Cât va dura pauza finalei CM 2026 S-a aflat! FIFA a stabilit programul exact al show-ului dintre reprizele meciului Spania - Argentina. Cine va cânta +8 foto
Campionatul Mondial

Cât va dura pauza finalei CM 2026 S-a aflat! FIFA a stabilit programul exact al show-ului dintre reprizele meciului Spania - Argentina. Cine va cânta

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 19.07.2026, ora 19:35
alt-text Actualizat: 19.07.2026, ora 19:35
  • Spania - Argentina. FIFA a stabilit programul oficial al pauzei dintre reprizele finalei Cupei Mondiale 2026, programată astăzi, 19 iulie, pe MetLife Stadium.
  • Partida se joacă de la 22:00 și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.
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FIFA le-a transmis celor două federații detaliile programului, după ce în ultimele zile au existat informații potrivit cărora pauza ar putea dura până la 30 de minute.

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FIFA a stabilit programul show-ului din cadrul finalei Spania - Argentina

Pauza va dura 17 minute, cu doar două peste durata obișnuită a unui meci de fotbal, conform marca.com.

Madonna, Shakira, Justin Bieber şi trupa BTS se numără printre artiștii anunțați pentru spectacolul de la pauză. FIFA a confirmat oficial că momentul va fi coordonat artistic de Chris Martin, solistul trupei Coldplay, și realizat împreună cu Global Citizen.

11 minute
vor fi rezervate show-ului muzical organizat în premieră la pauza unei finale de Cupă Mondială, iar aproximativ șase minute vor fi folosite pentru montarea și demontarea scenei și pentru pregătirea gazonului

Durata specială a pauzei dintre reprize nu va modifica pauzele de hidratare care au oprit de câte două ori toate cele 103 meciuri care s-au disputat în cadrul acestui turneu final.

FOTO. Suporterii spanioli și cei argentinieni la stadionul MetLife, înainte de finala Spania - Argentina

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Suporteri prezenți la finala CM 2026 FOTO Imago Suporteri prezenți la finala CM 2026 FOTO Imago Suporteri prezenți la finala CM 2026 FOTO Imago Suporteri prezenți la finala CM 2026 FOTO Imago Suporteri prezenți la finala CM 2026 FOTO Imago
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Pauzele și show-ul finalei au stârnit critici

Atât show-ul programat în pauza finalei, cât și pauzele de hidratare folosite pe parcursul turneului au atras critici.

Pauzele de hidratare, de câte trei minute la jumătatea fiecărei reprize, au fost contestate mai ales pentru că au fost utilizate indiferent de temperatură.

Criticii au susținut că meciurile ajung astfel să fie împărțite, practic, în patru segmente, iar televiziunile pot folosi opririle pentru reclame.

Și introducerea, în premieră, a unui show muzical la pauza finalei a fost privită de unii suporteri și oameni din fotbal drept o copiere a modelului Super Bowl și o apropiere de cultura spectacolului din sportul american

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