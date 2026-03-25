„Un dezavantaj pentru ei” Denis Drăguș știe factorul de care ar putea profita România în meciul cu Turcia: „Așa a fost și cu Ucraina”

Denis Drăguș (26 de ani), atacantul echipei naționale și al lui Gaziantep, a prefațat duelul cu Turcia, din barajul pentru CM 2026.

Suspendat două meciuri după eliminarea din meciul cu Bosnia (1-3) din preliminariile CM 2026, Denis Drăguș este indisponibil pentru duelul de la Istanbul și pentru eventuala finală.

Denis Drăguș: „Cred că poate fi un dezavantaj pentru ei”

Legitimat în prezent la Gaziantep, atacantul a dezvăluit că turcii sunt foarte optimiști înaintea meciului cu România.

Drăguș este de părere că acest lucru îi poate ajuta pe „tricolori”, așa cum s-a întâmplat și la EURO 2024 în meciul câștigat cu Ucraina (3-0).

„Am văzut și reacțiile lor, ei se văd calificați. După ce s-a tras grupa pentru Mondial, ei deja erau cu gândul la optimi.

Pe de-o parte, înțeleg că văd lucrurile din perspectiva asta. Joacă acasă au o echipă foarte bună, cred că cea mai bună echipă din ultimii 20-30 de ani.

Dar cred că ăsta poate fi și un dezavantaj pentru ei, încrederea prea mare în ei și în faptul că sunt favoriți.

Am dat mereu exemplu meciul cu Ucraina (n.r. 3-0 la EURO 2024), cred că acesta e similar.

Și atunci Ucraina avea jucători la Chelsea, la Real Madrid, la City, Arsenal, PSG. Adică jucători care, dacă i-am pune pe hârtie, erau cam la aceeași valoare cu ceea ce are Turcia.

Cu toate astea, am făcut un meci bun, am stat bine, am închis spațiile. Cred că și în meciul ăla, dar și în general, putem profita mult de jocul de contraatac”, a declarat Denis Drăguș la emisiunea „DigiSport Special”.

Denis Drăguș: „Sunt încrezător”

Precum Ianis Hagi și ca ceilalți jucători ai naționalei antrenate de Mircea Lucescu (80 de ani), Drăguș s-a declarat încrezător în forța echipei naționale.

„La fel ca Ianis și ca ceilalți, sunt optimist. Ce mă face să fiu optimist este ceea ce am arătat în trecut, în meciurile importante.

În cele cu miză, cum a fost cu Austria, cum a fost cu Ucraina, cum a fost chiar cel cu Slovacia, când era un meci decisiv pentru calificarea mai departe, ne-am îndeplinit obiectivul.

În grupa de la EURO (n.r. preliminarii), cu Elveția, cu Israelul, la fel, chiar dacă nu erau adversari de nivelul celorlalți, au fost meciuri importante în care ne-am îndeplinit obiectivul și am arătat că putem să ținem ritmul sus, să nu cădem, să nu ne pierdem, ca să zic așa.

Și asta mă face să fiu încrezător. Mai ales, cum am spus, pentru că sunt și câțiva jucători români care joacă în Turcia.

Este un meci special, sunt obișnuiți cu atmosfera și cred că, cu atât mai mult, vor fi mai motivați pentru meciul de mâine”, a mai spus Drăguș.

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo, 7/0)

(Celta Vigo, 7/0) Laurențiu POPESCU (U Craiova, 0/0)

(U Craiova, 0/0) Marian AIOANI (Rapid, 0/0)

(Rapid, 0/0) Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0)

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)

(Rayo Vallecano | Spania, 36/2) Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)

(Gaziantep | Turcia, 23/0) Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)

(Tottenham | Anglia, 27/1) Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)

(Yunnan Yukun | China, 44/1) Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)

(Hannover 96 | Germania, 8/1) Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)

(Universitatea Craiova, 22/1) Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)

(Universitatea Cluj, 0/0) Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)

(Universitatea Craiova, 50/2) Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)

(Universitatea Craiova, 6/0) Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)

(Pafos | Cipru, 5/0) Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)

(AEK Atena | Grecia, 72/12) Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)

(Dalian Yingbo | China, 84/15) Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)

(FCSB, 26/5) Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)

(Alanyaspor | Turcia, 51/8) Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)

(PSV | Țările de Jos, 43/11) Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)

(Rapid, 5/0) Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)

(Rizespor | Turcia, 33/5) Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)

(Rapid, 2/0) Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)

(FCSB, 7/2) David MICULESCU (FCSB, 6/0)

(FCSB, 6/0) Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

