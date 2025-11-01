Murgia, de neînțeles FOTO. Mijlocașul lui U Cluj, eliminat după două „galbene” stupide în doar 3 minute! De ce VAR nu l-a putut salva +18 foto
U Cluj - FCSB. Alessandro Murgia (29 de ani), mijlocașul „șepcilor roșii” a fost eliminat în prima repriză pe Cluj Arena după două reacții stupide. Foto: Raed Krishan
Superliga

Murgia, de neînțeles FOTO. Mijlocașul lui U Cluj, eliminat după două „galbene” stupide în doar 3 minute! De ce VAR nu l-a putut salva

alt-text Publicat: 01.11.2025, ora 22:07
  • U Cluj - FCSB. Alessandro Murgia (29 de ani), mijlocașul „șepcilor roșii” a fost eliminat în prima repriză pe Cluj Arena după două reacții stupide.

Seară de coșmar pentru Murgia, care a fost eliminat după ce a văzut două cartonașe galbene în decurs de doar 3 minute!

FC Bacău, reclamată la FRF Motivul pentru care Șelimbăr vrea să câștige la „masa verde” duelul din Liga 2
Citește și
FC Bacău, reclamată la FRF Motivul pentru care Șelimbăr vrea să câștige la „masa verde” duelul din Liga 2
Citește mai mult
FC Bacău, reclamată la FRF Motivul pentru care Șelimbăr vrea să câștige la „masa verde” duelul din Liga 2

U CLUJ - FCSB. Murgia, eliminat după două „galbene” stupide în doar 3 minute!

Mijlocașul clujenilor a fost foarte nervos în prima repriză cu FCSB și a sfârșit prin a fi trimis la cabine înainte de finalul primei reprize.

  • Min. 36, primul cartonaș galben: Pantea aruncă de la margine mingea spre Bîrligea, care este faultat de Murgia. Italianul vine tare și îl lovește peste picioare pe adversar. Imediat după fluierul lui Adrian Cojocaru acesta dă nervos cu mingea de gazon și este avertizat. Continuă însă să vocifereze.
U Cluj - FCSB. Murgia vede primul „galben” după ce dă cu balonul de pământ. Foto - captură Prima Sport (5).jpg
U Cluj - FCSB. Murgia vede primul „galben” după ce dă cu balonul de pământ. Foto - captură Prima Sport (5).jpg

Galerie foto (18 imagini)

U Cluj - FCSB. Murgia vede primul „galben” după ce dă cu balonul de pământ. Foto - captură Prima Sport (1).jpg U Cluj - FCSB. Murgia vede primul „galben” după ce dă cu balonul de pământ. Foto - captură Prima Sport (2).jpg U Cluj - FCSB. Murgia vede primul „galben” după ce dă cu balonul de pământ. Foto - captură Prima Sport (3).jpg U Cluj - FCSB. Murgia vede primul „galben” după ce dă cu balonul de pământ. Foto - captură Prima Sport (4).jpg U Cluj - FCSB. Murgia vede primul „galben” după ce dă cu balonul de pământ. Foto - captură Prima Sport (5).jpg
+18 Foto
labels.photo-gallery
  • Min. 39, al doilea cartonaș galben: La un balon aruncat aproape de mijlocul terenului spre Olaru, Murgia intră din nou foarte energic și îl lovește pe căpitanul FCSB cu cotul în ceafă. „Centralul” fluieră și se îndreaptă imediat cu cartonașul spre italian. Al doilea și eliminare!
U Cluj - FCSB. Murgia vede al doilea „galben” și e eliminat, după ce îl lovește cu cotul pe Olaru. Foto - captură Prima Sport (11).jpg
U Cluj - FCSB. Murgia vede al doilea „galben” și e eliminat, după ce îl lovește cu cotul pe Olaru. Foto - captură Prima Sport (11).jpg

Galerie foto (18 imagini)

U Cluj - FCSB. Murgia vede primul „galben” după ce dă cu balonul de pământ. Foto - captură Prima Sport (1).jpg U Cluj - FCSB. Murgia vede primul „galben” după ce dă cu balonul de pământ. Foto - captură Prima Sport (2).jpg U Cluj - FCSB. Murgia vede primul „galben” după ce dă cu balonul de pământ. Foto - captură Prima Sport (3).jpg U Cluj - FCSB. Murgia vede primul „galben” după ce dă cu balonul de pământ. Foto - captură Prima Sport (4).jpg U Cluj - FCSB. Murgia vede primul „galben” după ce dă cu balonul de pământ. Foto - captură Prima Sport (5).jpg
+18 Foto
labels.photo-gallery

Urmează proteste vehemente. Murgia întreabă pentru ce i se arată cartonașul galben spre Cristian Moldoveanu, arbitrul de rezervă, care se afla aproape de fază, și îi reproșează că nu intervine.

După mai bine de un minut și la intervenția căpitanului Chipciu, Murgia a părăsit terenul vociferând.

Murgia, de neînțeles FOTO. Mijlocașul lui U Cluj, eliminat după două „galbene” stupide în doar 3 minute! De ce VAR nu l-a putut salva Murgia, de neînțeles FOTO. Mijlocașul lui U Cluj, eliminat după două „galbene” stupide în doar 3 minute! De ce VAR nu l-a putut salva

De ce VAR n-a putut interveni

Chiar dacă Murgia a fost eliminat, iar despre al doilea „galben” s-ar putea spune că a fost acordat prea ușor, VAR nu a putut interveni.

Din cabina VAR se intervine numai când „centralul” arată direct cartonașul roșu.

IFAB urmează să analizeze în ianuarie dacă va introduce și acest element pe lista fazelor care pot fi verificate cu videoarbitraj. Vor fi analizate doar fazele, ca în cazul lui Murgia, în care jucătorul a fost eliminat. VAR nu va interveni pentru a-i semnala „centralului” că trebuie să acorde al doilea „galben”, ci doar pentru a verifica dacă eliminarea este corectă.

Citește și

Moment unic pentru Cristiano Jr VIDEO.  Fiul lui Ronaldo a marcat primul gol pentru Portugalia U16
Campionate
18:11
Moment unic pentru Cristiano Jr VIDEO. Fiul lui Ronaldo a marcat primul gol pentru Portugalia U16
Citește mai mult
Moment unic pentru Cristiano Jr VIDEO.  Fiul lui Ronaldo a marcat primul gol pentru Portugalia U16
„FCSB poate fi învinsă” Sabău are încredere în U Cluj + Ce a zis despre Cristiano Bergodi
Superliga
17:03
„FCSB poate fi învinsă” Sabău are încredere în U Cluj + Ce a zis despre Cristiano Bergodi
Citește mai mult
„FCSB poate fi învinsă” Sabău are încredere în U Cluj + Ce a zis despre Cristiano Bergodi

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Scene de groază într-un tren din Marea Britanie. Atac armat soldat cu 10 oameni înjughiați. Premier: „Incident îngrozitor”
Scene de groază într-un tren din Marea Britanie. Atac armat soldat cu 10 oameni înjughiați. Premier: „Incident îngrozitor”
Scene de groază într-un tren din Marea Britanie. Atac armat soldat cu 10 oameni înjughiați. Premier: „Incident îngrozitor”
u cluj fcsb eliminare alessandro murgia
Știrile zilei din sport
Mihai Stoica, mesaj în miez de noapte Oficialul de la FCSB, enervat după victoria cu U Cluj: „E ireal cum vor unii să inducă lumea în eroare”
Superliga
10:33
Mihai Stoica, mesaj în miez de noapte Oficialul de la FCSB, enervat după victoria cu U Cluj: „E ireal cum vor unii să inducă lumea în eroare”
Citește mai mult
Mihai Stoica, mesaj în miez de noapte Oficialul de la FCSB, enervat după victoria cu U Cluj: „E ireal cum vor unii să inducă lumea în eroare”
Cristiano ajunge la borna #952 VIDEO. CR7, „dublă” și victorie în 90+14! Continuă parcursul perfect al lui Al Nassr
Campionate
10:30
Cristiano ajunge la borna #952 VIDEO. CR7, „dublă” și victorie în 90+14! Continuă parcursul perfect al lui Al Nassr
Citește mai mult
Cristiano ajunge la borna #952 VIDEO. CR7, „dublă” și victorie în 90+14! Continuă parcursul perfect al lui Al Nassr
FCSB are oferta pe masă Daniel Bîrligea, dorit de o echipă din străinătate. Becali a dezvăluit suma, campionatul și înlocuitorul
Superliga
09:52
FCSB are oferta pe masă Daniel Bîrligea, dorit de o echipă din străinătate. Becali a dezvăluit suma, campionatul și înlocuitorul
Citește mai mult
FCSB are oferta pe masă Daniel Bîrligea, dorit de o echipă din străinătate. Becali a dezvăluit suma, campionatul și înlocuitorul
„Șmecherii, figuri, la revedere!” FCSB a renunțat la principala țintă: „Nu-l mai vreau!” » Cine e înlocuitorul
Superliga
01.11
„Șmecherii, figuri, la revedere!” FCSB a renunțat la principala țintă: „Nu-l mai vreau!” » Cine e înlocuitorul
Citește mai mult
„Șmecherii, figuri, la revedere!” FCSB a renunțat la principala țintă: „Nu-l mai vreau!” » Cine e înlocuitorul
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:32
Fofana, pericol public la volan! VIDEO. Fundașul lui Chelsea, la a 9-a abatere! » Reacția fanilor: „E complet idiot”
Fofana, pericol public la volan! VIDEO. Fundașul lui Chelsea, la a 9-a abatere! » Reacția fanilor: „E complet idiot”
15:08
Încă o demitere în Premier League Antrenorul a avut rezultate dezastruoase și a intrat în conflict cu fanii echipei
Încă o demitere în Premier League Antrenorul a avut rezultate dezastruoase și a intrat în conflict cu fanii echipei
15:32
LIVE UTA Arad - Metaloglobus se joacă ACUM + Hermannstadt - Oțelul, de la 17:45 » Clasamentul actualizat
LIVE UTA Arad - Metaloglobus se joacă ACUM + Hermannstadt - Oțelul, de la 17:45 » Clasamentul actualizat
15:40
Autocarul lui Sepsi, vandalizat Ce au scris ultrașii pe vehicul » Reacția clubului
Autocarul lui Sepsi, vandalizat  Ce au scris ultrașii pe vehicul » Reacția clubului
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Top stiri din sport
„Sper să schimb eu tendința” Fostul jucător de la Roma și Real Madrid, convins că rasismul le pune piedici antrenorilor de culoare: „Câți vezi în primele 5 ligi?”
Campionate
01.11
„Sper să schimb eu tendința” Fostul jucător de la Roma și Real Madrid, convins că rasismul le pune piedici antrenorilor de culoare: „Câți vezi în primele 5 ligi?”
Citește mai mult
„Sper să schimb eu tendința” Fostul jucător de la Roma și Real Madrid, convins că rasismul le pune piedici antrenorilor de culoare: „Câți vezi în primele 5 ligi?”
Balotelli, reacție acidă Mesajele fostului atacant de la Genoa, după ce Șucu l-a dat afară pe Patrick Vieira
Campionate
01.11
Balotelli, reacție acidă Mesajele fostului atacant de la Genoa, după ce Șucu l-a dat afară pe Patrick Vieira
Citește mai mult
Balotelli, reacție acidă Mesajele fostului atacant de la Genoa, după ce Șucu l-a dat afară pe Patrick Vieira
O arenă de tradiție va fi demolată  FOTO În locul stadionului pe care a jucat un celebru fotbalist ar urma să fie ridicat un cartier rezidenţial
Campionate
01.11
O arenă de tradiție va fi demolată FOTO În locul stadionului pe care a jucat un celebru fotbalist ar urma să fie ridicat un cartier rezidenţial
Citește mai mult
O arenă de tradiție va fi demolată  FOTO În locul stadionului pe care a jucat un celebru fotbalist ar urma să fie ridicat un cartier rezidenţial
Guardiola, detronat Simone Inzaghi este cel mai bine plătit antrenor din lume + Cosmin Olăroiu se află în topul selecționerilor
Campionate
01.11
Guardiola, detronat Simone Inzaghi este cel mai bine plătit antrenor din lume + Cosmin Olăroiu se află în topul selecționerilor
Citește mai mult
Guardiola, detronat Simone Inzaghi este cel mai bine plătit antrenor din lume + Cosmin Olăroiu se află în topul selecționerilor

Echipe/Competiții

fcsb 72 CFR Cluj 48 dinamo bucuresti 37 rapid 15 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 14 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
02.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share