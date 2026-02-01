Zăpada le-a dat bătăi de cap FOTO. Ce s-a întâmplat la pauza meciului FCSB - Csikszereda
Csikszereda, nevoită să schimbe echipamentele la pauza meciului cu FCSB/ Foto: Vlad Nedelea - GOLAZO.ro
Zăpada le-a dat bătăi de cap FOTO. Ce s-a întâmplat la pauza meciului FCSB - Csikszereda

alt-text Alexandru Smeu , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 01.02.2026, ora 21:12
alt-text Actualizat: 01.02.2026, ora 21:54
  • FCSB - CSIKSZEREDA. Un moment inedit a avut loc la pauza meciului de pe Arena Națională.
  • Oaspeții au fost nevoiți să schimbe tricourile de joc din cauza ninsorii abundente.

Cu o oră înainte de startul partidei, în Capitală a început să ningă.

FCSB - CSIKSZEREDA. Moment inedit la pauza meciului de pe Arena Națională

Formația antrenată de Robert Ilyeș a fost luată pe nepregătite, motiv pentru care a început duelul de pe Arena Națională într-un echipament complet alb, cu numere negre.

Echipamentul celor de la Csikszereda din prima repriză a meciului cu FCSB/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro Echipamentul celor de la Csikszereda din prima repriză a meciului cu FCSB/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Echipamentul celor de la Csikszereda din prima repriză a meciului cu FCSB/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro

Pe măsură ce ninsoare se întețea, fotbaliștii ciucanii erau tot mai greu de identificat și îi puneau în dificultate pe adversari, arbitri, spectatori, dar și pe cei care au ales să vadă meciul la televizor.

Imediat după pauză, oaspeții s-au conformat condițiilor și au apărut de la vestiare în tricouri negre cu roșu, care aveau pe spate numere albe.

Zăpada le-a dat bătăi de cap FOTO. Ce s-a întâmplat la pauza meciului FCSB - Csikszereda Zăpada le-a dat bătăi de cap FOTO. Ce s-a întâmplat la pauza meciului FCSB - Csikszereda

Arbitrii au fost și ei nevoiți să-și schimbe echipamentul pentru a nu fi confundați cu jucătorii celor de la Csikszereda.

Aceștia au început partida într-un echipament negru, însă în repriza secundă au apărut cu tricouri de culoare verde fosforecente.

Echipamentul arbitrilor în prima repriză/ Foto: sportpictures.eu Echipamentul arbitrilor în prima repriză/ Foto: sportpictures.eu
Echipamentul arbitrilor în prima repriză/ Foto: sportpictures.eu
Echipamentul arbitrilor în repriza secundă/ Foto: captură Prima Sport Echipamentul arbitrilor în repriza secundă/ Foto: captură Prima Sport
Echipamentul arbitrilor în repriza secundă/ Foto: captură Prima Sport

La fel s-a întâmplat și cu Matei Popa, portarul campioanei, care în prima repriză a fost îmbrăcat în negru, dar a ieșit de la vestiare în echipament galben.

Ce spune regulamentul

„La fiecare joc în parte cele două cluburi vor încărca echipamentul de joc în platforma electronică a LPF cel mai târziu cu 72 de ore înainte de începerea meciului. LPF verifică echipamentele încărcate și confirmă folosirea lor pentru jocul în cauză sau solicită efectuarea eventualelor modificări, cărora cluburile trebuie să se conformeze imediat.

La ședința tehnică reprezentantul brigazii de arbitrii validează echipamentele ce urmează a fi utilizate la jocul respectiv. La jocurile disputate pe teren propriu echipa gazdă va purta echipamentul principal”, se arată în ROAF.

