Premieră în fotbalul românesc VIDEO.  Show pirotehnic legal în UTA Arad - Rapid: imagini spectaculoase +7 foto
Show pirotehnic la UTA Arad - Rapid/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Premieră în fotbalul românesc VIDEO. Show pirotehnic legal în UTA Arad - Rapid: imagini spectaculoase

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 08.08.2026, ora 12:10
alt-text Actualizat: 08.08.2026, ora 14:29
  • UTA ARAD - RAPID 0-0. Partida care a deschis etapa #4 din Liga 1 a marcat o premieră în fotbalul românesc.
  • A fost primul duel la care a fost organizat legal un show pirotehnic.
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După ce președintele Nicușor Dan a promulgat recent Legea 4 cu modificările aduse de Parlament, show-urile pirotehnice au devenit permise pe stadioanele din România, dar numai în anumite condiții.

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UTA ARAD - RAPID 0-0. Primul meci cu show pirotehnic legal pe stadioanele din România

În prima repriză a meciului de pe „Francisc Neuman”, galeria arădenilor a oferit un spectacol cu artificii, confetti, torțe și fumigene.

Ce spun modificările Legii 4 despre show-urile pirotehnice:

„Organizatorul de competiții sau de jocuri sportive poate desfășura spectacole pirotehnice organizate doar de către o societate specializată și autorizată conform legii și doar pe stadioane.”

Alte modificări din Legea 4, în forma inițiată de Ciprian Paraschiv

  • mai multe facilități pentru persoanele cu nevoi speciale: „Organizatorul trebuie să asigure accesul pentru persoanele cu nevoi speciale, grupuri sanitare, precum și locuri special amenajate astfel încât să nu fie obstrucționată vizionarea spectacolului sportiv”.
  • se va permite consumul de bere pe stadioane: „Organizatorul competiției va permite vânzarea, distribuirea sau consumul băuturilor fără alcool și a celor slab alcoolizate, cu o concentrație alcoolică de până la 5% în volum, numai în pahare fără capac, din hârtie sau din material plastic”

În același timp, organizatorii vor fi obligați să afișeze, în locuri vizibile, „atenționări privind consumul responsabil de băuturi alcoolice”. Apoi, e interzis accesul oricărui spectator în stare de ebrietate ori sub influența substanțelor halucinogene. Sau va fi evacuat ulterior dacă va fi descoperit în stadion în starea respectivă.

În propunerea de modificare a legii apare și acest paragraf: „Accesul minorilor în zona rezervată spectacolului pirotehnic este strict interzis”. El sugerează că show-urile nu vor avea loc în tribune, ci la marginea terenului, într-o zonă securizată anterior, pentru că în tribune sunt minori.

Proiect legislativ ce vizează organizarea competițiilor sportive, inițiat de Ciprian Paraschiv.
Proiect legislativ ce vizează organizarea competițiilor sportive, inițiat de Ciprian Paraschiv.

Galerie foto (7 imagini)

Proiect legislativ ce vizează organizarea competițiilor sportive, inițiat de Ciprian Paraschiv. Proiect legislativ ce vizează organizarea competițiilor sportive, inițiat de Ciprian Paraschiv. Proiect legislativ ce vizează organizarea competițiilor sportive, inițiat de Ciprian Paraschiv. Proiect legislativ ce vizează organizarea competițiilor sportive, inițiat de Ciprian Paraschiv. Proiect legislativ ce vizează organizarea competițiilor sportive, inițiat de Ciprian Paraschiv.
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