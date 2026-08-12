„E foarte greu cu atitudinea asta” Cosmin Olăroiu a răbufnit după umilința de la debut. Își atacă jucătorii: „N-au înțeles. Gata, s-a terminat!”

Cosmin Olăroiu a avut o declarație tăioasă după debutul cu eșec la Al-Jazira, scor 1-4 cu Al-Ittihad.

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Echipa tehnicianului român a fost eliminată astfel din Liga Campionilor Asiei, modul în care s-au prezentat jucătorii fiind mult sub așteptările acestuia.

Cosmin Olăroiu: „Un duș rece, dar necesar. Să înțelegem care ne e adevărata valoare”

„Echipa mai bună a câștigat. Știam că va fi un meci extrem de greu cu o echipă foarte puternică, cu jucători de valoare, care individual fac diferența. Ceea ce s-a întâmplat e o lecție bună pentru noi.

Pentru că, în ultimul timp, am avut o atitudine puțin diferită. Și cred că acest rezultat e un duș rece. Poate prea rece, prea dur. Dar unul necesar ca să înțelegem care ne e adevărata valoare și să fim umili.

E foarte greu de digerat ce s-a întâmplat pe teren. În prima repriză, cred că noi am avut zece șuturi, iar ei două. Doar că ei au dat două goluri din două șuturi. Ceea ce spune foarte mult! Am ținut foarte mult să joace anumiți jucători, ca să facem o evaluare completă a posibilităților lor.

Al-Jazira nu mai poate fi doar o echipă frumoasă. Trebuie să fie o echipă muncitoare, pragmatică, dispusă la efort, dispusă la sacrificiu, ca să câștige. Cu atitudinea asta boemă pe care am arătat-o acum, cred eu că e foarte greu să câștigi”, a declarat Olăroiu, potrivit sport.ro.

FOTO. Golul doi marcat de Al-Ittihad contra celor de la Al-Jazira

Cosmin Olăroiu: „Sunt foarte mulți jucători care au impresia că au o anumită valoare”

Întrebat apoi cum intenționează să schimbe lucrurile, antrenorul român a răspuns:

„Vom aduce jucători capabili să lupte și să joace la un nivel de performanță. Ce am văzut, în acest meci, a fost foarte puțin, comparativ cu așteptările mele. Dar, paradoxal, e foarte bine!

(n.r. - De ce?) Pentru că, din păcate, la această echipă sunt foarte mulți jucători care au impresia că au o anumită valoare, dar care n-au înțeles că echipa e pe primul loc, nu ei individual.

Acum, gata, s-a terminat cu această impresie. Avem o imagine clară a posibilităților pe care le avem și știm ce avem de făcut. Uneori, e nevoie de un pas înapoi, ca să avansezi”, a mai spus Olăroiu.

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