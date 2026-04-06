„Lucescu a scos maximum din noi” Douglas Costa, unul dintre cei mai buni jucători lansați de Il Luce la Shakhtar

Douglas Costa, brazilianul care a evoluat cinci ani și jumătate cu Mircea Lucescu la Shakhtar Donetsk.

Cumpărat cu 8 milioane de euro de la Gremio, cedat lui Bayern pentru 30 de milioane.

A jucat cu Luce în „sferturile” Ligii contra lui Messi în sezonul în care Barcelona a cucerit trofeul.

Douglas Costa a fost unul dintre cei mai valoroși jucători descoperiți de Mircea Lucescu în Brazilia și lansați în fotbalul european și mondial la Shakhtar.

Antrenorul l-a transferat în ianuarie 2010 la Donetsk, când extrema avea doar 19 ani.

Douglas Costa, propulsat de Lucescu spre Bayern și naționala Braziliei

Gremio Porto Alegre a primit 8 milioane de euro pentru el, însă Il Luce i-a crescut valoarea în Ucraina. I l-a cedat lui Pep Guardiola în vara lui 2015.

Douglas Costa vs Leo Messi sau Shakhtar vs Barcelona în Champions League Foto: Imago

Bayern l-a cumpărat cu 30 de milioane de euro. De la Munchen s-a transferat la Juventus, trei ani mai târziu: 40 de milioane.

Debutase în 2014 în tricoul Selecao, pentru care a reușit 3 goluri și 6 pase decisive în 31 de selecții.

Costa, 11 trofee cucerite la Shakhtar, a jucat cinci sezoane la rând în Liga Campionilor cu Lucescu, depășind de trei ori faza grupelor. A atins vârful în 2010-2011: sferturi de finală contra lui Messi în anul în care Barcelona a câștigat Champions.

38 de goluri și 40 de assisturi a avut Douglas Costa în 203 meciuri la Shakhtar, cu Lucescu antrenor

Douglas Costa, despre Lucescu și Shakhtar: „Jucam un fotbal grozav”

Acum, la 35 de ani, brazilianul încă joacă, la Chievo, fosta echipă de Serie A ajunsă în 2026 în Serie D italiană.

Într-un interviu pentru Tuttosport, și-a amintit de perioada trăită în Ucraina, dar și de războiul început în 2014. Războiul l-a speriat.

Douglas Costa, Darijo Srna și Cupa Ucrainei. În spatele lor, Mircea Lucescu Foto: Imago

„Mi-era teamă că voi muri. M-am mutat la Kiev cât de repede am putut din Donetsk. Anul următor, am fost vândut la Bayern”, a povestit sud-americanul.

„Nu mai puteam trăi în Ucraina. Mi-era frică pentru familia mea. Dar voi fi mereu recunoscător pentru cei cinci ani și jumătate petrecuți acolo”.

Shakhtar juca un fotbal grozav, cu Fernandinho, Willian și mulți alții. Aveam toți o tehnică incredibilă, iar Lucescu știa să scoată maximum din noi. A fost o perioadă minunată a vieții mele. Apoi, războiul a schimbat totul Douglas Costa, jucător brazilian

