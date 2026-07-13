Argentina, magnet de penalty-uri A primit de departe cele mai multe lovituri de pedeapsă la CM 2022 și 2026. Următoarea clasată a primit de două ori mai puține!

Argentina a beneficiat de opt penalty-uri în cadrul Cupelor Mondiale din 2022 și 2026, adică de două ori mai multe decât Anglia, care ocupă locul al doilea în această ierarhie.

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Anglia - Argentina, duel din semifinalele CM 2026, va avea loc miercuri, de la 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

Argentina, record de penalty-uri primite la CM 2022 și CM 2026

Argentinei i s-au acordat cinci lovituri de pedeapsă la CM 2022, cel mai mare număr înregistrat de o singură echipă într-o singură ediție a turneului final, iar la Cupa Mondială din 2026 a primit deja încă trei.

Naționalele care au primit cele mai multe penalty-uri la CM 2022 și 2026:

Argentina - 8 penalty-uri primite

Anglia - 4

Brazilia, Portugalia, Franța - câte 3

Polonia, Elveția, Iran, Germania - câte 2

Alte 13 națiuni - câte 1.

61,5% dintre meciurile Argentinei la CM 2022 și CM 2026 au inclus un penalty primit de echipa sud-americană (8 lovituri de pedeapsă în 13 partide)

Penalty-urile Argentinei la Mondialele din 2022 și 2026

2022: Lionel Messi vs. Mohammed Al-Owais (Arabia Saudită, grupe, 1-2) - transformat

2022: Lionel Messi vs. Wojciech Szczesny (Polonia, grupe, 2-0) - ratat

2022: Lionel Messi vs. Andries Noppert (Olanda, sferturi, 2-2, 4-3 pen.) - transformat

2022: Lionel Messi vs. Dominik Livakovic (Croația, semifinale, 3-0) - transformat

2022: Lionel Messi vs. Hugo Lloris (Franța, finala, 3-3, 4-2 pen.) - transformat

2026: Lionel Messi vs. Alexander Schlager (Austria, grupe, 2-0) - ratat

2026: Lautaro Martinez vs. Yazeed Abulaila (Iordania, grupe, 3-1) - transformat

2026: Lionel Messi vs. Mostafa Shobeir (Egipt, optimi) - ratat.

Cum stau celelalte semifinaliste de la CM 2026 la capitolul penalty-uri primite

Anglia

Locul 2 în această ierarhie, a beneficiat de două penalty-uri la actualul turneu final, ambele transformate de Harry Kane (cu Croația, în grupe, și cu Mexic, în optimi).

Tot Kane le-a executat și pe cele două primite la CM 2022, ambele în duelul cu Franța din sferturi (1-2), însă starul englez a reușit să-l învingă pe Hugo Lloris o singură dată.

Franța

A primit singurele sale penalty-uri de la CM 2026 în duelurile din optimi și sferturi. Mbappe l-a transformat pe cel din meciul cu Paraguay (1-0), însă a ratat cu Maroc (2-0).

Mbappe marcase de la punctul cu var în finala cu Argentina de la CM 2022, pierdută de europeni la loviturile de departajare.

Spania

Are 0 în dreptul loviturilor de pedeapsă primite la acest turneu final.

A beneficiat de unul singur la CM 2022, într-o victorie categorică obținută în grupe, 7-0 cu Costa Rica (transformat de Ferran Torres).

Argentina, magnet de penalty-uri

Conform statisticianului Mr. Chip, niciodată nu s-a mai întâmplat ca o națională să aibă atâtea lovituri de pedeapsă primite în 13 meciuri disputate la Cupa Mondială! Și niciodată în decurs de doar patru ani.

Argentina - 8 penalty-uri primite (2022-2026) Spania - 7 (1998-2010) Olanda - 7 (1938 - 1978) Anglia - 6 (2018-2026) Portugalia - 6 (1966-2006) Cehia - 6 (1962-1990) Rusia - 6 (1982-2002).

Programul semifinalelor CM 2026

Franța vs. Spania va avea loc marți, 14 iulie, de la 22:00 (ora României), pe AT&T Stadium din Arlington, Texas.

Anglia vs. Argentina se va disputa miercuri, 15 iulie, de la 22:00, pe Mercedes-Benz Stadium din Atlanta, Georgia.

Finalele sunt programate duminică, 19 iulie. Cea mică va începe de la 00:00, pe Hard Rock Stadium din Miami, Florida, iar partida pentru trofeu se va disputa de la 22:00, pe MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey.

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