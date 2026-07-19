România, învinsă și de Islanda Naționala U20 a încheiat Campionatul European pe locul 14. Ce se întâmplă cu participarea la CM 2027

Naționala masculină de handbal U20 a României a pierdut și confruntarea cu reprezentativa similară a Islandei, scor 26-39, în ultima partidă de la Campionatul European.

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România s-a aflat la conducere doar în debutul partidei, la 1-0 și 3-2. La scurt timp după acest moment, Islanda a preluat controlul jocului, iar la pauză a intrat cu un avantaj de 11 goluri (21-10).

România U20, înfrângere în ultimul meci de la Campionatul European

Elevii lui Bogdan Șoldănescu au încercat să revină în repriza secundă, însă avantajul nordicilor a crescut la +13.

S-a terminat 39-26 pentru Islanda, dar în ciuda eșecului, „tricolorii mici” și-au asigurat calificarea la Campionatul Mondial U21, din 2027, după ce au încheiat competiția pe locul 14.

Principalii marcatori ai meciului România - Islanda:

România U20: Emanuel Șerban (7 goluri), Codrin Dascălu (5 goluri), Robert Orban (3 goluri)

Islanda U20: Stefan Magni Hjartarson (7 goluri) Birgir Leo Stefansson, Agust Gudmundsson, Bessi Teitsson (toți cu 5 goluri), Harri Halldorsson (4 goluri).

România s-a calificat în grupele principale cu un bilanţ de două înfrângeri şi o victorie în grupa preliminară E: 34-36 cu Bosnia Herţegovina, 26-44 cu Suedia şi 39-31 cu Israel. În grupele principale a înregistrat două eşecuri, 32-53 cu Slovenia, şi 28-41 cu Ungaria.

Au urmat partidele pentru clasarea pe locurile 9-16: 34-42 cu Portugalia, 31-29 cu Croaţia şi 26-39 cu Islanda.

Duminică sunt programate şi finalele pentru medalii, între Danemarca - Slovenia, pentru bronzul continental, respectiv între Suedia - Ungaria, pentru trofeu.

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