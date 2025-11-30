VAR provoacă haos în Serie A FOTO: Decizia care a încins spiritele în finalul meciului  AC Milan - Lazio » L-au numit „geniu” pe arbitru +14 foto
VAR provoacă haos în Serie A FOTO: Decizia care a încins spiritele în finalul meciului AC Milan - Lazio » L-au numit „geniu" pe arbitru

Publicat: 30.11.2025, ora 14:09
Actualizat: 30.11.2025, ora 14:10
  • AC Milan - Lazio 1-0. Finalul meciului din etapa #13 din Serie A a fost cu adevărat haotic.
  • Oaspeții au cerut un penalty în prelungiri, arbitrul a verificat faza la VAR, iar decizia acestuia a stârnit multe controverse. Detalii, mai jos.

AC Milan s-a impus sâmbătă grație golului marcat de Rafael Leao în minutul 51. Cu toate acestea, finalul partidei din Serie A a fost umbrit de un eveniment neplăcut.

AC Milan - Lazio 1-0, final controversat. Au cerut penalty, dar arbitrul a dat fault în atac

În minutul 90+5, la scorul de 1-0 pentru AC Milan, Nuno Tavares, fundașul lui Lazio, a trimis mingea în careu de pe partea stângă.

La capătul centrării s-a aflat Alessio Romagnoli, alt fundaș al echipei pregătite de Maurizio Sarri. Acesta a șutat din voleu, din aproximativ 6 metri, iar balonul l-a lovit în cot pe Pavlovic, apărătorul Milanului.

Inițial, arbitrul Giuseppe Collu a lăsat jocul să continue, însă a decis să verifice faza la VAR. Hotărârea „centralului” a stârnit nemulțumirea lui Massimiliano Allegri. Antrenorul lui AC Milan a protestat vehement și a primit cartonașul roșu.

După acel moment, Collu a revăzut faza pe monitorul VAR și a decis să nu acorde penalty pentru Lazio, explicând că Pavlovic, care a comis hențul în careu, fusese faultat înainte de Marusic, fotbalist al oaspeților.

Finalul încins al partidei dintre AC Milan și Lazio din Serie A. Foto: Captură YouTube/Serie A
Finalul încins al partidei dintre AC Milan și Lazio din Serie A. Foto: Captură YouTube/Serie A

Finalul încins al partidei dintre AC Milan și Lazio din Serie A. Foto: Captură YouTube/Serie A Finalul încins al partidei dintre AC Milan și Lazio din Serie A. Foto: Captură YouTube/Serie A Finalul încins al partidei dintre AC Milan și Lazio din Serie A. Foto: Captură YouTube/Serie A Finalul încins al partidei dintre AC Milan și Lazio din Serie A. Foto: Captură YouTube/Serie A Finalul încins al partidei dintre AC Milan și Lazio din Serie A. Foto: Captură YouTube/Serie A
Giuseppe Collu și-a explicat decizia în fața întregului stadion, la microfon: „După evaluarea imaginilor, am stabilit că mâna lui Pavlovic nu se afla într-o poziție naturală, dar, înainte de asta, el a fost faultat de jucătorul Lazio cu numărul 77, Marusic”, conform football-italia.net.

Jucătorii lui Lazio s-au revoltat în momentul în care a fost anunțată decizia, în timp ce fotbaliștii lui AC Milan au sărit în sus de bucurie.

Eliminarea mea e nejustificată: el arbitrase și meciul împotriva lui Cremonese, așa că i-am spus pur și simplu: „De fiecare dată când ești pe teren, se întâmplă haos”. Nu l-am jignit deloc, dar, probabil, în toată acea confuzie de la final s-a gândit că o astfel de decizie va mai calma spiritele. Massimiliano Allegri, antrenor AC Milan, potrivit gazzetta.it

Arbitrul Giuseppe Collu, un „geniu”

Comentatorii Sky Sport Italia l-au catalogat pe arbitrul Giuseppe Collu ca fiind „un geniu”.

„El a permis VAR-ului să salveze aparențele pentru acea decizie absurdă, dar a asigurat și menținerea justiției, neacordând ceea ce ar fi fost un penalty ridicol”, au spus comentatorii.

VIDEO. AC Milan - Lazio 1-0

Lazio a protestat după meci

Fiind nemulțumit de decizia arbitrului de a nu acorda penalty în minutele de prelungire ale partidei, clubul din capitala Italiei a hotărât să nu-și trimită reprezentanții la flash-interviurile de după meci, scrie tuttomercatoweb.com.

Atât jucătorii lui Lazio, cât și antrenorul echipei, Maurizio Sarri, nu s-au prezentat în fața microfonului, în semn de protest.

După acest rezultat, AC Milan este lider în Serie A, cu 28 de puncte obținute după 13 partide disputate, în timp ce Lazio se află pe locul 8, cu 18 puncte.

