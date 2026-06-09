Perez l-a primit pe Papa Leon FOTO. Suveranul Pontif, moment special pe „Santiago Bernabeu”, în fața a 70.000 de oameni: „Biserica a marcat un gol” +22 foto
Papa Leon al XIV-lea și Florentino Perez. Foto: Facebook / Real Madrid CF
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Perez l-a primit pe Papa Leon FOTO. Suveranul Pontif, moment special pe „Santiago Bernabeu”, în fața a 70.000 de oameni: „Biserica a marcat un gol”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 09.06.2026, ora 11:41
alt-text Actualizat: 09.06.2026, ora 11:41
  • Papa Leon al XIV-lea a fost primit de Florentino Perez (79 de ani) pe stadionul Santiago Bernabeu.
  • Robert Francis Prevost, pe numele său real, sugerase anterior că este fan Real Madrid.
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Președintele lui Real Madrid l-a întâmpinat pe Suveranul Pontif pe arena clubului și i-a oferit un tricou personalizat al madrilenilor, cu numele său de naștere, Robert F. Prevost, și numărul 1.

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Papa Leon al XIV-lea, primit pe stadionul Realului: „Astăzi, Biserica a marcat un gol”

Perez i-a mai dăruit Papei și o replică a stadionului Santiago Bernabeu. La rândul său, Papa Leon al XIV-lea i-a oferit președintelui Realului o medalie comemorativă.

Evenimentul de pe Bernabeu a făcut parte din vizita apostolică a Papei în Spania.

Stadionul lui Real Madrid a găzduit întâlnirea Suveranului Pontif cu comunitatea diecezană din Madrid, în fața a zeci de mii de oameni.

Galerie foto (22 imagini)

Papa Leon al XIV-lea a fost primit de Florentino Perez pe Santiago Bernabeu. Foto: „X”, @realmadrid Papa Leon al XIV-lea a fost primit de Florentino Perez pe Santiago Bernabeu. Foto: „X”, @realmadrid Papa Leon al XIV-lea a fost primit de Florentino Perez pe Santiago Bernabeu. Foto: „X”, @realmadrid Papa Leon al XIV-lea a fost primit de Florentino Perez pe Santiago Bernabeu. Foto: „X”, @realmadrid Papa Leon al XIV-lea a fost primit de Florentino Perez pe Santiago Bernabeu. Foto: „X”, @realmadrid
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Pentru arena madrilenă, a fost al doilea eveniment de acest tip din istorie. În 1982, Papa Ioan Paul al II-lea a fost prezent pe Santiago Bernabeu, la o întâlnire cu tineri din întreaga lume.

În discursul său, Papa Leon al XIV-lea a folosit și o trimitere la fotbal.

„Presupun că, pentru un fotbalist, să marcheze un gol pe acest stadion este un moment definitoriu în viață, dar astăzi Biserica din Madrid a marcat un gol pentru eternitate.

Această seară este un mare imn al credinței și sunt bucuros să-mi alătur vocea cu a voastră pentru a-l lăuda pe Dumnezeu și pentru a întări legăturile unei familii atât de frumoase, care învață arta polifoniei, adică unitatea în diversitate”, a spus Papa Leon, conform realmadrid.com.

Peste 70.000 de oameni au fost prezenți pe Santiago Bernabeu la întâlnirea Papei Leon al XIV-lea cu comunitatea diecezană din Madrid.

Întâlnirea a venit la scurt timp după ce Florentino Perez a fost reales președinte al lui Real Madrid. Liderul madrilenilor a câștigat duelul cu Enrique Riquelme și va continua la conducerea clubului, după primele alegeri cu miză reală din ultimii 20 de ani.

Papa Leon al XIV-lea: „Papa este al tuturor, Prevost este cu Real Madrid”

Vizita Papei Leon al XIV-lea pe Bernabeu a avut și o notă specială pentru fanii Realului. Suveranul Pontif sugerase anterior că simpatizează cu formația madrilenă, după ce a fost întrebat ce preferă în rivalitatea Real Madrid - Barcelona.

Înainte să ajungă în Spania, în timpul zborului, Leon al XIV-lea a discutat cu jurnaliștii care îl însoțesc în deplasările oficiale.

„Mergeți în Spania și marea întrebare este: Real Madrid sau Barcelona?”, a fost întrebat Papa.

Răspunsul a venit imediat: „Asta e ușor, Papa este al tuturor echipelor”, a spus Leon al XIV-lea.

Apoi, Suveranul Pontif a adăugat, cu referire la numele său civil, Robert Francis Prevost: „Prevost este cu Real Madrid”.

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