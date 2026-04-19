Foto: Sport Pictures
Decizie în cazul lui Pușcaș Andrei Nicolescu a făcut anunțul cu privire la atacantul lui Dinamo: „Am vorbit cu el după meci”

George Neagu
Publicat: 19.04.2026, ora 20:49
  • Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele clubului Dinamo, s-a declarat mulțumit de prestația lui George Pușcaș (30 de ani) din meciul cu U Cluj (2-1), din etapa #5 din play-off.
  • Oficialul „câinilor” a făcut și un anunț cu privire la viitorul atacantului la echipa antrenată de Zeljko Kopic (48 de ani).

În partida cu U Cluj de sâmbătă, de pe Arena Națională, George Pușcaș a fost introdus pe teren în minutul 57, în locul lui Alex Pop, iar prestația sa a impresionat conducerea lui Dinamo.

Andrei Nicolescu, despre Pușcaș: „Discutăm acum să prelungim pe încă un an

Mulțumit de evoluția atacantului sosit în această iarnă la Dinamo, Andrei Nicolescu a dezvăluit că există discuții privind prelungirea contractului lui Pușcaș, care va expira în vara anului viitor.

„A reacționat bine. Ieri (n.r. sâmbătă) a fost mai bine decât de obicei. Am vorbit cu el după meci, nu a mai resimțit durerile acelea. Deci sper să ne ducem spre prima variantă, să stea cu noi și să ne ajute pentru obiectiv.

(n.r. despre o potențială despărțire de Pușcaș) Nu, sub nicio formă! Noi chiar discutăm acum să prelungim pe încă un an. Să vedem. El are contract până vara viitoare”, a declarat Andrei Nicolescu la Fanatik, citat de digisport.ro.

Atacantul a ajuns la Dinamo în această iarnă, din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de formația turcă Bodrum FK, din septembrie anul trecut.

După o lungă perioadă de absență, Pușcaș a debutat în tricoul roș-alb în meciul cu FC Argeș, scor 1-1, din etapa a treia a play-off-ului.

Ulterior, a evoluat și în duelul cu CFR Cluj, 1-1, din etapa 4, dar și în victoria contra liderului U Cluj, scor 2-1.

900.000 de euro
este cota de piață a lui George Pușcaș, conform Transfermarkt

