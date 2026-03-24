„I-am spus că nu se poate” I-a interzis lui Messi să plece de la Barcelona! Fostul președinte face dezvăluiri: „Surpriza a fost că a fost concediat”

Josep Maria Bartomeu (63 de ani), fostul președinte al Barcelonei, a vorbit despre plecarea lui Lionel Messi (38 de ani) de la clubul catalan.

Josep Maria Bartomeu a fost președintele Barcelonei în perioada ianuarie 2014 - octombrie 2020, funcția sa fiind preluată, ulterior, de Joan Laporta, cel care a fost reales recent în conducerea clubului.

Josep Maria Bartomeu, despre Messi: „ I-am spus că nu se poate”

Josep Maria Bartomeu a vorbit despre dorința lui Lionel Messi de a pleca de la echipă, în 2020. Fostul președinte al catalanilor a dezvăluit motivul pentru care starul argentinian nu a fost lăsat să părăsească clubul.

„Se vorbește mult despre influența pe care o avea Leo când era la Barcelona, dar Messi nu decidea transferurile sau antrenorii. Nu avea privilegii în afara terenului.

În august 2020, când a vrut să plece, i-am spus că nu se poate pentru că era principala noastră sursă de venituri și, în plus, mai avea contract (n.r. - cu Barcelona).

Cred că a înțeles, de aceea a rămas. El credea că va veni o nouă conducere care îi va prelungi contractul. Surpriza a venit atunci când a venit momentul reînnoirii contractului și l-au concediat”, a declarat Josep Maria Bartomeu pentru Catalunya Radio, citat de marca.com.

Lionel Messi a părăsit echipa un an mai târziu, după ce Joan Laporta a devenit președintele clubului.

Barcelona nu a mai putut să-i reînnoiască contractul lui Messi, din cauza problemelor financiare ale clubului, dar și a plafonului salarial impus de Liga Spaniolă de Fotbal.

778 de meciuri și 672 de goluri a reușit Lionel Messi la Barcelona. A oferit și 303 pase decisive

Alături de clubul catalan, argentinianul a câștigat 10 titluri în La Liga, 7 Cupe și Supercupe ale Spaniei, 4 Ligi ale Campionilor, 3 Supercupe ale Europei și 3 Cupe Mondiale ale Cluburilor.

În august 2021, Lionel Messi s-a transferat la PSG, formație pentru care a jucat 75 de meciuri, a marcat 32 de goluri și a oferit 35 de pase decisive.

După experiența din Franța, Messi a semnat cu Inter Miami, în iunie 2023, echipă pentru care evoluează și în prezent.

Pentru formația americană a înscris 82 de goluri în 94 de meciuri. A oferit și 44 de pase decisive.

901 goluri a marcat Lionel Messi, până acum, în cariera sa

