"Nu știi cu cine te pui" Mama unui jucător a amenințat arbitrii: „Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta?" + Bătaie generală între părinți
Arbitru hărțuit de mama unui jucător
„Nu știi cu cine te pui” Mama unui jucător a amenințat arbitrii: „Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta?” + Bătaie generală între părinți

alt-text Ionuț Cojocaru , Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 19.04.2026, ora 14:54
alt-text Actualizat: 19.04.2026, ora 19:07
  • Mama unui jucător a coborât pe teren la finalul partidei de juniori dintre CS Medgidia și Viva Sport Constanța, câștigată de gazde cu 4-2, și i-a înjurat, amenințat și bruscat pe arbitri.

Conform informațiilor GOLAZO.ro, este vorba despre mama jucătorului Moldoveanu Andrei.

Mama unui jucător a amenințat arbitrii după finalul unui meci de juniori: „Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta?”

În timpul meciului de la Medgidia, un jucător de la Viva ar fi avut un comportament vulgar și a fost eliminat de arbitri. După finalul partidei, mama fotbalistului a intrat pe teren, nervoasă pe brigada de arbitraj.

Femeia a fost filmată de unul dintre arbitrii, iar când a văzut a început să amenințe: „Bă ești prost? Nu știi cu cine te pui. Crede-mă pe cuvânt. Vezi cu filmările astea!”.

Apoi, l-a luat în colimator pe asistentul Valentin Hîțu: „Bă căcatule, tu nu știi cu cine stai de vorbă. Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta. Vezi că-ți f*t o sticlă de-asta în cap…”.

Asistentul Valentin Hîțu a povestit despre incident pentru GOLAZO.ro:

„Femeia era mama unui jucător de la Viva, cel care înjura pe cei din tribune. Acel copil a înjurat tot meciul, iar până la urmă, centralul l-a eliminat.

Femeia a coborât pe teren la finalul meciului, să se răfuiască cu arbitrii. Era nemulțumită că Viva a condus de cu 1-0 și 2-1, iar Medgidia a egalat în minutul 80 și a pierdut cu 2-4 în final.

„Doamna voia să ajungă la arbitrul de centru Năstasă Constantin. Când a văzut că este filmată de un coleg de-al meu l-a împins din spate și a vrut să-i dea peste telefon, apoi femeia mi-a zis «Băi, căcatule tu vrei să mai arbitrezi în viața ta?»”, a declarat Hîțu.

Scandalul nu s-ar fi oprit însă la conflictul dintre femeie și arbitri. Valentin Hîțu a afirmat că, după finalul partidei, situația a degenerat și între părinții aflați în tribună, unde ar fi izbucnit o altercație pe tunelul de acces.

S-a lăsat cu înjurături și cu bătaie generală pe tunel, între părinți. Un junior de la Viva l-a înjurat pe părintele unui jucător de la Medgidia. Bărbatul respectiv a coborât din tribună, după care au coborât toți cei care erau în tribună și s-au bătut pe tunel. S-au dat pumni. La final, cei de la Viva ne-au reproșat că avem harfe de Istvan Kovacs. Pentru ei, asta înseamnă când arbitrii respectă regulamentul. Valentin Hîțu

După acel incident, arbitrul a mai acordat încă cinci cartonașe roșii.

Valentin Hîțu a mai intrat în atenția publică după ce fusese exclus, iar ulterior reprimit în activitate, în urma unui caz legat de oficierea la un meci caritabil din 2025 fără delegare oficială, pentru care a primit și o suspendare din partea CJA Constanța.

