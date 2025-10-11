Cine transmite România - Austria  Meciul vital din preliminariile CM 2026 va fi la TV +10 foto
Cine transmite la TV România - Austria FOTO: Montaj GOLAZO.ro
Nationala

Cine transmite România - Austria Meciul vital din preliminariile CM 2026 va fi la TV

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 11.10.2025, ora 22:06
  • România și Austria se întâlnesc duminică, 12 octombrie, de la 21:45, în preliminariile Campionatului Mondial din vara anului viitor.
  • Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Selecționata lui Mircea Lucescu are nevoie de o victorie în fața selecționatei austriece, pentru a mai spera la locul 2 în grupă.

Șansele României de a se clasa pe poziția secundă a grupei au crescut după ce Bosnia a remizat cu Cipru, scor 2-2.

„Ah, nu sunt frați?” Austriacul Seiwald, confuzie la conferință despre „tricolori”. Selecționerul, doi jucători de care se teme
Citește și
„Ah, nu sunt frați?” Austriacul Seiwald, confuzie la conferință despre „tricolori”. Selecționerul, doi jucători de care se teme
Citește mai mult
„Ah, nu sunt frați?” Austriacul Seiwald, confuzie la conferință despre „tricolori”. Selecționerul, doi jucători de care se teme

Cine transmite la TV România - Austria

Pentru anul 2025, drepturile de televizare ale meciurilor echipei naționale au fost cumpărate de două posturi TV: Prima TV și Antena 1.

Astfel, partida cu Austria va putea fi urmărită live pe Antena 1, după ce amicalul cu Moldova, scor 2-1 pentru România, a fost transmis de Prima TV.

Romania, antrenament oficial inainte de Austria FOTO FB Echipa nationala (9).jpg
Romania, antrenament oficial inainte de Austria FOTO FB Echipa nationala (9).jpg

Galerie foto (10 imagini)

Romania, antrenament oficial inainte de Austria FOTO FB Echipa nationala (1).jpg Romania, antrenament oficial inainte de Austria FOTO FB Echipa nationala (2).jpg Romania, antrenament oficial inainte de Austria FOTO FB Echipa nationala (3).jpg Romania, antrenament oficial inainte de Austria FOTO FB Echipa nationala (4).jpg Romania, antrenament oficial inainte de Austria FOTO FB Echipa nationala (5).jpg
+10 Foto
labels.photo-gallery

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Austria5 (19-2)15
2. Bosnia6 (13-5)13
3. România5 (10-6)7
4. Cipru6 (7-9)5
5. San Marino6 (1-28)0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Lotul României pentru meciul cu Austria

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 5/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 26/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 6/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Adrian ȘUT (FCSB 8/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 2/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 40/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 17/1),  Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 48/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 1/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0);

ATACANȚI

  • Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 2/1), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 5/0).

Citește și

Slimani, SHOW la Cluj VIDEO Algerianul a contribuit la  toate reușitele CFR-ului în amicalul disputat azi
Superliga
21:09
Slimani, SHOW la Cluj VIDEO Algerianul a contribuit la toate reușitele CFR-ului în amicalul disputat azi
Citește mai mult
Slimani, SHOW la Cluj VIDEO Algerianul a contribuit la  toate reușitele CFR-ului în amicalul disputat azi
Ce surpriză: cine va fi portar cu Austria Mircea Lucescu a decis pe cine va titulariza între buturi după ce i-a reproșat lui Radu faza golului încasat cu Moldova
Nationala
21:06
Ce surpriză: cine va fi portar cu Austria Mircea Lucescu a decis pe cine va titulariza între buturi după ce i-a reproșat lui Radu faza golului încasat cu Moldova
Citește mai mult
Ce surpriză: cine va fi portar cu Austria Mircea Lucescu a decis pe cine va titulariza între buturi după ce i-a reproșat lui Radu faza golului încasat cu Moldova

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Vremea se schimbă radical, anunță meteorologii. Val de aer polar peste România. „Temperaturile vor scădea semnificativ”
Vremea se schimbă radical, anunță meteorologii. Val de aer polar peste România. „Temperaturile vor scădea semnificativ”
Vremea se schimbă radical, anunță meteorologii. Val de aer polar peste România. „Temperaturile vor scădea semnificativ”
austria romania cine transmite la tv preliminarii cm 2026
Știrile zilei din sport
La un pas de CM 2026! VIDEO Cum a fost surprins Cosmin Olăroiu după ce a întors scorul cu Oman » Mai are nevoie doar de un egal
Campionatul Mondial
11.10
La un pas de CM 2026! VIDEO Cum a fost surprins Cosmin Olăroiu după ce a întors scorul cu Oman » Mai are nevoie doar de un egal
Citește mai mult
La un pas de CM 2026! VIDEO Cum a fost surprins Cosmin Olăroiu după ce a întors scorul cu Oman » Mai are nevoie doar de un egal
Ce surpriză: cine va fi portar cu Austria Mircea Lucescu a decis pe cine va titulariza între buturi după ce i-a reproșat lui Radu faza golului încasat cu Moldova
Nationala
11.10
Ce surpriză: cine va fi portar cu Austria Mircea Lucescu a decis pe cine va titulariza între buturi după ce i-a reproșat lui Radu faza golului încasat cu Moldova
Citește mai mult
Ce surpriză: cine va fi portar cu Austria Mircea Lucescu a decis pe cine va titulariza între buturi după ce i-a reproșat lui Radu faza golului încasat cu Moldova
Steaua nu renunță la marcă Ministrul Apărării, răspuns pentru patronul FCSB-ului: „Suntem deschiși la un parteneriat”
Liga 2
11.10
Steaua nu renunță la marcă Ministrul Apărării, răspuns pentru patronul FCSB-ului: „Suntem deschiși la un parteneriat”
Citește mai mult
Steaua nu renunță la marcă Ministrul Apărării, răspuns pentru patronul FCSB-ului: „Suntem deschiși la un parteneriat”
De ce nu mai vorbește Lucescu la Digisport  VIDEO Selecționerul a refuzat interviul la cea mai mare televiziune de sport din România și  a jignit un jurnalist
Nationala
11.10
De ce nu mai vorbește Lucescu la Digisport VIDEO Selecționerul a refuzat interviul la cea mai mare televiziune de sport din România și a jignit un jurnalist
Citește mai mult
De ce nu mai vorbește Lucescu la Digisport  VIDEO Selecționerul a refuzat interviul la cea mai mare televiziune de sport din România și  a jignit un jurnalist
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
Mesajul Nadiei pentru Popovici Cei doi au fost prezenți la lansarea campaniei MAI: „El a dus acești copii în bazin”
Mesajul Nadiei pentru Popovici Cei doi au fost prezenți  la lansarea campaniei MAI: „El a dus acești copii în bazin”
09:21
Messi, o nouă dublă în MLS VIDEO. Starul argentinian a făcut spectacol în victoria lui Inter Miami » Seară specială pentru Alba și Suarez
Messi, o nouă dublă în MLS VIDEO. Starul argentinian a făcut spectacol în victoria lui Inter Miami » Seară specială pentru Alba și Suarez
23:21
La un pas de CM 2026! VIDEO Cum a fost surprins Cosmin Olăroiu după ce a întors scorul cu Oman » Mai are nevoie doar de un egal
La un pas de CM 2026! VIDEO Cum a fost surprins Cosmin Olăroiu după ce a întors scorul cu Oman » Mai are nevoie doar de un egal
22:24
„Nu vrem să tremurăm la loterie” Selecționerul Austriei, decis la București. Fără „cadouri” pentru Lucescu
„Nu vrem să tremurăm la loterie”  Selecționerul Austriei, decis la București. Fără „cadouri” pentru Lucescu 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Top stiri din sport
Apt pentru meciul cu Austria Tatăl lui Răzvan Marin a confirmat pentru  GOLAZO.ro că fiul său poate juca: „Era normal”
Nationala
11.10
Apt pentru meciul cu Austria Tatăl lui Răzvan Marin a confirmat pentru GOLAZO.ro că fiul său poate juca: „Era normal”
Citește mai mult
Apt pentru meciul cu Austria Tatăl lui Răzvan Marin a confirmat pentru  GOLAZO.ro că fiul său poate juca: „Era normal”
Imagini surprinzătoare VIDEO Starul fotbalului mondial a purtat microfon la antrenament: „Ai băut? Ce ai făcut azi noapte?” 
Campionate
11.10
Imagini surprinzătoare VIDEO Starul fotbalului mondial a purtat microfon la antrenament: „Ai băut? Ce ai făcut azi noapte?”
Citește mai mult
Imagini surprinzătoare VIDEO Starul fotbalului mondial a purtat microfon la antrenament: „Ai băut? Ce ai făcut azi noapte?” 
„Nimeni nu știe ce e”  Ioan Becali explică de ce Darius Olaru  nu s-a transferat în Vest: „O mare problemă”
Superliga
11.10
„Nimeni nu știe ce e” Ioan Becali explică de ce Darius Olaru nu s-a transferat în Vest: „O mare problemă”
Citește mai mult
„Nimeni nu știe ce e”  Ioan Becali explică de ce Darius Olaru  nu s-a transferat în Vest: „O mare problemă”
Cine cântă imnul la meciul cu Austria FRF a făcut anunțul  + Care a fost reacția fanilor 
Nationala
11.10
Cine cântă imnul la meciul cu Austria FRF a făcut anunțul + Care a fost reacția fanilor
Citește mai mult
Cine cântă imnul la meciul cu Austria FRF a făcut anunțul  + Care a fost reacția fanilor 

Echipe/Competiții

fcsb 60 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 19 rapid 11 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share