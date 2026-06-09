În noaptea de luni spre marți, la ora României 03:30, „The World's Most Famous Arena” a găzduit meciul 3, de un dramatism absolut, în finala NBA

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Deși New York-ul era pregătit pentru o sărbătoare istorică, San Antonio Spurs a demonstrat de ce este o franciză legendară și a dat lovitura în deplasare, învingând-o pe New York Knicks cu 115-111. Scorul general devine acum 2-1 pentru Knicks, iar finala se reaprinde spectaculos!

De la extazul din Texas la dușul rece din New York

Înainte de acest meci 3, fanii din New York trăiau un vis. Knicks reușiseră imposibilul în primele două confruntări din deplasare:

Meciul 1 (Spurs - Knicks 95 - 105): O demonstrație de forță defensivă a celor de la Knicks, care au anihilat vedetele texanilor.

Meciul 2 (Spurs - Knicks 104 - 105): Un thriller decis la un singur punct în Texas, care a dus New York-ul la un nevisat 2-0 general.

Cu un avantaj de două victorii și o serie de 13 succese consecutive în aceste playoff-uri, după ce măturaseră pur și simplu cu Philadelphia și Cleveland, Knicks păreau de neoprit.

Orașul visa deja la un titlu care nu a mai ajuns în Manhattan din 1973. Au trecut 53 de ani de la ultimul triumf al echipei, iar generații întregi de suporteri nici măcar nu au apucat să vadă echipa ridicând trofeul Larry O'Brien!

Striviți de presiunea propriilor fani

Însă, poate tocmai dorința fanilor din New York a pus o presiune uriașă pe cei de la Knicks, care a fost dublată de o replică pe măsură din partea celor de la Spurs.

„Extraterestrul” Wembanyama, gigantul de 2,24 metri, a fost de neoprit sub panou, profitând de oboseala acumulată de defensiva din New York.

De această dată, Knicks nu au mai găsit revenirea miraculoasă care îi salvase în primele două confruntări. Chiar dacă Jalen Brunson și colegii săi au rămas aproape pe tabelă până în ultimele minute, Spurs au gestionat mai bine finalul și au obținut primul succes al seriei.

Presiunea trece pe umerii lui Knicks

În loc de un posibil 3-0 aproape decisiv pentru New York, scorul a ajuns la 2-1, iar presiunea se mută din nou pe umerii lui Knicks. Meciul 4, programat tot la Madison Square Garden (în noaptea de miercuri spre joi, la ora 03:30 a României), poate deveni punctul de cotitură al finalei.

Dacă New York câștigă, se va afla la o singură victorie de un titlu istoric. Dacă Spurs reușesc să egaleze, 2-2, întreaga dinamică a seriei se schimbă, iar avantajul moral ar putea trece de partea echipei conduse de Victor Wembanyama.

Cert e că San Antonio a pus capăt unei serii de 13 victorii consecutive ale lui Knicks în acest postsezon. Dar statistica este încă de partea New York-ului: în toată istoria NBA, echipele care au condus cu 2-0 au și câștigat titlul în peste 80% din cazuri.

Dacă Knicks își regăsesc precizia de la distanță care i-a consacrat în primele două meciuri, pot pune din nou o mână pe trofeul Larry O'Brien. Dacă nu, Spurs au capacitatea de a egala seria și de a folosi apoi avantajul terenului propriu din Texas.

Fluierături intense pentru Trump și măsuri draconice în Garden

Pe lângă miza sportivă, meciul 3 a scris și o pagină de istorie politică. Donald Trump a fost prezent în tribune, devenind primul președinte în exercițiu din istoria SUA care asistă în persoană la un meci din Finala NBA. Invitat în loja patronului James Dolan, Trump nu a avut parte însă de o primire caldă în orașul său natal.

În momentul în care ecranul uriaș l-a filmat pe Trump oferind un salut militar în timpul imnului național, peste Madison Square Garden s-a abătut un val devastator de fluierături și „boo-uri”. Timp de opt secunde, fanii și-au strigat nemulțumirea, sunetul acoperind parțial fundalul muzical. Atmosfera s-a detensionat abia când camerele s-au mutat pe starul local, Jalen Brunson.

Donald Trump FOTO Imago

Prezența președintelui a dat peste cap și logistica fanilor. Secret Service și NYPD au anulat celebrul „watch party” - evenimentul organizat unde fanii se adună în număr mare pentru a urmări meciul împreună pe ecrane gigante - din fața arenei din motive de siguranță, mutând suporterii fără bilet în Bryant Park.

În plus, spectatorii care au plătit prețuri astronomice pe bilete, între 4.000 și zeci de mii de dolari, au fost supuși unor controale stricte, de tip aeroportuar.

Pentru fanii superstițioși ai lui Knicks, prezența lui Trump - care a fost surprins de camere chiar și părând că a ațipit preț de câteva momente în sfertul patru - a fost etichetată instant ca fiind cea care a adus ghinionul nopții.

Donald Trump a ațipit FOTO Captură video

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