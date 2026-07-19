Antonelli, victorie dramatică în Belgia Tânărul pilot de la Mercedes a obținut al șaselea succes al sezonului, după o cursă electrizantă +23 foto
Kimi Antonelli a câștigat Marele Premiu al Belgiei/ Foto: IMAGO
Formula 1

Antonelli, victorie dramatică în Belgia Tânărul pilot de la Mercedes a obținut al șaselea succes al sezonului, după o cursă electrizantă

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 19.07.2026, ora 19:20
alt-text Actualizat: 19.07.2026, ora 19:21
  • Kimi Antonelli (19 ani) a câștigat Marele Premiu al Belgiei, după ce a plecat din pole-position.
  • A fost a șasea victorie a tânărului pilot italian de la Mercedes în primele zece etape din acest sezon de Formula 1.
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Debutul cursei de pe circuitul Spa-Francorchamps a fost unul spectaculos. Max Verstappen a încercat să-l atace pe Antonelli în primele viraje.

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George Russell a abandonat după o ciocnire cu Hamilton

În spatele lor, George Russell și Lewis Hamilton au fost implicați într-un incident care a schimbat complet începutul Marelui Premiu.

Russell a încercat o depășire pe exterior, iar cele două monoposturi s-au atins. Mercedes-ul britanicului a ajuns în pietriș, iar acesta s-a văzut nevoit să abandoneze cursa.

Hamilton a continuat cursa fără avarii importante, dar s-a ales cu o penalizare de cinci secunde în urma coliziunii. În turul 23, pilotul Ferrari a fost implicat într-un incident care se putea transforma într-o tragedie.

Britanicul a lovit accidental un mecanic în momentul în care ieșea dintr-un pit-stop.

Lewis Hamilton a lovit accidental un mecanic în timpul Marelui Premiu al Belgiei. Foto: Captură „X”, @extremecarsf1
Lewis Hamilton a lovit accidental un mecanic în timpul Marelui Premiu al Belgiei. Foto: Captură „X”, @extremecarsf1

Galerie foto (23 imagini)

Lewis Hamilton a lovit accidental un mecanic în timpul Marelui Premiu al Belgiei. Foto: Captură „X”, @extremecarsf1 Lewis Hamilton a lovit accidental un mecanic în timpul Marelui Premiu al Belgiei. Foto: Captură „X”, @extremecarsf1 Lewis Hamilton a lovit accidental un mecanic în timpul Marelui Premiu al Belgiei. Foto: Captură „X”, @extremecarsf1 Lewis Hamilton a lovit accidental un mecanic în timpul Marelui Premiu al Belgiei. Foto: Captură „X”, @extremecarsf1 Lewis Hamilton a lovit accidental un mecanic în timpul Marelui Premiu al Belgiei. Foto: Captură „X”, @extremecarsf1
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Kimi Antonelli a câștigat Marele Premiu al Belgiei

Plecat din pole-position, Antonelli a pierdut poziția în mai multe rânduri, dar a reușit să-și recapete poziția de lider în turul 40, când l-a devansat pe Charles Leclerc.

Italianul n-a mai putut fi prins și a reușit a șasea sa victorie din acest sezon. Monegascul Charles Leclerc (Ferrari) a terminat pe poziția doi, în timp ce podiumul a fost completat de Max Verstappen (Red Bull).

„Este grozav să revin pe cea mai înaltă treaptă a podiumului după câteva runde dificile”, a declarat Antonelli, care nu reușise să obțină niciun punct în două dintre ultimele trei curse, potrivit reuters.com.

„A fost o cursă disputată. Am pierdut primul loc din cauza VSC (Virtual Safety Car), dar apoi am reușit să revenim și să recuperăm poziția.

Am avut constant un ritm bun. Era doar o chestiune de a obține rezultatul. Astăzi am fost puțin norocoși cu ceea ce s-a întâmplat în privința campionatului, dar trebuie să profităm de fiecare oportunitate, pentru că am văzut cât de mult se poate schimba situația”, a concluzionat pilotul Mercedes.

După victoria din Belgia, Antonelli are un avans de 45 de puncte față de Hamilton și de 50 de puncte față de colegul său, George Russell, în clasamentul piloților.

Clasamentul piloților din Formula 1

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) 204 puncte
  2. Lewis Hamilton (Ferrari) 159
  3. George Russell (Mercedes) 154
  4. Charles Leclerc (Ferrari) 126
  5. Lando Norris (McLaren) 103
  6. Oscar Piastri (McLaren) 92
  7. Max Verstappen (RedBull) 91
  8. Isack Hadjar (RedBull) 60
  9. Pierre Gasly (Alpine) 42
  10. Liam Lawson (Racing Bulls) 39
  11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 22
  12. Franco Colapinto (Alpine) 19
  13. Oliver Bearman (Haas) 18
  14. Gabriel Bortoleto (Audi) 10
  15. Carlos Sainz (Williams) 6
  16. Alexander Albon (Williams) 5
  17. Esteban Ocon (Haas) 3
  18. Fernando Alonso (Aston Martin) 1
  19. Nico Hulkenberg (Audi) 0
  20. Valtteri Bottas (Cadillac) 0
  21. Sergio Perez (Cadillac) 0
  22. Lance Stroll (Aston Martin) 0

Clasamentul constructorilor din Formula 1

  1. Mercedes 358 puncte
  2. Ferrari 285
  3. McLaren 195
  4. RedBull Racing 151
  5. Alpine 61
  6. Racing Bulls 61
  7. Haas 21
  8. Williams 11
  9. Audi 10
  10. Aston Martin 1
  11. Cadillac 0

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