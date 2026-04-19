PAOK, de nerecunoscut  Înfrângere drastică în derby-ul cu AEK Atena » Momente emoționante pentru Răzvan Lucescu
alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 19.04.2026, ora 20:45
alt-text Actualizat: 19.04.2026, ora 20:59
  • AEK - PAOK 3-0. Echipa antrenată de Razvan Lucescu (57 de ani) a fost învinsă categoric și s-a îndepărtat și mai mult de titlu în Grecia.
  • Răzvan Marin (29 de ani) a fost integralist la gazde.

PAOK a fost de nerecunoscut pe terenul celor de la AEK Atena, liderul campionatului din Grecia.

AEK - PAOK 3-0. Răzvan Lucescu șanse minime la titlu

Eliminată dramatic la mijlocul săptămânii din sferturile de finală ale Conference League, scor 3-4 la general, de Rayo Vallecano, echipa lui Marko Nikolic, a făcut un pas decisiv spre câștigarea titlului.

Cu Răzvan Marin titular, AEK a deschis scorul în minutul 36 al partidei, după un autogol al lui Tomasz Kedziora.

După pauză, formația din capitala Greciei a mai punctat de două ori prin Koita ('74) și Pineda ('80).

Grație acestui succes, AEK a ajuns la 66 de puncte și s-a distanțat la 8 în fruntea clasamentului, cu patru etape rămase până la finele sezonului.

De partea cealaltă, PAOK a rămas cu 58 de puncte. Formația antrenată de Răzvan Lucescu a rămas momentan pe locul 2, dar ar putea coborî pe trei, în cazul în care Olympiacos obține un rezultat pozitiv în derby-ul cu Panathinaikos FC.

Momente emoționante pentru Răzvan Lucescu

Meciul de la Atena a consemnat prima partidă pe bancă a lui Răzvan Lucescu, după pierderea tatălui său, Mircea Lucescu.

Înaintea fluierului de start, tehnicianul român a fost îmbrățișat de omologul său, Marko Nikolic, care i-a transmis condoleanțe, scrie gazzetta.gr.

Ulterior, gestul a fost repetat și de arbitrul spaniol Jesus Gil Manzano.

Răzvan Lucescu după meci: „Problemele pentru noi au început acum două luni”

„E simplu. AEK a ajuns în acest punct în cea mai bună formă, în timp ce noi nu. Ei câștigau dueluri și erau încrezători după ultimele rezultate pe care le-au avut.

Problemele pentru noi au început acum două luni, după ce ne-am calificat în finala Cupei. Având în vedere modul în care este alcătuită echipa și cum joacă, nu este ușor să pierzi șase jucători-cheie.

Am avut multe probleme care sunt prezente constant. Restul jucătorilor din lot ar fi trebuit să crească. Au fost cazuri în care jucătorii nu au revenit în același ritm.

În orice caz, este normal ca atunci când te confrunți cu o echipă aflată în cea mai bună formă, toate aceste probleme să iasă la suprafață.

Nu știu ce să spun despre accidentări. L-am pierdut și pe Lovren, care și-a scrântit glezna, l-am pierdut și pe Giakoumakis ieri.

Nu este o situație de care ar trebui să ne plângem. Finala ne poate da un impuls, este un trofeu și le poate da băieților entuziasm și putere, dar și mai multă energie pentru meciurile care vor urma”, a declarat Lucescu, conform gazzetta.gr.

  • PAOK va juca finala Cupei Greciei pe 25 aprilie, cu OFI Creta.

