Jucător din Liga 1, la CM 2026! Fosta adversară a României și-a anunțat lotul pentru turneul final

Jovo Lukic (27 de ani), jucătorul celor de la U Cluj, a fost inclus în lotul final al selecționatei Bosniei pentru Campionatul Mondial din 2026.

Turneul final va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026, în SUA, Mexic și Canada.

Selecționerul Sergej Barbarez a anunțat, luni, lotul Bosniei pentru CM, care include un total de 26 de fotbaliști, plus o listă suplimentară cu jucători care ar putea înlocui pe cineva, dacă va fi necesar.

Golgheterul Ligii 1 a fost convocat, însă nu a stat pe bancă la barajul cu Italia, câștigat de bosniaci la loviturile de departajare.

Acum, atacantul celor de la U Cluj a fost inclus în lotul final al Bosniei, care este prima națională care-și anunță lista oficială pentru turneul final, potrivit beinsports.com.

Lotul final al Bosniei pentru CM 2026:

Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujakić, Nikola Katic, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Dennis Hadžikadunić, Nidal Celik

Amir Hadžiahmetović, Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Dženis Burnić, Ermin Mahmić, Benjamin Tahirović, Amar Memic, Armin Gigović, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarevic

Ermedin Demirović, Jovo Lukić, Samed Baždar, Edin Džeko, Haris Tabakovic

18 goluri și două pase decisive a reușit Jovo Lukic, în 31 de apariții în Liga 1, în acest sezon

Potrivit presei locale, Barbarez a alcătuit și o listă suplimentară, cu jucători care ar putea suplini anumite absențe: Tarik Karić, Mladen Jurkas, Arjan Malić, Emir Karić, Jusuf Gazibegović, Ifet Đakovac, Amer Gojak, Haris Hajradinović și Dario Šarić.

Canada, Elveția și Qatar sunt naționalele pe care Bosnia le va înfrunta în faza grupelor de la Mondial.

