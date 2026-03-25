„Nu avem nicio șansă”  Marius Șumudică, pesimist înaintea barajului cu Turcia: „Să fim realiști” + Ce jucător a lăudat 

Marius Șumudică (55 de ani) a vorbit despre partida cu Turcia, din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial din vara anului viitor.

Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Tehnicianul nu este deloc optimist în privința duelului cu Turcia, el fiind de părere că naționala noastră este victimă sigură în fața trupei antrenate de Vincenzo Montella.

Marius Șumudică, înainte de Turcia - România: „Nu avem nicio șansă"

Întrebat despre marele meci de joi seară, Marius Șumudică a declarat:

„N-avem nicio șansă. Ce să spun? De fiecare dată spun și eu așa. Că de fiecare dată când spune Șumudică ceva, se întâmplă invers. E clar că plecăm cu șansa a doua, fără nicio discuție.

Nu e vorba doar de ceea ce înseamnă Turcia la momentul de față și la nivelul unde joacă. Trebuie să fim realiști.

Au ales un stadion cu acustică deosebită, cel al lui Beșiktaș. Și eu am jucat de 5-6 ori acolo, ca antrenor al echipelor din Turcia. Va fi vacarm”, a declarat Marius Șumudică, conform fanatik.ro.

FOTO: România a susținut antrenamentul oficial înaintea barajului cu Turcia:

Marius Șumudică este un bun cunoscător al fotbalului turc. El a antrenat mai multe echipe din Turcia, printre care: Kayserispor, Gaziantep, Rizespor și Yeni Malatyaspor.

Eu m-aș fi închis, aș fi dus meciul cât mai mult în 0-0, apoi să profit pe spațiile lăsate de ei, având un Mihăilă jucător de viteză. Asta aș fi făcut, având în vedere potențialul lor în benzile laterale. Este foarte greu să facem față unu la unu Marius Șumudică

Șumudică a lăudat un fotbalist din naționala Turciei: „Un jucător extraordinar”

Antrenorul român a vorbit despre Zeki Celik, fundașul dreapta de la AS Roma. Șumudică a povestit un episod care îl are pe fotbalistul turc în prim-plan:

„Când a fost pandemia de Coronavirus, ne-am întors cu un avion privat și am stat 12 zile în carantină. Am stat într-un cămin cu el. Zi de zi, eu nu am văzut în viața mea, acest jucător făcea peste 1000 de abdomene.

Este un jucător extraordinar de profesionist. Nu întâmplător se află la Roma. Aici, el face banda dreaptă și joacă foarte sus, ca aripă”.

VIDEO Imagini de la antrenamentul oficial al României înainte de barajul cu Turcia

