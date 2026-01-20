„Cine este Thierry Henry?” Reacție surprinzătoare a starului din NBA , când a fost întrebat de legendarul atacant al lui Arsenal

Wendell Carter Jr (26 de ani), jucătorul echipei din NBA Orlando Magic, a avut o reacție surprinzătoare atunci când a fost întrebat de Thierry Henry (48 de ani).

Duminică seară, Orlando Magic și Memphis Grizzlies s-au întâlnit în O2 Arena din Londra, în cadrul NBA European Games.

La partida din capitala Angliei a asistat și legendarul atacant francez al celor de la Arsenal și Barcelona, Thierry Henry.

Wendell Carter Jr nu a auzit de Thierry Henry: „Cine este?”

Acesta a urmărit partida de la marginea parchetului, alături de alte staruri, precum căpitanul celor de la Liverpool, Virgil van Dijk (34 de ani), și fostul mare jucător al celor de la San Antonio Spurs, Tony Parker (43 de ani).

Thierry Henry și conaționalul său, Tony Parker / Foto: GETTY Images

În timp ce vorbea cu reporterii despre înfrângerea formației sale, 109-126, pivotul celor de la Orlando Magic, Wendell Carter Jr, a fost întrebat despre prezența lui Thierry Henry, iar răspunsul acestuia a fost unul surprinzător.

„Cine? Cine este?” , a fost replica dată de jucătorul formației din NBA.

Ulterior, acesta a fost informat că francezul este extrem de cunoscut fanilor fotbalului: „O, asta e tare”.

După ce momentul s-a viralizat, Carter a reacționat cu un mesaj postat pe contul său oficial de X:

„Fără nicio ironie! Am aflat multe despre el după acest interviu”.

No shade at all ! I was definitely educated on him after this interview 🙏🏾 https://t.co/FjjP7tdxv5 — Wendell Carter Jr (@wendellcarter34) January 20, 2026

