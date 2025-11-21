Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR , mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Mihai Covaliu/ Foto: COSR
Gimnastica

Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR, mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 21.11.2025, ora 13:08
alt-text Actualizat: 21.11.2025, ora 13:26
  • Mihai Covaliu (48 de ani), fost campion olimpic la scrimă, în prezent președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), a reacționat după apariția imaginilor în care Camelia Voinea (55 de ani) își agresează fiica, pe Sabrina (18 ani).

După ce GOLAZO.ro a publicat marți un material însoțit de imagini video, în care se observă cum Camelia Voinea are un comportament agresiv și își jignește propria fiică, vizibil afectată, în timpul antrenamentelor, mai multe nume din sport au reacționat, printre care și Mihai Covaliu.

Mihai Covaliu: „Nu vom tolera niciodată acest fel de comportament”

Președintele COSR a declarat că Federația Română de Gimnastică ar trebui să ia toate măsurile necesare, în ceea ce privește acest caz.

Covaliu a ținut să sublinieze că el nu ar tolera niciodată un astfel de comportament.

„Gimnastica este un sport care ne-a obișnuit cu momente fierbinți, cu momente delicate. Înțeleg că se știa despre aceste fapte.

În primul rând, Federația Română de Gimnastică este cea care trebuie să cunoască situația, apoi prin Comisiile pe care le are în subordine să afle cât mai multe date despre acest caz.

Ei știu cel mai bine, sunt în măsură să analizeze și să spună ce s-a întâmplat acolo și să ia măsurile care se impun.

Ceea ce vreau să subliniez este că noi nu tolerăm, nu putem tolera astfel de comportamente în ceea ce privește relația antrenor-sportiv. Nu vom tolera niciodată acest fel de comportament!

Nu există antrenor pe lumea asta care să se comporte în felul acesta cu un sportiv, mai ales dacă acel sportiv este copilul lui”, a afirmat Covaliu, citat de gsp.ro.

Sabrina si Camelia Voinea/ Foto: Getty Images Sabrina si Camelia Voinea/ Foto: Getty Images
Sabrina si Camelia Voinea/ Foto: Getty Images

FRG, măsură extremă după scandalurile de la lotul național: „Nu se poate șterge cu buretele”

Federația a hotărât în cadrul Comitetului Executiv să dizolve loturile naționale de gimnastică cel puțin până la finalul anului, scrie as.ro. Sportivii se vor pregăti la echipe de club de care aparțin pe perioadă nedeterminată.

„A fost un Comitet Executiv foarte greu, cu multă încărcătură pe toate fronturile, inclusiv cu evenimentele din ultima perioadă care s-au derulat în spaţiul public. Realmente trebuia să tranşăm lucrurile la nivel de Comitet Executiv.

După clipurile video cu Sabrina și Camelia din ultimele zile, Comitetul a decis în unanimitate de voturi ca toate acțiunile problematice semnalate în spaţiul public şi nu numai, plus cele întâmplate după venirea de la Campionatele Mondiale, să fie trimise către Comisia de Disciplină.

În cel mai scurt timp sperăm să vină cu un raport final şi o să respectăm în totalitate deciziile care vor fi luate. Nu cred că se poate şterge cu buretele”, a spus Ioan Suciu, conform sursei citate.

În filmările apărute, Sabrina Voinea apare la antrenament, la paralele, sub supravegherea mamei sale.

După mai multe încercări nereușite, gimnasta izbucnește în plâns și spune repetat că nu mai poate continua: „Mami, nu mai pot! Mă dor coatele!”

În imagini se poate vedea cum Camelia Voinea se apropie amenințător, în timp ce copilul încearcă să se îndepărteze speriat.

Mihai Covaliu SCANDAL abuz gimnastica camelia voinea sabrina voinea
