Antrenorul a murit la doar 42 de ani Jucătorii l-au găsit pe podea în vestiar! A fost operat de urgență, dar medicii nu l-au putut salva

Fotbalul din Bosnia este în stare de șoc cu trei săptămâni înainte de duelul decisiv cu România.

Fostul internațional Josip Lukacevic a decedat în Austria, înaintea unui antrenament.

Meciul Bosnia - România se dispută pe 15 noiembrie, de la ora 21:45, la Zenica.

Doliu și consternare în fotbalul bosniac. La doar 42 de ani, fostul internațional Josip Lukacevic a încetat din viață în Austria, joi, 23 octombrie, în urma unui accident vascular cerebral sever suferit în vestiarul clubului UFC Croatia Salzburg, unde activa ca antrenor.

Doliu în Bosnia. A murit fostul internațional Josip Lukacevic

Potrivit site-ului Sportalo.hr, mai mulți dintre jucătorii săi l-au găsit pe podeaua vestiarului, au încercat să-l ajute și au chemat imediat ambulanța, care l-a transportat rapid la spital.

Fostul mijlocaș stânga a fost operat de urgență, însă medicii nu au reușit să-i salveze viața.

Decesul fostului internațional bosniac Josip Lukacevic a fost anunțat de clubul UFC Croatia Salzburg pe pagina de Facebook.

Născut la Orasje, Lukacevic și-a început cariera ca jucător la echipa locală, de unde a făcut pasul către Hajduk Split.

De-a lungul carierei, Josip Lukacevic a mai jucat la Široki Brijeg, Čelik Zenica, Luch-Energiya Vladivostok (Rusia), Lučko, Cibalia, NK Osijek și Orašje.

S-a mutat în Austria după retragere

După retragerea din cariera de jucător, Lukacevic s-a mutat în Austria, unde a continuat să joace în ligile inferioare și a devenit antrenor la UFC Croatia Salzburg.

La nivel internațional, Josip Lukacevic a bifat opt selecții pentru naționala U21 a Bosniei și Herțegovinei și un meci pentru echipa de seniori, în 2008.

Lukacevic a debutat pentru naționala Bosniei și Herțegovinei într-un meci amical neoficial împotriva Poloniei în 2007. A jucat apoi un meci oficial în iunie 2008 împotriva Azerbaidjanului, scor 1-0.

