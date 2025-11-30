Haaland a vrut să scape VIDEO: Pep Guardiola n-a mai așteptat până la vestiare! Și-a băgat starul în ședință chiar pe teren
Erling Haaland și Pep Guardiola FOTO: IMAGO
Haaland a vrut să scape VIDEO: Pep Guardiola n-a mai așteptat până la vestiare! Și-a băgat starul în ședință chiar pe teren

Gabriel Neagu
Publicat: 30.11.2025, ora 12:44
Actualizat: 30.11.2025, ora 13:17
  • Manchester City - Leeds United 3-2. Atacantul Erling Haaland (25 de ani) și antrenorul Pep Guardiola (54 de ani) au avut o discuție tensionată pe teren, chiar la finalul partidei.
  • Atacantul norvegian are cifre senzaționale în acest sezon, însă prestația sa din etapa #13 l-a îngrijorat pe tehnicianul spaniol.

Manchester City a condus la pauză cu 2-0, a fost egalată până la jumătatea reprizei secunde, dar Phil Foden a adus victoria cu un gol marcat în minutul 90+1.

Haaland, băgat în ședință de Guardiola pe teren după Manchester City - Leeds 3-2

Erling Haaland a avut o prestație neobișnuit de slabă împotriva celor de la Leeds.

Atacantul norvegian a exepediat un singur șut pe parcursul întregii partide, motiv pentru care a fost băgat în ședință de Pep Guardiola, chiar pe terenul de joc.

Fotbalistul a părut iritat de schimbul de replici cu tehnicianul iberic și a dat impresia că încerca să fugă de el.

Pep Guardiola a insistat să vorbească cu Halland și, la un moment dat, l-a luat în brațe pe scandinav.

În acest sezon, Erling Haaland a punctat de 19 ori în 18 meciuri disputate în tricoul lui Manchester City. Duelul cu Leeds United a fost doar al patrulea în care nu și-a trecut numele pe lista marcatorilor.

Erling Haaland, performanță unică în fotbalul european

Atacantul norvegian a devenit, la începutul acestei luni, primul jucător din istoria Ligii Campionilor care a reușit să marcheze în 5 meciuri consecutive pentru trei echipe diferite: Manchester City, Borussia Dortmund și Red Bull Salzburg, potrivit thesun.co.uk.

Erling Haaland se află pe locul 10 în clasamentul all-time al marcatorilor din Liga Campionilor, la doar trei goluri în spatele lui Thomas Muller.

În fruntea clasamentului se află Cristiano Ronaldo, cu 141 de reușite, fiind urmat de Lionel Messi, cu 129 de goluri.

Cifrele lui Erling Haaland la nivel de club:

  • Molde - 20 de goluri și 6 pase decisive (50 de meciuri)
  • Salzburg - 29 de goluri și 7 pase decisive (27 meciuri)
  • Borussia Dortmund - 86 de goluri și 23 de pase decisive (89 de meciuri)
  • Manchester City - 143 de goluri și 22 de pase decisive (164 meciuri)
180.000.000 de euro
este cota de piață a lui Erling Haalnad, conform Transfermarkt

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Manchester City Premier League pep guardiola Leeds United erling haaland
