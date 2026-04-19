„Am coborât imediat spre teren”  Reacții după ce mama unui junior a amenințat arbitrii: „Facem memoriu!”

Clubul de juniori Viva Sport Constanța a emis un comunicat cu privire la incidentul din meciul cu CS Medgidia , când mama unui jucător a coborât pe teren la finalul partidei și i-a înjurat, amenințat și bruscat pe arbitri.

Asistentul Valentin Hîțu, care se afla pe teren când a izbucnit incidentul, a reacționat după mesajul transmis de club.

În decursul zilei de duminică, GOLAZO.ro a prezentat incidentul din meciul de juniori. Un jucător de la Viva ar fi avut un comportament vulgar și a fost eliminat de arbitri.

La final, mama acestuia a intrat pe teren, nervoasă pe brigada de arbitraj, și a început să amenințe în momentul când a văzut că e filmată.

Conform informațiilor GOLAZO.ro, este vorba despre mama jucătorului Andrei Moldoveanu.

Comunicatul emis de Viva Sport Constanța

Duminică seara, clubul Viva Sport Constanța a emis un comunicat în care a venit cu precizări legate de incidentul de la finalul meciului cu CS Medgidia.

„Filmarea prezentată în articol este, într-adevar, după fluierul de final al meciului dintre CS Medgidia si

Viva Sport Constanta U17, 4-2, şi a fost realizată pe pista stadionului «Eftimie Ilisei» din Medgidia.

Dialogul este între doi spectatori, iar filmarea este făcută de un al treilea, nu «de către arbitru», aşa cum reiese din materialul prezentat.

Meciul a fost arbitrat de o brigadă formată din Constantin Năstăsă, ajutat de Arzu Bari şi Petrică Niţu, toţi din Medgidia. Brigada mai sus menţionată se afla în momentul filmării la centrul terenului, neavând nicio implicare în filmare dar, în acelaşi timp nicio reacţie la cele întâmplate.

Nu vom comenta prestaţia brigăzii din timpul meciului şi nici delegarea Comisiei Judeţene cu brigadă din Medgidia la meciul echipei din Medgidia, în condiţiile în care se anunţa un meci intens ţinând cont de locurile în clasament al celor două echipe, patru, respectiv, unu.

Doamna din imagine a pătruns pe teren cu intenţia de a lua propriul copil şi pe colegii lui pentru a nu discuta cu arbitrul şi, pe pista stadionului a fost întâmpinată şi provocată de domnul Valentin Hîţu iar persoana care-l însoţea pe acesta a pornit filmarea şi de aici toată acţiunea video prezentată”, a transmis în primă parte Viva Sport.

„Asistentul Valentin Hîţu”, aşa cum se prezintă în material, nu a fost persoană oficială la această partidă şi nu avea dreptul să fie pe terenul de joc, nici dânsul, nici persoana care-l însoţea Comunicatul Viva Sport Constanța

„Clubul Viva Sport va înainta un memoriu împotriva domnului Valentin Hîţu”

„Mai mult Valentin Hîțu este arbitru activ, suspendat de către CJA Constanța. De asemenea, cei doi mai sus menţionaţi au stat pe toată durata primei reprize pe pista stadionului, nefiind persoane oficiale şi nici nu au fost invitaţi în tribună de oficialii partidei sau de clubul organizator.

Clubul Viva Sport va înainta un memoriu împotriva domnului Valentin Hȋţu.

Clubul Viva Sport Constanţa rămâne dedicat formării tinerilor sportivi într-un spirit de fair-play şi integritate. Dezavuăm orice tentativă de dezinformare care ar putea afecta imaginea competiţiei şi ne concentrăm exclusiv pe performanţă sportivă şi educaţia tinerilor din cadrul clubului.

Regretăm evenimentele petrecute, acestea nefiind conforme cu principiile de fair-play și conduită pe care clubul nostru le susține”, mai scrie în comunicatul emis de Viva Sport.

Surse din Constanța au precizat pentru GOLAZO.ro că femeia filmată când amenință arbitri ar fi fata trezorierului de la AJF Constanța.

Valentin Hîțu: „Doresc să fac câteva precizări clare și necesare”

După mesajul transmis de clubul de juniori, arbitrul Valentin Hîțu a reacționat și a venit cu câteva detalii legate de incident.

„În urma comunicatului emis de Viva Sport, doresc să fac câteva precizări clare și necesare pentru corecta informare a opiniei publice.

Pe tot parcursul meciului, persoana în cauză a avut un comportament nepotrivit, adresând injurii din tribune. În acel moment mă aflam în zona restaurantului, de unde transmiteam live partida și realizam filmarea meciului, fără a fi implicat în nicio interacțiune directă cu zona tehnică sau cu terenul de joc.

La finalul partidei, am auzit cum aceeași persoană afirma că intenționează să intre pe teren și să se îndrepte către colegii mei, oficiali ai jocului. În acel moment am coborât imediat spre teren, pentru a preveni o posibilă escaladare a situației, având în vedere starea tensionată și comportamentul manifestat.

Din informațiile celor prezenți la fața locului, inclusiv alți părinți, copilul persoanei respective ar fi adresat injurii către părinți din tribune, aspect care poate fi verificat și confirmat prin înregistrările video existente.

În momentul în care persoana a observat că situația este filmată, aceasta a reacționat agresiv și l-a îmbrâncit pe cameraman, fapt grav și total inacceptabil într-un cadru sportiv destinat copiilor.

Ulterior, i-am solicitat colegului meu să continue filmarea, întrucât am observat intenția clară a persoanei de a se îndrepta într-un mod tensionat către brigada de arbitri ce se deplasa către vestiare.

Referitor la afirmațiile conform cărora «nu aveam ce căuta acolo», precizez clar că dețin legitimație de presă valabilă, emisă oficial, care îmi conferă dreptul de acces și de filmare la astfel de evenimente. Acest document poate fi prezentat oricând ca dovadă.

În final, subliniez ferm că nu voi tolera și nu voi accepta niciodată orice formă de violență, verbală sau fizică, îndreptată împotriva arbitrilor, oficialilor sau participanților la evenimente sportive.

Consider că astfel de situații trebuie analizate obiectiv, pe baza probelor video și a faptelor reale, nu prin interpretări sau acuzații nefondate”, a scris Valentin Hîțu pe Facebook.

Mama unui jucător a amenințat arbitrii după finalul unui meci de juniori: „Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta?”

În timpul meciului de la Medgidia, un jucător de la Viva ar fi avut un comportament vulgar și a fost eliminat de arbitri. După finalul partidei, mama fotbalistului a intrat pe teren, nervoasă pe brigada de arbitraj.

Femeia a fost filmată de unul dintre arbitrii, iar când a văzut a început să amenințe: „Bă ești prost? Nu știi cu cine te pui. Crede-mă pe cuvânt. Vezi cu filmările astea!”.

Apoi, l-a luat în colimator pe asistentul Valentin Hîțu: „Bă căcatule, tu nu știi cu cine stai de vorbă. Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta. Vezi că-ți f*t o sticlă de-asta în cap…”.

Scandalul nu s-ar fi oprit însă la conflictul dintre femeie și arbitri. Valentin Hîțu a afirmat că, după finalul partidei, situația a degenerat și între părinții aflați în tribună, unde ar fi izbucnit o altercație pe tunelul de acces.

După acel incident, arbitrul a mai acordat încă cinci cartonașe roșii.

