Jurgen Klopp a semnat Ce funcție va ocupa legendarul antrenor german

Jurgen Klopp (58 de ani), șef al departamentului global de fotbal de la Red Bull, a semnat cu postul german Magenta TV și va fi analist pe timpul Cupei Mondiale din 2026.

Turneul final va avea loc în vara anului viitor în Statele Unite, Mexic și Canada în perioada 11 iunie - 19 iulie.

Jurgen Klopp a părăsit-o pe Liverpool la finalul sezonului 2023/2024, după aproape un deceniu, iar de atunci nu a mai antrenat nicăieri. Germanul lucrează pentru Red Bull din ianuarie 2025.

Jurgen Klopp, analist la Cupa Mondială din 2026

Germanul a făcut anunțul printr-un videoclip postat pe rețelele de socializare.

„Mulți dintre voi ați știut întotdeauna că e mai bine așa. Dar eu pur și simplu nu-mi puteam imagina.

Să mă întorc pe margine? Nu-mi lipsește nimic. Asta am crezut mereu. Dar acum simt din nou furnicături. Iarba sub picioare. Atmosfera caldă de pe stadion. Și vreau să mă simt din nou foarte aproape.

Oh? Nu, nu ca antrenor. Voi deveni expert pentru Magenta TV în timpul Cupei Mondiale FIFA 2026”, a fost mesajul lui Klopp.

Rolul de analist nu îi este străin lui Klopp. Anterior Jurgen a lucrat ca expert pentru Cupa Mondială din 2006 și Euro 2008 pentru postul public de televiziune ZDF, iar mai târziu pentru RTL la Cupa Mondială din 2010.

Legendarul antrenor de la Mainz, Borussia Dortmund sau Liverpool îl va avea alături pe Thomas Muller (36 de ani), gloria celor de la Bayern Munchen, în prezent fotbalist în MLS, la Vancouver Whitecaps, potrivit as.com

„Jurgen Klopp întruchipează pasiunea și entuziasmul pur pentru fotbal. Este fantastic că a decis să revină la munca de comentator de televiziune.

Înțelegerea sa profundă a jocului, analiza sa energică și simțul umorului îl fac unic.

Combinația dintre Thomas Muller și Jurgen Klopp este deja de talie mondială”, a declarat Arnim Butzen, șeful departamentului de televiziune de la Telekom, care deține platforma Magenta TV.

