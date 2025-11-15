Bosniacii cer interzicerea fanilor români FOTO. Criminal de război, elogiat de ultrași înainte de meci! Ce banner au afișat + ce riscă

BOSNIA - ROMÂNIA. Jurnaliștii bosniaci se tem de incidente violente la meciul din preliminariile CM 2026 și au cerut interzicerea românilor la Zenica.

O parte dintre ultrașii naționalei au afișat un banner în care numeau erou un criminal de război sârb condamnat pe viață.

Meciul dintre Bosnia și România se joacă azi, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Meciul de sâmbătă seara este considerat de forțele de ordine din Bosnia a fi unul cu grad maxim de risc.

Un jurnalist bosniac a explicat pentru GOLAZO.ro ce li se va întâmpla ultrașilor români în cazul în care vor avea asupra lor bannere asemănătoare cu cel afișat la Belgrad.

„Ultrașii au fost informate că, dacă poliția va găsi aceste bannere asupra lor, toți vor fi reținuți, deoarece glorificarea criminalilor de război este o infracțiune penală în Bosnia și Herțegovina”.

Criminal de război sârb, elogiat de ultrașii români înainte de meciul cu Bosnia

Presa de la Sarajevo a reacționat imediat după ce, în drum spre Zenica, un grup de ultrași români s-a oprit la Belgrad pentru a se întâlni cu galeria Serbiei.

Publicația SportSport din Bosnia a titrat: „Țara e pusă la încercare: românilor trebuie să li se interzică să mai vină la Zenica după asta!”.

Jurnaliștii din Bosnia se tem de incidente violente la meciul din această seară, după ce pe rețelele sociale a apărut o fotografie cu un grup de fani români care îl elogiau pe Ratko Mladic, generalul armatei sârbe din timpul Războiului Bosniac din 1992.

„Mladic, un erou european / A redus musulmanii la zero” , scria pe bannerul afișat lângă unul cu însemnele clubului Dinamo.

Bannerul ce face referire la Ratko Mladic (FOTO: Captură - Hooligans.cz)

Tribunalul de la Haga l-a condamnat la închisoare pe viață pe Ratko Mladic. Fostul general a fost găsit vinovat pentru că a ordonat 8.300 de crime în Bosnia.

„E o provocare foarte mare pe care românii au făcut-o. Mladic e in pușcărie și sperăm să stea cât mai mult acolo”, a declarat Enes Sipovic, campion în Liga 1 cu Oțelul, pentru GOLAZO.ro, chiar în fața stadionului din Zenica.

Site-ul citat mai menționează:

„Când vine vorba de grupul de fani care s-au îndreptat spre Bosnia și Herțegovina, este vorba de «Uniți sub tricolor».

Pe lângă fotografia menționată anterior care glorifică un criminal de război condamnat, ei și fanii sârbi au transmis un mesaj despre unificarea Europei creștine: «Frați ortodocși - români și sârbi».

Au fost multe comentarii negative, dar și multe pozitive din partea românilor despre ceea ce au făcut cei mai înfocați fani”.

„Aceste prostii și provocări agravează situația pentru fanii români”

Meciul dintre Bosnia și România este considerat unul de risc maxim, din cauza tensiunilor dintre ultrașii bosniaci și federația de la Sarajevo. Facțiunea BH Fanaticos a lansat amenințări în toată țara: „Nu ne puteți cumpăra” și „Vom fi la Zenica!”.

Cei 550 de ultrași români urmau să fie escortați și monitorizați de poliție de la graniță la Zenica. Având în vedere distanța pe care aceștia trebuie să o parcurgă până la stadion, probabil le-a fost deja permis accesul în țară.

Jurnaliștii bosniaci, care se tem că ultrașii lor i-ar putea ataca pe cei români ca răzbunare după bannerul afișat, au încercat să obțină o reacție din partea autorităților locale.

„Situația stă așa: un grup de fani din Bosnia se va afla în tribune (n.r. Hooligans), în timp ce altul (BH Fanaticos) va rămâne în afara stadionului. Cel din urmă ar putea cauza probleme, deși șansele sunt mici. Jucăm acasă, iar în asemenea situații se comportă puțin mai bine.

Dar nu știu ce să spun, având în vedere situația și aceste prostii și provocări, nu se formează o imagine prea bună și cred că lucrurile se înrăutățesc pentru fanii voștri.

Am contactat autoritățile în mod oficial și așteptăm răspunsul lor, probabil că este ceva nou și pentru ei. După ce își vor termina ședințele, ar trebui să ne spună ce se va întâmpla”, a precizat un jurnalist bosniac pentru GOLAZO.ro.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Austria 6 (19-3) 15 2. Bosnia 6 (13-5) 13 3. România 6 (11-6) 10 4. Cipru 7 (11-9) 8 5. San Marino 7 (1-32) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

