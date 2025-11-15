Bosniacii cer interzicerea fanilor români FOTO. Criminal de război, elogiat de ultrași înainte de meci! Ce banner au afișat + ce riscă
Fani România FOTO: SportPictures
Bosniacii cer interzicerea fanilor români FOTO. Criminal de război, elogiat de ultrași înainte de meci! Ce banner au afișat + ce riscă

alt-text Gabriel Neagu , Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Raed Krishan (video&foto) , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 15.11.2025, ora 19:18
alt-text Actualizat: 15.11.2025, ora 19:18
  • BOSNIA - ROMÂNIA. Jurnaliștii bosniaci se tem de incidente violente la meciul din preliminariile CM 2026 și au cerut interzicerea românilor la Zenica.
  • O parte dintre ultrașii naționalei au afișat un banner în care numeau erou un criminal de război sârb condamnat pe viață.
  • Meciul dintre Bosnia și România se joacă azi, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Meciul de sâmbătă seara este considerat de forțele de ordine din Bosnia a fi unul cu grad maxim de risc.

Sârbii s-au pozat cu românii FOTO. Imaginea postată de ultrașii din țară care fac deplasarea la Zenica, pentru meciul Bosnia - România
Sârbii s-au pozat cu românii FOTO. Imaginea postată de ultrașii din țară care fac deplasarea la Zenica, pentru meciul Bosnia - România
Sârbii s-au pozat cu românii FOTO. Imaginea postată de ultrașii din țară care fac deplasarea la Zenica, pentru meciul Bosnia - România

19:10 Avertisment pentru ultrași

Un jurnalist bosniac a explicat pentru GOLAZO.ro ce li se va întâmpla ultrașilor români în cazul în care vor avea asupra lor bannere asemănătoare cu cel afișat la Belgrad.

„Ultrașii au fost informate că, dacă poliția va găsi aceste bannere asupra lor, toți vor fi reținuți, deoarece glorificarea criminalilor de război este o infracțiune penală în Bosnia și Herțegovina”.

Criminal de război sârb, elogiat de ultrașii români înainte de meciul cu Bosnia

Presa de la Sarajevo a reacționat imediat după ce, în drum spre Zenica, un grup de ultrași români s-a oprit la Belgrad pentru a se întâlni cu galeria Serbiei.

Publicația SportSport din Bosnia a titrat: „Țara e pusă la încercare: românilor trebuie să li se interzică să mai vină la Zenica după asta!”.

Jurnaliștii din Bosnia se tem de incidente violente la meciul din această seară, după ce pe rețelele sociale a apărut o fotografie cu un grup de fani români care îl elogiau pe Ratko Mladic, generalul armatei sârbe din timpul Războiului Bosniac din 1992.

„Mladic, un erou european / A redus musulmanii la zero”, scria pe bannerul afișat lângă unul cu însemnele clubului Dinamo.

Bannerul ce face referire la Ratko Mladic (FOTO: Captură - Hooligans.cz) Bannerul ce face referire la Ratko Mladic (FOTO: Captură - Hooligans.cz)
Bannerul ce face referire la Ratko Mladic (FOTO: Captură - Hooligans.cz)

Tribunalul de la Haga l-a condamnat la închisoare pe viață pe Ratko Mladic. Fostul general a fost găsit vinovat pentru că a ordonat 8.300 de crime în Bosnia.

„E o provocare foarte mare pe care românii au făcut-o. Mladic e in pușcărie și sperăm să stea cât mai mult acolo”, a declarat Enes Sipovic, campion în Liga 1 cu Oțelul, pentru GOLAZO.ro, chiar în fața stadionului din Zenica.

Site-ul citat mai menționează:

„Când vine vorba de grupul de fani care s-au îndreptat spre Bosnia și Herțegovina, este vorba de «Uniți sub tricolor».

Pe lângă fotografia menționată anterior care glorifică un criminal de război condamnat, ei și fanii sârbi au transmis un mesaj despre unificarea Europei creștine: «Frați ortodocși - români și sârbi».

Au fost multe comentarii negative, dar și multe pozitive din partea românilor despre ceea ce au făcut cei mai înfocați fani”.

„Aceste prostii și provocări agravează situația pentru fanii români”

Meciul dintre Bosnia și România este considerat unul de risc maxim, din cauza tensiunilor dintre ultrașii bosniaci și federația de la Sarajevo. Facțiunea BH Fanaticos a lansat amenințări în toată țara: „Nu ne puteți cumpăra” și „Vom fi la Zenica!”.

Cei 550 de ultrași români urmau să fie escortați și monitorizați de poliție de la graniță la Zenica. Având în vedere distanța pe care aceștia trebuie să o parcurgă până la stadion, probabil le-a fost deja permis accesul în țară.

Jurnaliștii bosniaci, care se tem că ultrașii lor i-ar putea ataca pe cei români ca răzbunare după bannerul afișat, au încercat să obțină o reacție din partea autorităților locale.

„Situația stă așa: un grup de fani din Bosnia se va afla în tribune (n.r. Hooligans), în timp ce altul (BH Fanaticos) va rămâne în afara stadionului. Cel din urmă ar putea cauza probleme, deși șansele sunt mici. Jucăm acasă, iar în asemenea situații se comportă puțin mai bine.

Dar nu știu ce să spun, având în vedere situația și aceste prostii și provocări, nu se formează o imagine prea bună și cred că lucrurile se înrăutățesc pentru fanii voștri.

Am contactat autoritățile în mod oficial și așteptăm răspunsul lor, probabil că este ceva nou și pentru ei. După ce își vor termina ședințele, ar trebui să ne spună ce se va întâmpla”, a precizat un jurnalist bosniac pentru GOLAZO.ro.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Austria6 (19-3)15
2. Bosnia6 (13-5)13
3. România6 (11-6)10
4. Cipru7 (11-9)8
5. San Marino7 (1-32)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

VIDEO. Jurnaliștii GOLAZO.ro au dat pronosticuri înainte de Bosnia - România. Acum e rândul tău!

„Eram decapitat" Povești incredibile trăite de bosniacul Enes Sipovic în fotbal: „O bancnotă de 25 de dolari și capul meu"
Special
15:15
„Eram decapitat” Povești incredibile trăite de bosniacul Enes Sipovic în fotbal: „O bancnotă de 25 de dolari și capul meu”
„Eram decapitat” Povești incredibile trăite de bosniacul Enes Sipovic în fotbal: „O bancnotă de 25 de dolari și capul meu”
Lucescu a decis 11-le contra Bosniei! GOLAZO.ro știe echipa de start pentru meciul de diseară, de la Zenica
Nationala
13:57
Lucescu a decis 11-le contra Bosniei! GOLAZO.ro știe echipa de start pentru meciul de diseară, de la Zenica
Lucescu a decis 11-le contra Bosniei! GOLAZO.ro știe echipa de start pentru meciul de diseară, de la Zenica

REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
romania bosnia zenica ultrasi Ratko Mladic presa bosnia
Știrile zilei din sport
Il Luce, contre cu GOLAZO.ro Enervat de o întrebare, după eșecul cu Bosnia: „Chiar nu aveți să vă reproșați nimic?". I-a certat tot pe jucători
Nationala
09:19
Il Luce, contre cu GOLAZO.ro Enervat de o întrebare, după eșecul cu Bosnia: „Chiar nu aveți să vă reproșați nimic?”. I-a certat tot pe jucători
Il Luce, contre cu GOLAZO.ro Enervat de o întrebare, după eșecul cu Bosnia: „Chiar nu aveți să vă reproșați nimic?”. I-a certat tot pe jucători
Cătălin Tolontan Și în România se taie microfonul
Opinii
10:11
Cătălin Tolontan Și în România se taie microfonul
Cătălin Tolontan Și în România se taie microfonul
„Nu mai merge așa" Detaliul remarcat de Ciprian Marica. Arată eșecul unui întreg sistem: „Dacă vom zice că e o întâmplare, ne merităm soarta"
Nationala
12:26
„Nu mai merge așa” Detaliul remarcat de Ciprian Marica. Arată eșecul unui întreg sistem: „Dacă vom zice că e o întâmplare, ne merităm soarta”
„Nu mai merge așa” Detaliul remarcat de Ciprian Marica. Arată eșecul unui întreg sistem: „Dacă vom zice că e o întâmplare, ne merităm soarta”
Dan Udrea Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Opinii
11:28
Dan Udrea Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Dan Udrea Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
15:27
Supărat pe Bîrligea Mihai Stoica e de părere că atacantul nu a înțeles nimic după amenda primită: „În tribună până îi cresc rădăcini"
Supărat pe Bîrligea Mihai Stoica e de părere că atacantul nu a înțeles nimic după amenda primită: „În tribună până îi cresc rădăcini”
14:34
„Vorbește, Șumi, să vină la FCSB!" Becali, apel la Marius Șumudică, după dezvăluirile despre situația lui Denis Drăguș în Turcia
„Vorbește, Șumi, să vină la FCSB!” Becali, apel la Marius Șumudică, după dezvăluirile despre situația lui Denis Drăguș în Turcia
14:55
„Nu e de mirare" Reacția jurnaliștilor bosniaci după ce imnul României a fost huiduit
„Nu e de mirare” Reacția jurnaliștilor bosniaci după ce imnul României a fost huiduit
13:58
Regres îngrijorător pentru națională Promisiunea lui Lucescu, încălcată. Semne mari de întrebare înainte de baraj
Regres îngrijorător pentru națională Promisiunea lui Lucescu, încălcată. Semne mari de întrebare înainte de baraj
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
„Pune tu suma aici, în alb". Și David Popovici a spus „nu"

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
„Arbitraj jalnic!" Cristi Balaj, uluit de maniera în care Michael Oliver a condus Bosnia - România: „Tactică de intimidare"
Nationala
12:01
„Arbitraj jalnic!” Cristi Balaj, uluit de maniera în care Michael Oliver a condus Bosnia - România: „Tactică de intimidare”
Citește mai mult
„Arbitraj jalnic!” Cristi Balaj, uluit de maniera în care Michael Oliver a condus Bosnia - România: „Tactică de intimidare”
„Vorbește, Șumi, să vină la FCSB!" Becali, apel la Marius Șumudică, după dezvăluirile despre situația lui Denis Drăguș în Turcia
Superliga
14:34
„Vorbește, Șumi, să vină la FCSB!” Becali, apel la Marius Șumudică, după dezvăluirile despre situația lui Denis Drăguș în Turcia
Citește mai mult
„Vorbește, Șumi, să vină la FCSB!” Becali, apel la Marius Șumudică, după dezvăluirile despre situația lui Denis Drăguș în Turcia
Calcule pentru baraj Cum mai poate ajunge România la CM 2026, după ce a încheiat pe locul 3 preliminariile
Nationala
15.11
Calcule pentru baraj Cum mai poate ajunge România la CM 2026, după ce a încheiat pe locul 3 preliminariile
Citește mai mult
Calcule pentru baraj Cum mai poate ajunge România la CM 2026, după ce a încheiat pe locul 3 preliminariile
„Și-a câștigat dreptul" Pleacă Mircea Lucescu de la națională? Oficialul FRF a dat răspunsul
Nationala
10:54
„Și-a câștigat dreptul” Pleacă Mircea Lucescu de la națională? Oficialul FRF a dat răspunsul
Citește mai mult
„Și-a câștigat dreptul” Pleacă Mircea Lucescu de la națională? Oficialul FRF a dat răspunsul

