Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre demisia lui Edi Iordănescu (47 de ani) de la Legia Varșovia.

Decizia fostului selecționer de a semna cu echipa din Polonia e de neînțeles pentru oficialul celor de la FCSB.

Edi Iordănescu s-a despărțit oficial vineri de Legia Varșovia, așa cum GOLAZO.ro anunțase de la începutul zilei, după puțin peste 4 luni petrecute la formația din capitala Poloniei.

Mihai Stoica: „Nu am înțeles de ce a ales să meargă la Legia”

Șeful CA de la FCSB a fost contrariat de alegerea din vară a lui Edi Iordănescu, în condițiile în care, prin performanța de la Euro 2024, putea ajunge și mai departe.

În același timp, Stoica a aflat de problemele cu care se confruntă Legia, după ce echipa din Varșovia l-a ofertat pe Elias Charalambous.

„Nu sunt surprins. Am fost surprins atunci când a semnat cu Legia. Întâmplător, știind că Legia l-a ofertat pe Elias Charalambous, am luat de la niște oameni în care am încredere foarte multe informații despre Legia, care era într-un moment foarte, foarte dificil.

Nu am înțeles de ce, la cota pe care o avea la momentul acela Edi, a ales să meargă la Legia. S-a dus la un club cu foarte mari probleme. Eu cred că la un club cu foarte mari probleme se poate duce cineva care este disperat. Nu era cazul lui. El avea cotă foarte bună!”, a spus Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

FOTO. Supercupa Poloniei câștigată de Legia, cu Edi Iordănescu

Mai departe, Stoica a vorbit și despre colaborarea cu Iordănescu Jr, din perioada scurtă petrecută la FCSB, în 2021.

„Eu am lucrat foarte puțin cu Edi, dar părea un tip foarte dedicat și când am auzit că nu rămâne la echipa națională pentru că vrea o pauză, că vrea să stea cu familia, m-am gândit că într-adevăr a ajuns la limită mental, mă gândeam.

El e genul de workaholic, este genul care lucrează dimineață până seara. Nu știu dacă și ăsta e un secret. Pe de altă parte și aici nu mă refer la Edi în niciun caz, pentru că Edi chiar lucra și lucra cu cap, antrenamentele erau senzaționale.

Nu este o rețetă a succesului să stai dimineață până seara. Trebuie să lucrezi bine, nu mult!”, a mai spus Mihai Stoica.

