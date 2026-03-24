„Atuul nostru e istoria” Gino Iorgulescu, înainte de Turcia - România: „I-am cam bătut. Chiar și eu am dat gol cu ei”

Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele LPF și fostul jucător al naționalei României, a vorbit despre șansele „tricolorilor” în meciul decisiv cu Turcia, din barajul pentru calificarea la CM 2026.

Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Partida decisivă de la Istanbul va fi arbitrată de Francois Letexier. Este pentru a patra oară când francezul se va afla la centru într-un meci jucat de România.

„Tricolorii” nu au pierdut niciodată cu Letexier la centru.

Gino Iorgulescu: „Atuul nostru este istoria”

Gino Iorgulescu a vorbit despre partida de joi cu Turcia, care se va disputa pe stadionul echipei Beșiktaș.

„Speranța moare ultima și, dacă se mobilizează și prindem o zi bună și trecem peste ghinioanele cu portarul (n.r. - accidentările lui Mihai Popa și Ionuț Radu), putem face o figură bună.

Șansa în fotbal o ai, dar mereu sunt mulți factori care pot interveni, chiar și clima sau norocul. Dacă avem puțină șansă și ne respectăm tactica, plus ce spune Mircea Lucescu, s-ar putea să avem noroc, dar nu trebuie să ne demobilizăm că joacă ăia la echipe mai tari.

Trebuie să demonstrăm că avem valoare și să nu îi lăsăm să-și facă jocul, iar atunci avem șanse. Încercăm să ne mobilizăm pentru a merge la meciul doi (n.r. - cu Slovacia sau Kosovo), iar apoi la Cupa Mondială.

Atuul nostru este istoria, i-am bătut pe turci, chiar și eu am dat gol în 1985. Noi i-am cam bătut pe ei și avem palmaresul de partea noastră, ceea ce este un mare atu pentru noi. Eu, ca fundaș central, le-am dat gol.

Ar fi bine să avem forma din vremurile acelea, poate văd și ai noștri meciurile de demult și se mobilizează mai mult. Sunt multe lucruri care pot aduce plusuri.

La meciul ăsta se poate orice, fotbalul este plin de surprize. Trebuie să avem încredere în echipă și în Mircea Lucescu, pentru că nimeni nu are experiența sa. Nu dau eu pronosticuri, dar sper să ne calificăm”, a declarat Gino Iorgulescu, conform gsp.ro.

FOTO. Stadionul pe care se joacă barajul cu Turcia

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

Gino Iorgulescu, gol împotriva Turciei

Gino Iorgulescu, fost fundaș central, a reușit să înscrie împotriva Turciei în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 1986, găzduit de Mexic.

În meciul tur, România a câștigat cu scorul de 3-0, iar în retur „tricolorii” s-au impus cu scorul de 3-1, printre marcatori aflându-se și Gino Iorgulescu. Meciul a avut loc pe 13 noiembrie 1985.

Iorgulescu a deschis scorul în minutul 13. Ceilalți marcatori au fost Marcel Coraș (min. 28) și Ștefan Iovan (min. 54). Pe banca României se afla tot Mircea Lucescu.

49 de selecții și 3 goluri a bifat Gino Iorgulescu pentru naționala României

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

PORTARI

Laurențiu POPESCU (U Craiova, 0/0)

(U Craiova, 0/0) Marian AIOANI (Rapid, 0/0)

(Rapid, 0/0) Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0)

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)

(Rayo Vallecano | Spania, 36/2) Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)

(Gaziantep | Turcia, 23/0) Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)

(Tottenham | Anglia, 27/1) Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)

(Yunnan Yukun | China, 44/1) Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)

(Hannover 96 | Germania, 8/1) Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)

(Universitatea Craiova, 22/1) Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)

(Universitatea Cluj, 0/0) Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)

(Universitatea Craiova, 50/2) Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)

(Universitatea Craiova, 6/0) Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)

(Pafos | Cipru, 5/0) Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)

(AEK Atena | Grecia, 72/12) Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)

(Dalian Yingbo | China, 84/15) Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)

(FCSB, 26/5) Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)

(Alanyaspor | Turcia, 51/8) Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)

(PSV | Țările de Jos, 43/11) Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)

(Rapid, 5/0) Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)

(Rizespor | Turcia, 33/5) Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)

(Rapid, 2/0) Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)

(FCSB, 7/2) David MICULESCU (FCSB, 6/0)

(FCSB, 6/0) Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)

