai bine, unde nu se vede deloc și cum te poți bucura de spectacolul cosmic, în ciuda neajunsului geografic
Citește mai mult
FOTO | Eclipsa totală de Soare de diseară: unde la noi se vede cel mai bine, unde nu se vede deloc și cum te poți bucura de spectacolul cosmic, în ciuda neajunsului geografic

Echipe/Competiții

fcsb 48 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 19 rapid 24 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 15 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share