Ultimul obstacol a fost înlăturat Klopp, drum liber spre naționala Germaniei, după negocierile cu Red Bull! Când va fi prezentat
Campionate

Ultimul obstacol a fost înlăturat Klopp, drum liber spre naționala Germaniei, după negocierile cu Red Bull! Când va fi prezentat

alt-text Publicat: 19.07.2026, ora 19:49
alt-text Actualizat: 19.07.2026, ora 19:49
  • Jurgen Klopp (59 de ani) ar fi înlăturat și ultimul obstacol care stătea între el și preluarea naționalei Germaniei.
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Rămasă fără selecționer după despărțirea de Julian Nagelsmann, Germania e pe cale să dea o mare lovitură și să-l readucă în antrenorat pe Jurgen Klopp.

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Klopp, drum liber spre naționala Germaniei, după negocierile cu Red Bull! Când va fi prezentat

Fostul antrenor al lui Dortmund și Liverpool lucra de un an și jumătate la Red Bull ca director al secției de fotbal. Iar Florian Plettenberg, jurnalist Sky Sports Germania, anunță că tehnicianul ar fi reușit să ajungă la un acord pentru rezilierea contractului.

„Klopp îi va urma lui Julian Nagelsmann ca selecționer al Germaniei. Acord până la Mondialul din 2030. Un acord de principiu între Federația Germană și Red Bull pentru rezilierea lui Klopp a fost atins.

Sâmbătă, Klopp și Oliver Mintzlaff, șeful Red Bull, s-au înâlnit în secret la New York pentru a finaliza detaliile legate de plecarea tehnicianului.

Ultimele detalii privind rezilierea vor fi puse în scris după finala Campionatului Mondial.

Dacă totul merge conform planului, Klopp va semna vineri, la Frankfurt, cu naționala Germeniei, când este și așteptat un anunț oficial privind acordul. O conferință de presă este programată în aceeași zi”, scrie Plettenberg.

Nemții anunțaseră și ei în urmă cu o săptămână că s-au înțeles cu Klopp, dar mutarea depinde de rezilierea contractului cu Red Bull.

Klopp a antrenat doar 3 echipe de-a lungul carierei: Mainz (2001-2008), Dortmund (2008-2015) și Liverpool (2015-2024).

Are în palmares două titluri, o Cupă și două Supercupe cu Dortmund, plus o finală de Champions League. La Liverpool, acesta a câștigat titlul, Cupa Angliei, Cupa Ligii de două ori, Supercupa, Liga Campionilor, Supercupa Europei și Mondialul Cluburilor. A mai disputat și o finală de Europa League.

Astfel, Klopp va fi pe banca Germaniei la Euro 2028 și CM 2030. Va debuta în septembrie, în Liga Națiunilor, cu 4 meciuri:

  • 24 septembrie: Olanda - Germania. 
  • 27 septembrie: Germania - Grecia. 
  • 1 octombrie: Germania - Serbia. 
  • 4 octombrie: Grecia - Germania.

Nagelsmann a fost forțat să demisioneze după o eliminare rușinoasă de la CM 2026, unde Germania a părăsit turneul încă din „șaisprezecimi”, după 1-1 și 3-4 la pen. cu Paraguay.

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