„Nu avem nicio șansă”  Marius Șumudică, pesimist înaintea barajului cu Turcia: „Să fim realiști” + Ce jucător a lăudat 

Marius Șumudică FOTO: Sport Pictures / Montaj GOLAZO.ro
alt-text Publicat: 25.03.2026, ora 22:44
  • Marius Șumudică (55 de ani) a vorbit despre partida cu Turcia, din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial din vara anului viitor.
  • Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV. 

Tehnicianul nu este deloc optimist în privința duelului cu Turcia, el fiind de părere că naționala noastră este victimă sigură în fața trupei antrenate de Vincenzo Montella.

Investiție majoră în comună  N-are echipă în primele trei ligi, dar va avea gazon mai scump decât cel de pe Arena Națională!
Marius Șumudică, înainte de Turcia - România: „Nu avem nicio șansă”

Întrebat despre marele meci de joi seară, Marius Șumudică a declarat:

„N-avem nicio șansă. Ce să spun? De fiecare dată spun și eu așa. Că de fiecare dată când spune Șumudică ceva, se întâmplă invers. E clar că plecăm cu șansa a doua, fără nicio discuție.

Nu e vorba doar de ceea ce înseamnă Turcia la momentul de față și la nivelul unde joacă. Trebuie să fim realiști.

Au ales un stadion cu acustică deosebită, cel al lui Beșiktaș. Și eu am jucat de 5-6 ori acolo, ca antrenor al echipelor din Turcia. Va fi vacarm”, a declarat Marius Șumudică, conform fanatik.ro.

România, antrenament oficial înainte de barajul cu Turcia. FOTO Raed Krishan (1).jpg România, antrenament oficial înainte de barajul cu Turcia. FOTO Raed Krishan (2).jpg România, antrenament oficial înainte de barajul cu Turcia. FOTO Raed Krishan (3).jpg România, antrenament oficial înainte de barajul cu Turcia. FOTO Raed Krishan (4).jpg România, antrenament oficial înainte de barajul cu Turcia. FOTO Raed Krishan (5).jpg
labels.photo-gallery
  • Marius Șumudică este un bun cunoscător al fotbalului turc. El a antrenat mai multe echipe din Turcia, printre care: Kayserispor, Gaziantep, Rizespor și Yeni Malatyaspor.
Eu m-aș fi închis, aș fi dus meciul cât mai mult în 0-0, apoi să profit pe spațiile lăsate de ei, având un Mihăilă jucător de viteză. Asta aș fi făcut, având în vedere potențialul lor în benzile laterale. Este foarte greu să facem față unu la unu Marius Șumudică

Șumudică a lăudat un fotbalist din naționala Turciei: „Un jucător extraordinar”

Antrenorul român a vorbit despre Zeki Celik, fundașul dreapta de la AS Roma. Șumudică a povestit un episod care îl are pe fotbalistul turc în prim-plan:

„Când a fost pandemia de Coronavirus, ne-am întors cu un avion privat și am stat 12 zile în carantină. Am stat într-un cămin cu el. Zi de zi, eu nu am văzut în viața mea, acest jucător făcea peste 1000 de abdomene.

Este un jucător extraordinar de profesionist. Nu întâmplător se află la Roma. Aici, el face banda dreaptă și joacă foarte sus, ca aripă”.

Cine l-ar putea antrena pe Drăgușin Favoritul pentru a-l înlocui pe Tudor are un nume ciudat: „Bunica mea își dorea să mai existe un Adolf în familie”
„M-a surprins ce-a făcut” După Pițurcă, și Edi Iordănescu îl arată cu degetul pe Ionuț Radu: „Există un protocol clar la națională”
Una dintre cele mai populare vedete de la PRO TV a publicat capturi cu câteva dintre mesajele pe care le primește: „Îmi e milă de ei”
Dilemă de ultimă oră!  După antrenamentul oficial, Lucescu s-a ales cu dubii asupra titularizării unui nume cu greutate. Care e motivul
Cum jucăm cu Turcia  Ce echipă ar urma să alinieze Lucescu la partida din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial
Radu e bine! Detaliul observat de GOLAZO.ro la antrenamentul oficial: ce a făcut Lucescu imediat după ce a intrat pe teren
Două vedete, out la turci! Montella a renunțat la 7 jucători pentru barajul cu România. Inclusiv unul esențial. Care ar fi echipa Turciei
„Situația e oribilă” Mircea Lucescu, dezvăluire sensibilă: „Nu m-am mai întors”
„Mi-a lipsit” Adrian Mazilu, încântat de revenirea la naționala U21: „Așteptam cu nerăbdare”
„Bonus de 0 dolari! Dopații primesc un milion” A doborât recordul mondial și s-a revoltat: „E o nebunie, contrastul e izbitor”
Hai la lupta cea mică!

Coșmarul Lojilor A și B

Mulțumim, Mircea Lucescu!

Burleanu și burlescul

De ce nu Târnovanu?

Explicația declarației lui Tarbă

O rușine de meci!

Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Copiii iubesc măscăricii

Setea de putere a lui Burleanu

Utopia onoarei

Moralitatea dinastiei Burleanu

Meci bun, arbitraj de județeană

Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Ce caută Mirel aici?

Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Corbu de pretutindeni

Fede Valverde, jucătorul infinit

Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

„Mașina de tocat carne”

„Pe hârtie pare mai ușor” Hakan Calhanoglu despre barajul cu „tricolorii” și cum a făcut să devină viral „Made in Romania”
Din hater, fan MM Stoica își pune speranțele cu Turcia în jucătorul pe care îl contesta: „L-am criticat, dar acum văd că e alt jucător”
„Perioadă grea” Cum a reacționat Andrei Cordea, după ce nu a fost convocat la națională + Ce spune Pancu despre Biliboc
100 de noi locuri de parcare albastre, cu plată, apar astăzi pe strada General Berthelot. PMB roagă riveranii să mute mașinile, ca să traseze mai repede marcajele
