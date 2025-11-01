U Cluj - FCSB. Alessandro Murgia (29 de ani), mijlocașul „șepcilor roșii” a fost eliminat în prima repriză pe Cluj Arena după două reacții stupide.

Seară de coșmar pentru Murgia, care a fost eliminat după ce a văzut două cartonașe galbene în decurs de doar 3 minute!

U CLUJ - FCSB. Murgia, eliminat după două „galbene” stupide în doar 3 minute!

Mijlocașul clujenilor a fost foarte nervos în prima repriză cu FCSB și a sfârșit prin a fi trimis la cabine înainte de finalul primei reprize.

Min. 36, primul cartonaș galben: Pantea aruncă de la margine mingea spre Bîrligea, care este faultat de Murgia. Italianul vine tare și îl lovește peste picioare pe adversar. Imediat după fluierul lui Adrian Cojocaru acesta dă nervos cu mingea de gazon și este avertizat. Continuă însă să vocifereze.

Min. 39, al doilea cartonaș galben: La un balon aruncat aproape de mijlocul terenului spre Olaru, Murgia intră din nou foarte energic și îl lovește pe căpitanul FCSB cu cotul în ceafă. „Centralul” fluieră și se îndreaptă imediat cu cartonașul spre italian. Al doilea și eliminare!

Urmează proteste vehemente. Murgia întreabă pentru ce i se arată cartonașul galben spre Cristian Moldoveanu, arbitrul de rezervă, care se afla aproape de fază, și îi reproșează că nu intervine.

După mai bine de un minut și la intervenția căpitanului Chipciu, Murgia a părăsit terenul vociferând.

De ce VAR n-a putut interveni

Chiar dacă Murgia a fost eliminat, iar despre al doilea „galben” s-ar putea spune că a fost acordat prea ușor, VAR nu a putut interveni.

Din cabina VAR se intervine numai când „centralul” arată direct cartonașul roșu.

IFAB urmează să analizeze în ianuarie dacă va introduce și acest element pe lista fazelor care pot fi verificate cu videoarbitraj. Vor fi analizate doar fazele, ca în cazul lui Murgia, în care jucătorul a fost eliminat. VAR nu va interveni pentru a-i semnala „centralului” că trebuie să acorde al doilea „galben”, ci doar pentru a verifica dacă eliminarea este corectă.

