„Nu puteam continua așa” VIDEO+FOTO. Jude Bellingham a publicat imagini din sala de operație: „Un impact uriaș asupra corpului meu”

Jude Bellingham (22 de ani), mijlocașul lui Real Madrid, a publicat imagini de la operația pe care a suferit-o la umărul stâng în vara anului trecut.

O bună perioadă de timp, fotbalistul englez a jucat cu dureri, problema de la umăr reprezentând un adevărat impediment pentru evoluțiile sale.

După ce a jucat luni bune cu dureri, fiind nevoit să poarte o orteză de protecție, Jude Bellingham s-a operat la umărul stâng vara trecută, iar acum a publicat imagini din timpul intervenției și a vorbit despre ce i s-a întâmplat.

În videoclipul postat chiar pe canalul său de YouTube, Jude Bellingham poate fi văzut sub anestezie, înconjurat de medici și cu umărul complet imobilizat.

„Nu puteam continua să joc cu acea orteză. În fiecare zi, la antrenamente, la meciuri... acea accidentare la umăr a avut un impact uriaș asupra corpului meu.

Anul trecut m-a făcut să realizez că nu ar trebui să iau niciodată o victorie de bună, iar anul acesta vreau să câștig mult mai mult”, a spus Jude Bellingham, în videoclipul în care a prezentat și imaginile din timpul operației.

În ciuda problemelor fizice cu care s-a confruntat în sezonul trecut, Jude Bellingham a avut cifre bune în tricoul „galacticilor”, el reușind să marcheze 15 goluri și să ofere 14 pase de gol în cele 58 de apariții.

