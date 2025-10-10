„VAR-ul n-ar fi existat” Michel Platini nu e fan al video arbitrajului » Care sunt situațiile în care crede că ar trebui, totuși, folosit

Michel Platini (70 de ani), fost președinte al UEFA, a declarat a criticat VAR-ul.

Fostul jucător al lui Juventus și Saint-Etienne a fost președintele al forului european între 2007 și 2015.

Michel Platini nu e fan VAR: „Nu l-aș fi introdus niciodată”

Conform gazzetta.it, francezul a declarat că nu ar fi luat niciodată decizia de a implementa video arbitrajul dacă ar mai fi avut o funcție de conducere.

„ Dacă aș fi fost președintele FIFA, nu l-aș fi introdus niciodată. Să lăsăm fotbalul uman. Cel mult, să-l folosim pentru deciziile de ofsaid.

Nu că l-aș elimina, nu l-aș fi implementat niciodată. Poate rezolva unele probleme, dar poate crea altele. Pentru restul situațiilor, există deja arbitrii și asistenții lor”, a declarat Platini, potrivit marca.com.

Ca fotbalist, Michel Platini a jucat 550 de meciuri și a marcat 297 de goluri.

A câștigat Balonul de Aur de trei ori (1983, 1984,1985), a cucerit EURO alături de Franța în 1984, dar și Cupa Campionilor cu Juventus, în același an.

