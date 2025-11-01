„Sper să schimb eu tendința” Fostul jucător de la Roma și Real Madrid, convins că rasismul le pune piedici antrenorilor de culoare: „Câți vezi în primele 5 ligi?”

Julio Baptista (44 de ani), fostul jucător de la Roma și Real Madrid, a vorbit despre oportunitățile puține pe care le au antrenorii de culoare.

Pe lângă problemele legate de rasismul față de antrenori, Baptista a dezvăluit și momentele dificile cu care s-a confruntat în carieră.

Baptisa se află în prezent în Madrid, unde se pregătește pentru a deveni antrenor cu acte în regulă.

Julio Baptista: „Antrenorii de culoare au puține oportunități”

Întrebat de gazzetta.it dacă e de părere că există mai puține oportunități pentru antrenorii de culoare din cauza rasismului, Baptista a răspuns:

„Câți antrenori de culoare vezi în primele cinci ligi? Eu nu văd mulți. Aș vrea să cred că e doar o coincidență, dar, din păcate, nu cred. Sunt mai puține oportunități. Atunci sper să fiu eu cel care inversează tendința, niciodată să nu spui niciodată”.

Mai departe, fostul jucător brazilian a dezvăluit și problemele cu care s-a confruntat la echipele de club, în special la AS Roma.

„Am citit și am auzit atâtea prostii despre mine. Mulți oameni, mai ales în Italia, îndrăznesc să vorbească fără să știe.

La Roma m-am simțit puțin trădat, ca să fiu sincer. Mă descurcam bine, jucam pentru echipa națională și eram cel mai bun pe teren. La Roma, însă, nu jucam.

Ranieri nu mă vedea prea des. Și nu m-a luat niciodată deoparte ca să-mi dea o explicație, niciodată o clarificare. E păcat. Am plecat pentru că aveam nevoie de o nouă motivație”, a mai spus Baptista.

Julio Baptista: „Sevilla mereu va fi specială”

Deși a evoluat pentru nume de top precum AS Roma sau Real Madrid, experiența de la Sevilla rămâne cea mai importantă pentru el.

„Da, am o legătură cu toate echipele pentru care am jucat, dar Sevilla va fi mereu specială. Am marcat 47 de goluri în doi ani, am fost un tanc. De atunci au început să mă numească «Bestia». Jumătate din Europa mă urmărea”, a mai adăugat brazilianul.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport