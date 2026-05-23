LPF vrea schimbarea regulii U21 Justin Ștefan, mesaj pentru FRF: „Trebuie regândită. Nu am produs performanță”
alt-text Publicat: 23.05.2026, ora 15:30
  • Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, nu este mulțumit de actuala regulă Under 21 din Superliga.
  • Acesta susține că mecanismul impus de Federația Română de Fotbal (FRF) nu produce efectele dorite.

Oficialul LPF consideră că obligativitatea folosirii unui jucător U21 ar trebui înlocuită cu un sistem prin care cluburile să fie stimulate financiar atunci când oferă minute tinerilor fotbaliști.

Justin Ștefan critică regula U21: „Nu poate să producă rezultate”

În prezent, echipele din Superligă trebuie să aibă în permanență pe teren cel puțin un jucător eligibil U21.

Pentru sezonul 2025-2026, regula se aplică fotbaliștilor născuți începând cu 1 ianuarie 2004.

„În momentul în care a venit această regulă, ea are în vedere planul sportiv. Or, cât timp planul economic și planul instituțional nu sunt rezolvate, această regulă Under 21 nu poate să producă rezultate.

Pentru că uitați-vă ce fac cluburile de Liga 1 cu mai mult sau mai puțin succes: încearcă să ocolească pe cât posibil această regulă.

Ați văzut pe unii folosind portar Under 21, după care dându-și seama că nu e neapărat cea mai bună decizie. Deci e clar că nu-i o regulă care astăzi e îmbrățișată de toată lumea”, a spus acesta, conform gsp.ro.

Uitați-vă la modelul din Austria. Acum 8-10 ani au venit cu un director tehnic, acel director tehnic a venit cu o filosofie pentru ceea ce înseamnă planul sportiv și a spus în felul următor: „De azi înainte, toate cluburile din prima ligă se raliază la planul ăsta sportiv”. Iar în ceea ce privește folosirea jucătorilor Under 21 n-a fost o chestie obligatorie, ci a fost o chestie de premiere. Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal

În viziunea sa, cluburile ar trebui recompensate în funcție de numărul de minute oferite fotbaliștilor U21.

„Algoritmul e foarte simplu: cât e minutul de folosire a unui jucător Under 21, câte minute l-ai folosit pe parcursul unui sezon competițional și la revedere. Nu spune nimeni că trebuie să direcționăm 50% din bani. Se pot direcționa pentru început 3%, 5%, 7%, 10%.

Și mai e încă ceva. Uzinele de producție sunt mecanisme subfinanțate. Pentru că dacă ne uităm la anul 2024, cluburile din Superliga au băgat în academii 13 milioane de euro.

Păi, dacă ne uităm la vitrină? Arena Națională a costat peste 200 de milioane, Ghencea a costat în jur de 100 de milioane… Avem vitrine fără să avem fabrici! Și am gândit stadioanele în mod greșit. De ce? Pentru că nu le-am gândit să producă bani zi de zi, șapte zile din șapte”, a mai spus acesta.

Justin Ștefan: „Sunt împotriva acestei reguli. Ea trebuie regândită!”

Întrebat direct dacă susține actuala regulă Under 21, Justin Ștefan a spus că este împotriva modului în care aceasta funcționează acum și că mecanismul trebuie regândit.

„La modul în care funcționează astăzi mecanismul, sunt împotriva acestei reguli. Ea trebuie regândită! Nu-i corect să mergem pe zona de obligativitate. E corect să mergem pe zona în care, cum să spun eu, facilităm performanța.

Dacă-i obligi pe oameni să facă ceva, OK, vor face, dar te vor înjura pe la colțuri sau vor încerca să ocolească regula. FRF ar trebui să se implice mai mult în mecanismul ăsta care să producă performanță.

Asta-i concluzia mea și poate critica la care mă rezum astăzi: nu am produs performanță. În mod onest trebuie să ne întrebăm de ce n-am produs. Cred că indiferent cine este la FRF, trebuie să plece de la această radiografie și să vină cu soluții”, a mai spus acesta.

129 de jucători U21
au fost folosiți în sezonul 2024-2025 al SuperLigii. Cei mai mulți la Gloria Buzău (14), Farul Constanța (13), FCSB, Rapid, Dinamo, UTA Arad (câte 11)

În final, oficialul LPF a comparat fotbalul românesc cu o mașină care nu funcționează, indiferent cine se află la volan. În opinia sa, schimbarea oamenilor din funcții nu este suficientă dacă sistemul rămâne același.

Că-i Burleanu, că-i Gică Hagi, că-i Gino Iorgulescu, că e oricine altcineva... Ei sunt niște șoferi cărora li se pune la dispoziție o mașină. Ori dacă mașina nu-i bună, indiferent cine-i șoferul, nu poate să producă rezultate.

La fel e și la echipa națională. Mircea Lucescu, Edi Iordănescu, poate Gică Hagi, sunt niște șoferi. Dacă nu le pui la dispoziție mașinăria care trebuie, n-o să avem rezultate.

Da, în primul rând e vorba de cât e de bună mașina. Trebuie să vedem cum facem mașina să funcționeze și cât de bună e. Astăzi mașina nu funcționează.

Așa că degeaba vorbim de X, Y sau Z. Șoferii nu contează atât de mult. Contează dacă vin și cu principii. Șoferi cu principii au fost câțiva, i-am menționat”, a mai declarat oficialul LPF.

