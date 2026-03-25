Cine l-ar putea antrena pe Drăgușin Favoritul pentru a-l înlocui pe Tudor are un nume ciudat: „Bunica mea își dorea să mai existe un Adolf în familie"

alt-text Publicat: 25.03.2026, ora 22:13
  • Radu Drăgușin (24 de ani) ar putea avea un nou antrenor la Tottenham, după parcursul dezastruos al echipei sub comanda lui Igor Tudor (47 de ani).

Instalat pe 14 februarie la cârma londonezilor pentru a-l înlocui pe Thomas Frank (52 de ani), Igor Tudor pare că are zilele numărate la Tottenham.

Londonezii au ajuns la șase înfrângeri în ultimele opt etape de Premier League și sunt la doar un punct de locurile retrogradabile!

Adi Hutter i-ar putea lua locul lui Igor Tudor

Recent, antrenorul croat al lui Spurs și-a pierdut tatăl, iar presa din Anglia scrie să Tudor este la un pas de a ajunge la un acord cu oficialii clubului pentru o despărțire pe cale amiabilă.

Se pare că principalul candidat la a prelua banca tehnică a echipei la care evoluează și Radu Drăgușin este Adi Hutter, tehnician liber de contract încă din octombrie anul trecut, informează spurs-web.com.

Ultima dată antrenor la AS Monaco, antrenorul austriac ar fi la prima experiență în Premier League.

  • Până în acest moment, Hutter le-a mai antrenat pe Red Bull Salzburg, Young Boys Berna, Eintracht Frankfurt sau Borussia Monchengladbach.

De unde vine prenumele lui Adolf Hutter

Pe numele său real, Adolf „Adi” Hutter a venit cu explicații pentru asemănarea numelui său cu cel al lui Adolf Hitler. Microbiștii s-au întrebat de ce un copil născut pe 11 februarie 1970 în Austria poartă un nume asemănător cu liderul Germaniei naziste.

„Mă bucur că am ocazia să vorbesc despre asta. Când m-am născut, [părinții mei] au vrut, firește, să-mi pună un alt nume.

Dar fratele tatălui meu a murit într-o alunecare de teren la vârsta de 27 de ani. Iar bunica mea își dorea foarte mult să mai existe un Adolf în familie, iar părinții mei s-au lăsat convinși.

Pe de o parte, este foarte, foarte tragic. Poate că mi-aș fi dorit un alt nume, dar mama mi-a spus pur și simplu Adi încă din prima zi și, practic, aproape toată lumea îmi spune Adi”, a declarat Hutter în trecut, despre numele său.

