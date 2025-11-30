Josep Martinez (27 de ani) ar putea reveni în Spania, țara sa natală.

La finalul lunii octombrie, portarul lui Inter a fost implicat într-un accident rutier în care un bărbat în vârstă de 81 de ani și-a pierdut viața.

Rezervă a lui Yann Sommer (36 de ani), Josep Martinez pare că are zilele numărate la Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu.

Josep Martinez, dorit de Las Palmas

Josep Martinez ar putea reveni în țara natală, chiar la echipa pentru care a debutat în fotbalul profesionist.

Las Palmas, formația care ocupă locul 4 în La Liga 2, l-ar avea în vizor și ar putea lansa o ofertă de transfer în perioada de mercato din ianuarie , susține genoaoggi.it.

Totuși, pentru a obține semnătura goalkeeper-ului, Las Palmas va trebui să ajungă la un acord cu Inter referitor la suma de transfer, întrucât contractul său este valabil până în vara anului 2029.

12 milioane de euro este cota de piață a lui Josep Martinez, conform Transfermarkt

Josep Martinez cunoaște filosofia clubului de pe „Gran Canaria”, întrucât a petrecut trei ani în tricoul lui Las Palmas (2017-2020).

Ulterior, fotbalistul a fost transferat de RB Leipzig, pentru care a evoluat în doar patru partide și a încasat cinci goluri.

După aventura din Germania, Josep Martinez a ajuns la Genoa, unde și-a relansat cariera și, după 2 sezoane petrecute pe „Luigi Ferraris”, a convins conducerea lui Inter să vireze 14 milioane de euro în conturile „grifonilor”.

2 meciuri a jucat Josep Martinez sub comanda lui Cristi Chivu, fiind rezerva elvețianului Yann Sommer

Josep Martinez ar putea ajunge la închisoare

În drum spre centrul sportiv Appiano Gentile, pentru antrenament, goalkeeperul l-a lovit cu mașina pe Paolo Saibene, 81 de ani, provocându-i moartea.

Acesta se afla într-un scaun cu rotile electric și a pătruns pe carosabil, iar fotbalistul nu a putut evita coliziunea.

În cazul în care ar fi găsit vinovat, pedeapsa e cuprinsă între 2 și 7 ani de închisoare.

Dacă se consideră că impactul a fost accidental și inevitabil, provocat de o situație neprevăzută în care se afla victima, fotbalistul va fi exonerat de orice răspundere.

