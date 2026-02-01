REAL MADRID - RAYO VALLECANO 2-1. Jude Bellingham (22 de ani), mijlocașul gazdelor, a rezistat pe teren doar zece minute.

În minutul 9 al partidei de pe „Santiago Bernabeu”, Bellingham a fost lansat în adâncime de Franco Mastantuono (18 ani).

Jude Bellingham s-a accidentat și a părăsit terenul în lacrimi

Starul englez a încercat să sprinteze pentru a prinde balonul, dar s-a prăbușit imediat pe gazon acuzând probleme la coapsa piciorului stâng.

Imediat, Bellingham a început să plângă și să urle de durere, fiind consolat cu greu de coechipieri și de staff-ul medical al celor de la Real Madrid.

În cele din urmă, Jude s-a ridicat de pe gazon și a părăsit terenul pe propriile picioare, șchiopătând. În cele din urmă, englezul a fost schimbat de Alvaro Arbeloa cu Brahim Diaz.

Potrivit presei din Spania, fostul jucător al celor de la Real Madrid a suferit o ruptură musculară și va fi indisponibil cel puțin o lună.

De asemenea, acesta va fi supus unor teste suplimentare pentru a fi sigur că accidentarea nu este una mai gravă.

Aceasta ar fi a doua perioadă din acest sezon în care Jude Bellingham va fi absent din cauza unei accidentări. Mijlocașul britanic a lipsit la începutul campionatului după ce a suferit o operație la umăr.

Englezii se tem de ce e mai rău

Om de bază în naționala Angliei, britanicii se tem ca accidentarea lui Jude să nu fie una de lungă durată

În curând, Thomas Tuchel, selecționerul Angliei, va trebui să anunțe lotul pe care se va baza la Cupa Mondială, turneu ce se va desfășura în Canada, SUA și Mexic, între 11 iunie și 19 iulie.

În acest context, pierderea lui Bellingham ar fi una uriașă.

Grupa Angliei de la CM 2026:

Anglia

Croația

Ghana

Panama

