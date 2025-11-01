FC Bacău, reclamată la FRF Motivul pentru care Șelimbăr vrea să câștige la „masa verde” duelul din Liga 2

FC Bacău - Șelimbăr 1-1. Probleme mari la partida de sâmbătă din Liga 2.

Echipa gazdă a fost reclamată la Federația Română de Fotbal, după ce ar fi introdus pe teren un jucător în mod neregulamentar.

Oaspeții susțin că Marius Ursu, jucătorul celor de la Bacău, nu a fost inclus pe foaia de joc, însă a intrat pe teren.

FC Bacău - Șelimbăr 1-1 . Oaspeții vor să câștige la „masa verde”

Șelimbăr a luat atitudine față de acțiunea celor de la Bacău și a publicat inclusiv un videoclip cu momentul schimbării.

„Astăzi, în partida disputată între FC Bacău și CSC 1599 Șelimbăr, a avut loc un fapt ce încalcă regulamentul competiției: pe teren a intrat jucătorul echipei gazdă, numărul 17, Marius Ursu, care nu figura pe foaia oficială de joc.

Un asemenea incident reprezintă o încălcare clară a regulamentelor Federației Române de Fotbal, care prevăd sancțiuni ferme pentru utilizarea unui jucător neînscris în raportul de arbitraj”, a transmis Șelimbăr, pe pagina de Facebook.

Directorul lui Șelimbăr: „Avem încredere că FRF va acționa”

Ioan Luca, directorul sportiv al celor de la Șelimbăr, a transmis că situația a fost deja comunicată către FRF.

„Clubul nostru a depus o sesizare oficială către FRF, solicitând analizarea situației și aplicarea prevederilor regulamentare.

Avem deplină încredere în comisiile FRF că vor acționa corect și transparent, pentru a proteja integritatea competiției și principiul fair-play-ului sportiv”, a declarat Ioan Luca.

Ursu nu se afla pe lista rezervelor în grafica postată de Bacău pe rețelele de socializare:

Gafa celor de la Bacău nu este singura de acest fel din actualul sezon al Ligii 2. În septembrie, Sepsi a pierdut 0-3 la masa verde și a primit o amendă de 2100 de lei, după ce a introdus un jucător în mod neregulamentar în meciul cu Chindia.

